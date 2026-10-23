MSR lãi 4.350 tỉ đồng sau 9 tháng, mở rộng chuỗi cung ứng vonfram toàn cầu

Hơn một thập kỷ qua, Masan đã vận hành một chuỗi giá trị tích hợp từ khai thác đến chế biến sâu

Lợi nhuận vượt kế hoạch cả năm, sản lượng vonfram tiếp tục tăng

Theo kết quả kinh doanh vừa công bố, Masan High-Tech Materials ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 đạt 14.557 tỉ đồng, gấp hơn 7 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 2.148 tỉ đồng, tăng 29% so với quý II.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 25.687 tỉ đồng, gấp khoảng 5 lần cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 4.350 tỉ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ 211 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước. Kết quả này vượt 74% mức cao nhất trong kế hoạch lợi nhuận năm 2026 ban đầu, đồng thời doanh thu cũng vượt 27% kịch bản cao cả năm.

Quy mô vận hành lớn của Masan mang lại nguồn cung ổn định cho các ngành công nghiệp công nghệ cao trên toàn thế giới

Một trong những yếu tố hỗ trợ kết quả kinh doanh là giá vonfram quốc tế duy trì ở mức cao. Trong quý III, chỉ số giá APT High do Fastmarkets công bố đạt bình quân 3.129 USD/mtu, cao gần 6 lần cùng kỳ năm trước. Diễn biến này phản ánh tình trạng nguồn cung sản phẩm vonfram trung gian bên ngoài Trung Quốc còn hạn chế, trong khi nhu cầu bảo đảm nguồn nguyên liệu dài hạn ngày càng được các khách hàng công nghiệp chú trọng.

Bên cạnh yếu tố giá, MSR tiếp tục gia tăng sản lượng. Trong quý III, lượng vonfram bán ra tăng 73% so với cùng kỳ. Sản lượng vonfram chứa trong các sản phẩm đầu ra tại nhà máy chế biến tăng 55%, đạt 1.786 tấn, đồng thời tăng 25% so với quý trước.

Đáng chú ý, lượng tinh quặng vonfram thu mua từ bên ngoài tăng 78% so với cùng kỳ, giúp doanh nghiệp tận dụng tốt hơn công suất chế biến. Nhờ đó, MSR có thể gia tăng sản lượng từ cả nguồn nguyên liệu tại Núi Pháo và các nhà cung cấp quốc tế, thay vì chỉ phụ thuộc vào hoạt động khai thác tại mỏ.

Các sản phẩm Vonfram chế biến sâu của Masan High-Tech Materials.

Theo doanh nghiệp, việc mở rộng nguồn cung nguyên liệu, nâng cao hiệu suất nhà máy và kiểm soát chi phí là những yếu tố quan trọng để củng cố hiệu quả hoạt động trong dài hạn. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh vẫn chịu ảnh hưởng từ biến động giá vonfram, nguồn nguyên liệu và nhu cầu thị trường quốc tế.

Mở rộng hợp tác quốc tế, gia tăng giá trị cho cổ đông

Vonfram là vật liệu quan trọng trong nhiều lĩnh vực như điện tử, ô tô, hàng không, quốc phòng và sản xuất công nghiệp công nghệ cao. Khi nguồn cung toàn cầu tập trung lớn tại Trung Quốc, việc đa dạng hóa nhà cung cấp và bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định đang trở thành ưu tiên của nhiều doanh nghiệp quốc tế.

Đây là cơ hội để MSR phát huy lợi thế từ tổ hợp khai thác và chế biến tại Thái Nguyên. Theo thông tin doanh nghiệp, MSR là nhà sản xuất các sản phẩm vonfram trung gian và chế biến sâu lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc.

Một bước tiến đáng chú ý là hợp tác với Elmet Group, doanh nghiệp Mỹ hoạt động trong lĩnh vực vật liệu vonfram. Ngày 1.10.2026, Elmet hoàn tất mua 4,99% cổ phần MSR với giá trị giao dịch 124,75 triệu USD, tương ứng mức định giá vốn chủ sở hữu MSR khoảng 2,5 tỉ USD.

Năng lực tích hợp toàn diện từ khai thác đến chế biến vật liệu của MSR — một lợi thế hiếm có trong ngành khoáng sản toàn cầu.

Không chỉ trở thành cổ đông chiến lược, Elmet còn thiết lập các thỏa thuận cung ứng dài hạn với MSR, liên quan đến khoảng 1.250 tấn WO₃ quy đổi mỗi năm trong hơn 8 năm. Các thỏa thuận đã có hiệu lực, giúp tăng khả năng hoạch định hoạt động kinh doanh dài hạn và củng cố kết nối giữa MSR với thị trường công nghiệp Mỹ.

Bên cạnh Elmet, MSR đang thúc đẩy hợp tác với GB Innovation nhằm đưa tinh quặng vonfram từ Hàn Quốc về chế biến thành APT và oxit vonfram tại Việt Nam. Mô hình này mở thêm cơ hội khai thác công suất nhà máy, đồng thời kết nối nguồn nguyên liệu quốc tế với các khách hàng sử dụng sản phẩm vonfram chế biến sâu.

Hai quan hệ hợp tác cho thấy định hướng phát triển của MSR không chỉ dựa trên nguồn tài nguyên tại Núi Pháo mà còn mở rộng vai trò thành nền tảng chế biến, kết nối các nguồn nguyên liệu và khách hàng trong chuỗi cung ứng vonfram bên ngoài Trung Quốc.

Song song với việc mở rộng hợp tác quốc tế, MSR đang hướng tới chia sẻ kết quả kinh doanh với cổ đông thông qua chính sách cổ tức tiền mặt.

MSR - Một cơ sở sản xuất hàng đầu thế giới được vận hành tại Việt Nam, cung cấp các khoáng sản trọng yếu cho toàn cầu.

Sau khi chi trả cổ tức 1.000 đồng/cổ phiếu trong tháng 9.2026, tương đương khoảng 1.105 tỉ đồng, MSR dự kiến tiếp tục triển khai đợt tạm ứng cổ tức thứ hai khoảng 5.000 đồng/cổ phiếu, theo các thủ tục phê duyệt và điều kiện chi trả áp dụng.

Nếu hoàn tất theo kế hoạch, tổng cổ tức tiền mặt năm 2026 dự kiến đạt 6.000 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 6.600 tỉ đồng. Từ năm 2027, doanh nghiệp định hướng chi trả cổ tức tiền mặt hằng năm tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất, tùy thuộc vào phê duyệt của cổ đông, kết quả kinh doanh và tình hình tài chính thực tế.

Bên cạnh đó, MSR đặt mục tiêu nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong năm 2027, tùy thuộc vào các điều kiện và chấp thuận theo quy định. Đây là bước đi nhằm mở rộng cơ sở nhà đầu tư và tăng khả năng tiếp cận thị trường vốn.

Với lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch, năng lực chế biến được mở rộng và sự tham gia của các đối tác quốc tế, MSR đang từng bước củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng vonfram toàn cầu. Cùng với định hướng sử dụng nguồn vốn hiệu quả và chia sẻ thành quả kinh doanh với cổ đông, đây là những nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong dài hạn.