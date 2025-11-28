MT Eastmark City: Dự án đã hoàn thiện tiện ích, sẵn sàng đón cư dân cuối năm

Được kiến tạo từ chính những nhu cầu rất thật ấy, MT Eastmark City mang đến một chuẩn sống trọn vẹn với hệ tiện ích đa tầng, nơi mỗi ngày đều chứa đựng cảm hứng mới tại khu Đông TPHCM.

Trên tổng diện tích 15ha, MT Eastmark City được phát triển theo mô hình đô thị khép kín chuẩn mực. Trong đó, phân khu cao tầng Eastmark 1 rộng hơn 23.000m2, với mật độ xây dựng chỉ chiếm khoảng 31% cùng 5 tòa tháp, mang đến 1.384 căn hộ đa dạng chủng loại, cùng 99 căn thương mại - dịch vụ (shop) và 95 văn phòng.

Nhờ tọa lạc trên ba mặt tiền trục lộ huyết mạch khu Đông là Vành đai 3 - Trường Lưu - Lò Lu, dự án kết nối nhanh chóng đến trung tâm TP.HCM, Thủ Thiêm, và các vùng đô thị vệ tinh trọng điểm. Trong bán kính 15 - 20 phút, cư dân cũng dễ dàng tiếp cận hệ thống trường học, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại và khu vui chơi - giải trí đã hiện hữu.

Nếu ngoại khu mang đến sự tiện nghi liền mạch, thì nội khu MT Eastmark City lại tạo nên một nhịp sống khác biệt. Giữa bối cảnh đô thị ngày càng "nén chặt", đa số các dự án đều tận dụng tối đa quỹ đất nhằm tạo ra nhiều sản phẩm nhất có thể, thì nơi đây ưu tiên mảng xanh và mặt nước, dành diện tích lớn cho không gian mở.

Ôm trọn khuôn viên khu căn hộ là công viên ven sông rộng 4.500m², tích hợp đường chạy bộ, sân thể thao, sân cầu lông và các điểm thư giãn ngoài trời. Không chỉ là mảng xanh điều hòa khí hậu, công viên ven sông còn là nơi cư dân tìm thấy sự cân bằng sau ngày dài, là điểm hẹn của những buổi sáng vận động nhẹ nhàng hay những chiều cuối tuần thong thả dạo bộ.

Bước vào trung tâm dự án, cư dân được chào đón bởi tổ hợp hồ bơi phong cách resort rộng 1.700m². Thiết kế hồ bơi uốn cong mềm mại, ghế tắm nắng và hồ ngâm thư giãn mang đến một không gian nghỉ dưỡng thực thụ. Hồ bơi trẻ em được bố trí liền kề, tạo nên một tổng thể an toàn và thú vị cho cả gia đình.

Chỉ cần bước xuống khỏi tòa nhà, cư dân đã có thể tận hưởng "kỳ nghỉ mini" mỗi cuối tuần, hòa mình trong làn nước trong mát hoặc tổ chức những bữa tiệc BBQ ngoài trời - những khoảnh khắc tưởng như nhỏ nhưng là "chất keo" hữu hiệu góp phần gắn kết đa thế hệ.

Bên cạnh tiện ích ngoài trời, Eastmark 1 còn dành hơn 1.000m² cho các tiện ích trong nhà như phòng gym, phòng giải trí, thư viện và không gian làm việc chung. Những không gian này khuyến khích lối sống cân bằng "work-life balance", đồng thời là nơi cư dân gặp gỡ giao lưu, hình thành những kết nối xã hội cùng những người đồng điệu.

Thế hệ tương lai cũng được lưu tâm chăm chút bằng sân chơi ngoài trời ngập nắng và khu sáng tạo trong nhà đầy màu sắc. Đây là những "khoảng trời tuổi thơ" an toàn để trẻ phát triển thể chất, tư duy và trí tưởng tượng, mà không cần rời khỏi khuôn viên dự án.

Không chỉ tiện ích, mỗi tổ ấm tại MT Eastmark City cũng được thiết kế tỉ mỉ nhằm đảm bảo sự riêng tư mà vẫn kết nối linh hoạt. Từ căn hộ 1 phòng ngủ +1 đến 3 phòng ngủ hay duplex, không gian sống đều được tối ưu công năng, đón sáng tự nhiên và mang đến cảm giác ấm cúng cho gia đình. Vật liệu bàn giao đến từ Hansgrohe, Duravit, Ferroli; riêng tháp D được nâng cấp với thiết bị từ Häfele, Ao Smith và FPT Smart Home 4.0, tiêu chuẩn vượt trội.

Điều quan trọng nhất đó là toàn bộ tiện ích và không gian sống tại MT Eastmark City đều đã hoàn thiện, cho phép khách hàng "mắt thấy - tay chạm" chất lượng dự án ngay lập tức. Được phát triển bởi chủ đầu tư Điền Phúc Thành và điều phối kinh doanh bởi Gamuda Land, sự kết hợp giữa uy tín nội địa và tiêu chuẩn quốc tế mang đến bảo chứng mạnh mẽ về chất lượng, tiến độ và pháp lý. Người mua có thể nhận sổ hồng chỉ sau 1 - 3 tháng nhận nhà - một lợi thế lớn hiếm gặp trong thị trường hiện nay.

Trong quý cuối năm, chỉ còn 600 sản phẩm cuối cùng sẽ được giới thiệu ra thị trường. Không chỉ là nguồn cung sơ cấp hiếm hoi đã hoàn thiện, MT Eastmark City còn thu hút mạnh mẽ nhờ mức giá dự kiến cực hấp dẫn chỉ từ 50 triệu đồng/m².

Do đó, giai đoạn đặt trước (booking) giỏ hàng đợt cuối đang diễn ra đã ghi nhận lượng khách đăng ký giữ chỗ cao kỷ lục. Tín hiệu này cho thấy đợt mở bán sắp tới dự kiến vào trước Tết sẽ diễn ra cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt, bởi những sản phẩm hội đủ "nhà thật - tiện ích thật - giá trị thật" như MT Eastmark City đã trở nên cực kỳ khan hiếm trên thị trường hiện nay.