M.U bị 'thách giá' khi mua ngôi sao lạ, HLV Ruben Amorim nổi cơn giận lôi đình

Theo nhà báo Fabrizio Romano, chuyên gia tin chuyển nhượng: "M.U đã chính thức gửi đề nghị chuyển nhượng cầu thủ Patrick Dorgu trị giá 27 triệu euro cộng thêm các khoản phụ phí, nhưng phía Lecce lập tức từ chối. Đội bóng Ý ra giá lên đến 40 triệu euro họ mới đàm phán, do cầu thủ này cũng đang được CLB Napoli quan tâm và muốn mua vào mùa hè với giá rất cao".

HLV Ruben Amorim và CLB M.U đang đứng trước tình thế khó khăn Ảnh: Reuters

Patrick Dorgu, 20 tuổi, người Đan Mạch, được HLV Ruben Amorim và các tuyển trạch viên CLB M.U đưa vào tầm ngắm cùng 2 cầu thủ khác là Milos Kerkez (CLB Bournemouth) và Nuno Mendes từ PSG, cho mục tiêu sẽ chiêu mộ để củng cố đội hình đang rệu rã hiện nay.

Mặc dù vậy, có rất nhiều khả năng M.U sẽ không đáp ứng đòi hỏi mức phí quá cao như trên, trong lúc ban lãnh đạo đội bóng chủ sân Old Trafford cũng đang tiếp tục cắt giảm chi phí. Trong đó, họ sắp giảm đáng kể mức lương đại sứ CLB của các cựu danh thủ Bryan Robson, Andy Cole và Denis Irwin từ mùa tới.

M.U đã cho mượn tiền đạo Antony đến Real Betis (giải La Liga, Tây Ban Nha), với hợp đồng có thời hạn 6 tháng, không kèm điều khoản mua đứt. Họ cũng đang làm việc cho 2 phi vụ chuyển nhượng tiềm năng xảy ra.

Đó là để ngôi sao Alejandro Garnacho sang Chelsea hoặc Napoli. Tiền đạo Marcus Rashford cũng đang đàm phán tích cực để chuyển đến Dortmund hoặc Barcelona theo hợp đồng cho mượn, hoặc cũng có thể đến West Ham theo hợp đồng dài hạn. Bên cạnh đó, khả năng cầu thủ cũng có thể đến Juventus.

Chỉ đến khi các thương vụ này diễn ra, M.U có thể thu lại một phần chi phí đáng kể. Khi đó, HLV Ruben Amorim mới có ngân sách mua sắm cầu thủ mới theo ý định của mình, theo kênh talk SPORT (Anh).

HLV Ruben Amorim đang suy tính gì cho M.U? Ảnh: Reuters

Trong khi đó, theo tờ The Athletic: "HLV Ruben Amorim đã nổi cơn giận lôi đình, đập phá nhiều trang thiết bị trong phòng thay đồ ở sân Old Trafford sau trận thua sốc Brighton tỷ số 1-3 mới đây. Nhà cầm quân này rất tức giận, đã chỉ trích dữ dội các cầu thủ M.U, khi có màn trình diễn tệ hại nhất. Đó là lý do trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV 39 tuổi người Bồ Đào Nha gây sốc khi nói đây là đội M.U tệ nhất trong lịch sử".

M.U chuẩn bị thi đấu trận gặp Rangers tại giải Europa League lúc 3 giờ ngày 24.1. Sau đó, là cuộc gặp Fulham ở sân khách tại vòng 23 giải Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này.

Đây là các trận đấu M.U phải thắng, nếu không họ tiếp tục rơi vào vòng xoáy khủng hoảng, trong đó hãng thống kê Opta Analyst đưa ra khả năng M.U bị rớt hạng giải Ngoại hạng Anh có tỷ lệ 0,06%. Với CLB Tottenham là 0,08 %.

Đây là những tỷ lệ rất nhỏ, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra, nếu như M.U và Tottenham không cải thiện được kết quả thi đấu và tiếp tục trượt dài phong độ tệ hại như hiện nay.