M.U chính thức bổ nhiệm HLV Amorim thay Ten Hag: Trả nhiều tiền hơn nhưng… phải đợi!

Ký kết giữa M.U và HLV Ruben Amorim có thời hạn đến tháng 6.2027. Ngoài ra, nếu có kết quả tốt ở M.U, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” có thể kích hoạt điều khoản tự gia hạn thêm 1 năm. Kể từ khi HLV Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013, HLV Ruben Amorim trở thành nhà cầm quân thứ 10 (tính luôn cả các HLV tạm quyền) dẫn dắt M.U. Ở đội bóng mới, HLV Ruben Amorim nhận mức lương 6,5 triệu bảng Anh/năm, ít hơn 250.000 bảng Anh so với người tiền nhiệm là HLV Erik ten Hag.

“Trong bối cảnh HLV Ruud van Nistelrooy chưa sẵn sàng. M.U lại cần một HLV chính thức ngay lập tức thì quyết định bổ nhiệm Ruben Amorim là điều dễ hiểu. Ông trở thành nhà cầm quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử đội bóng thành Manchester. Ngoài tư duy chiến thuật tốt, HLV Ruben Amorim nổi tiếng với khả năng kết nối phòng thay đồ hiệu quả. Ông được truyền thông châu Âu mô tả là một HLV gần gũi với cầu thủ và có cách xử lý vấn đề một cách mềm dẻo, hợp lý. Đây là một phần nguyên nhân khiến M.U quyết định chiêu mộ chiến lược gia này", tờ The Times phân tích.

Ruben Amorim trở thành HLV mới của M.U ẢNH: AFP

Để đưa HLV người Bồ Đào Nha đến nước Anh làm việc, M.U phải bồi thường 10,05 triệu bảng cho Sporting Lisbon. Số tiền này cao hơn 1,7 triệu bảng so với điều khoản phá vỡ hợp đồng của HLV Ruben Amorim. Theo tờ The Atlantic, sở dĩ M.U phải chi nhiều tiền hơn là do Sporting Lisbon đòi thêm chi phí giải phóng hợp đồng cho đội ngũ trợ lý của HLV Ruben Amorim. Dự kiến, khi làm việc ở sân Old Trafford, HLV Ruben Amorim sẽ mang theo 5 trợ lý gồm Carlos Fernandes, Adelio Candido, Emanuel Ferro, HLV thủ môn Jorge Vital và HLV thể lực Paulo Barreira. Ngoài ra, khoản phí tăng thêm còn bù đắp cho việc HLV Ruben Amorim ra đi mà không cần báo trước 30 ngày.

Dù vậy, các cầu thủ của M.U phải đợi thêm 3 tuần mới có thể gặp HLV Ruben Amorim. Dự kiến, khi nửa đỏ thành Manchester gặp Ipswich Town (24.11) HLV Ruben Amorim mới có thể ra mắt. Trong khoảng thời gian này, HLV Ruben Amorim sẽ tiếp tục dẫn dắt Sporting Lisbon thi đấu ở Bồ Đào Nha và Champions League. Đáng chú ý, vào ngày 6.11, nhà cầm quân 59 tuổi sẽ cùng Sporting Lisbon đụng độ Man City.

M.U sẽ trả nhiều tiền hơn để mang HLV Ruben Amorim về sân Old Trafford ẢNH: REUTERS

Về phần M.U, HLV Ruud van Nistelrooy sẽ tiếp tục giữ vai trò chính trong phòng thay đồ đến ngày 11.11. HLV tạm quyền người Hà Lan sẽ có 2 trận đấu ở Ngoại hạng Anh: gặp Chelsea (3.11), Leicester City (10.11) và 1 trận đấu ở Europa League (8.11). Ở trận đấu gần nhất, HLV Ruud van Nistelrooy phần nào khiến CĐV “Quỷ đỏ” thở phào khi giúp M.U đánh bại Leicester City 5-2 ở Cúp liên đoàn Anh (rạng sáng 31.10). Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2020, M.U có thể ghi 5 bàn trong một trận đấu. Trong hơn 3 năm làm việc ở M.U, HLV Erik ten Hag chưa bao giờ giúp đội bóng nước Anh làm được điều này.

Tối 30.10, tờ The Guardian nhấn mạnh, khi HLV Ruben Amorim và các trợ lý nhận việc ở M.U, khả năng cao HLV Ruud van Nistelrooy sẽ rời đội bóng. Tuy nhiên, sau trận thắng Leicester City, ông bất ngờ tuyên bố muốn ở lại M.U.

HLV Ruud van Nistelrooy sẽ dẫn dắt M.U đến ngày 11.11 ẢNH: REUTERS

HLV Ruud van Nistelrooy bày tỏ: “Tôi đến đây với tư cách là trợ lý để giúp M.U. Giờ đây, khi kết thúc vai trò HLV tạm quyền, tôi sẵn sàng ở lại làm trợ lý miễn đội bóng còn cần tôi. Đồng thời, trong tương lai, dù ở bất kỳ cương vị nào tôi đều chấp nhận góp sức cho M.U. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi và M.U xứng đáng có những điều tốt đẹp nhất”.

Tiger - Bia chính thức đồng hành cùng Câu lạc bộ bóng đá Manchester United. Sự hợp tác với Manchester United là cột mốc lịch sử của Tiger Beer, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên hành trình không ngừng mang đến những trải nghiệm độc đáo và bản lĩnh cho người hâm mộ. Người hâm mộ hãy cùng chờ đón các sự kiện bóng đá đỉnh cao cùng Tiger Beer trong thời gian tới!