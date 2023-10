M.U chờ thay đổi giới chủ, HLV Ten Hag đối mặt nguy cơ bị sa thải

Theo tờ The Sun, HLV Graham Potter - người vừa bị Chelsea sa thải, đang đang chờ đợi Napoli đưa ra quyết định chính thức, nhưng vẫn để ý đến động thái từ M.U. Nhà vô địch Ý muốn thảo luận với Potter để dẫn dắt đội bóng của họ.



HLV Ten Hag đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải REUTERS

Potter vẫn được Napoli đánh giá cao bất chấp cơn ác mộng ở Chelsea. Napoli đã giành được chức vô địch Serie A dưới thời HLV Luciano Spalletti nhưng đang bị tụt dốc kể từ khi Rudi Garcia lên nắm quyền.

Dẫu vậy, theo báo giới Anh, Potter vẫn là một ứng cử viên khả dĩ cho M.U khi tỉ phú Anh Sir Jim Ratcliffe chính thức tiếp quản điều hành đội chủ sân Old Trafford. Nếu mọi thỏa thuận mua cổ phần của tỉ phú người Anh suôn sẻ, M.U nhiều khả năng sẽ sa thải HLV Erik ten Hag.

Tỉ phú Jim Ratcliffe - chủ sở hữu Ineos và là người giàu nhất nước Anh - đã đồng ý một thỏa thuận trị giá 1,35 tỉ bảng để mua 25% cổ phần của M.U. Dù có những trì hoãn gần đây, tỉ phú 70 tuổi người Anh này vẫn hy vọng có thể chính thức đến Old Trafford để kịp kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới.

HLV Potter đang chờ động thái từ M.U REUTERS

Ông Ratcliffe là ứng cử viên duy nhất đầu tư nghiêm túc vào "Quỷ đỏ" sau khi ứng viên Sheikh Jassim (Qatar) rút lại lời đề nghị tiếp quản. Và vị tỉ phú này được cho là rất muốn Potter, một nhà cầm quân đồng hương, dẫn dắt M.U và vực dậy đội bóng.

Tuy nhiên, theo tờ The Sun, nếu Potter thay thế Ten Hag thì đó sẽ được coi là một canh bạc lớn cho đội chủ sân Old Trafford. Bởi sau giai đoạn dẫn dắt Swansea và Brighton thành công, ông chỉ trụ được 8 tháng ở Stamford Bridge. Việc chi tiêu hoang phí của ông chủ mới Todd Boehly dường như chỉ khiến hoàn cảnh của ông trở nên tồi tệ hơn tại Chelsea. Và ông rời "The Blues" với số điểm mỗi trận thấp nhất so với bất kỳ HLV nào dẫn dắt Chelsea trong lịch sử. Tổng cộng, trong thời gian nắm Chelsea, HLV Potter đã thua 11 trong số 31 trận. Ông bị sa thải vào ngày 2.4 sau trận thua 0-2 trên sân nhà của Chelsea trước Aston Villa khiến "The Blues" đứng thứ 11 tại Ngoại hạng Anh.

Tỉ phú Ratcliffe đang chờ để tiếp quản điều hành M.U nếu thỏa thuận mua cổ phần được thông qua REUTERS

Potter đã cùng Chelsea chỉ thắng 7 (hòa 7, thua 8) trong số 22 trận đấu ở Ngoại hạng Anh, thu về được 28 điểm. Trong khi đó, HLV Ten Hag đang trải qua một mùa giải đáng thất vọng cho đến nay khi M.U có khởi đầu tồi tệ nhất kể từ năm 1989, thua 4 trong 7 trận đầu tiên.