M.U đứng trước nguy cơ bị loại ở Champions League sau cú sốc trên sân Copenhagen

Tiền đạo Rasmus Hojlund tưởng như giúp M.U vượt qua đội bóng cũ khi ghi 2 bàn trong 30 phút đầu tiên. Nhưng việc Marcus Rashford bị đuổi khỏi sân ở phút 42 đã làm thay đổi cục diện trận đấu và có thể định đoạt số phận của M.U với thất bại thứ 3 sau 4 trận ở bảng A.



M.U lại nhận cú sốc khác ở mùa này AFP

Mohamed Elyounoussi và Diogo Goncalves lần lượt từ chấm phạt đền đã san bằng tỷ số 2-2 cho Copenhagen trước khi hiệp 1 kết thúc. Sang hiệp 2, Bruno Fernandes ghi bàn trên chấm phạt đền giúp đội bóng Anh một lần nữa vượt lên dẫn trước. Nhưng 2 bàn thắng trong 7 phút cuối trận của Lukas Lerager và cầu thủ 17 tuổi Roony Bardghji đã giúp Copenhagen giành chiến thắng đầu tiên tại Champions League kể từ năm 2016.

Với thất bại này, M.U (3 điểm) rớt xuống cuối bảng, kém Galatasaray và Copenhagen 1 điểm khi vòng bảng còn 2 trận. "Quỷ đỏ" sẽ hành quân tới Galatasaray ở lượt trận tiếp theo, trước khi tiếp đón đội đầu bảng Bayern Munich.

Việc Rashford bị thẻ đỏ khiến M.U không thể duy trì lợi thế AFP

Thất bại một lần nữa sẽ làm tăng áp lực lên HLV Erik ten Hag của M.U khi khởi đầu mùa giải thảm hại ở cả Ngoại hạng Anh và Champions League. Nhà cầm quân người Hà Lan có lẽ luyến tiếc về việc Rashford bị đuổi khi đội chủ bóng của ông chơi xuất sắc ở nửa đầu hiệp 1.

Ở trận đấu cùng bảng, Harry Kane đã ghi cú đúp trong 10 phút cuối trận để giúp Bayern Munich đánh bại Galatasaray 2-1. Kết quả này giúp Bayern Munich sớm đoạt vé vào vòng tiếp theo với 12 điểm sau 4 trận toàn thắng. Đội bóng Đức hiện đã có 38 trận bất bại ở vòng bảng, một kỷ lục khác tại Champions League.

Copenhagen có cuộc ngược dòng ngoạn mục trước M.U AFP

Trái với bộ mặt thất vọng của M.U, Arsenal vượt qua Sevilla với tỷ số 2-0 nhờ các các pha lập công của Leandro Trossard và Bukayo Saka ở trận đấu thuộc bảng B. Với 3 chiến thắng sau 4 trận, Arsenal đang đứng đầu bảng và tiến một bước vào vòng trong khi hơn đội xếp sau là PSV Eindhoven 4 điểm.

Ở các bảng khác, Real Madrid đã tiến vào vòng 16 đội với chiến thắng 3-0 trước Braga nhờ các bàn thắng của Brahim Diaz, Vinicius Junior và Rodrygo Goes. Với kết quả này, đội bóng đến từ Tây Ban Nha duy trì thành tích toàn thắng ở bảng C sau 4 trận, hơn 7 điểm so với đội xếp sau là Napoli (hòa 1-1 với Union Berlin). Bảng D cũng sớm ngã ngũ với việc Inter Milan và Real Sociedad (cùng có 10 điểm) đoạt vé đi tiếp khi lần lượt thắng Salzburg (1-0) và Benfica (3-1) ở lượt trận rạng sáng nay.

Như vậy, đến nay đã có Real Madrid, Bayern Munich, Inter Milan, Real Sociedad, đương kim vô địch Manchester City và RB Leipzig sớm đoạt suất vào vòng trong dù vẫn còn 2 lượt đấu.