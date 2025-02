M.U thi đấu thảm họa, nhờ VAR 'cứu' mới hòa Everton: Ghế HLV Amorim vẫn lung lay

Làm khách trên sân Goodison Park của Everton, HLV Amorim cùng M.U đang trải qua sức ép cực lớn. Kể từ khi kế nhiệm HLV Erik ten Hag, dẫn dắt M.U vào tháng 11.2024 ông Amorim cùng “Quỷ đỏ” thua đến 9, hòa 3 và chỉ thắng 9 trận. Tính riêng ở giải Ngoại hạng Anh, nhà cầm quân 40 tuổi có tỷ lệ chiến thắng 28,57% - thông số thấp nhất trong 11 HLV từng dẫn dắt M.U trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, tính cả những người tạm quyền. Màn trình diễn thất vọng khiến M.U hiện tụt xuống thứ 15 với 29 điểm, kém chính Everton 1 điểm. Thậm chí, nếu không thể thắng ở trận đấu này, đội bóng thành Manchester còn có thể bị nhóm có nguy cơ xuống hạng rút ngắn khoảng cách.

Phía đối diện, đội chủ nhà Everton đang có sự tự tin rất cao. Kể từ khi đưa HLV David Moyes trở lại, Everton đã thắng bốn và hòa một trong 6 trận gần nhất. Dù không thể đánh bại M.U trong 4 lần đụng độ trực tiếp nhưng nhà cầm quân 61 tuổi khẳng định, thời điểm này là lúc không thể tốt hơn để ông cùng các học trò thay đổi lịch sử.

HLV Amorim đang đứng trên bờ vực bị sa thải sau chuỗi trận thất vọng với M.U ẢNH: REUTERS

Everton đè nén M.U, dẫn 2-0 sau hiệp 1

Đúng với những tuyên bố của HLV David Moyes, Everton tạo ra thế trận áp đảo và đè nén M.U trong suốt hiệp 1. Đội chủ sân Goodison Park chỉ cầm bóng 45% nhưng liên tục có những cơ hội ăn bàn, sút đến 8 lần (gấp đôi M.U). Phút 19, tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, tiền đạo Beto tung cú đá ở cự ly gần mở tỷ số cho Everton. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 39, Abdoulaye Doucoure trừng phạt sự thiếu quyết đoán của hàng thủ M.U bằng cú đánh đầu chính xác, nhân đôi cách biệt trận đấu.

Ở chiều ngược lại, M.U bế tắc trong suốt hiệp 1 và không có nổi một cú đá trúng đích. Hàng tiền vệ với bộ 3 Bruno Fernandes, Casemiro và Manuel Ugarte chơi mờ nhạt, thường xuyên để mất bóng một cách khó hiểu. Khi Everton tấn công, tuyến giữa của M.U cũng không kịp lui về để hỗ trợ hàng thủ. Trong khi đó, hàng công với bộ đôi Rasmus Højlund và Joshua Zirkzee liên tục ở trong tình trạng “đói bóng”, phải chơi quay lưng về phía khung thành của Everton.

M.U tiếp tục có hiệp đấu thảm họa ẢNH: REUTERS

Chứng kiến màn thể hiện thảm họa của M.U trong hiệp 1, cây bút Harry Bamforth của tờ Daily Mail bình luận: “Những diễn biến trên sân của Everton phản ánh chính xác bộ mặt bạc nhược của M.U ở mùa giải 2024 - 2025. “Quỷ đỏ” ra sân mà không hề có khát khao chiến thắng. M.U giống như những cỗ máy được lập trình, chỉ chạy để đuổi theo bóng. 2 bàn thua mà họ phải nhận đến quá dễ dàng, 5 hậu vệ trên sân chẳng có sự liên kết nào với nhau.

Tệ hơn, kể từ đầu trận, tập thể M.U cạn kiệt những ý tưởng để tấn công. Ông Amorim như thường lệ vẫn ôm đầu, thẫn thờ ngoài đường biên. Có lẽ nhà cầm quân người Bồ Đào Nha giờ đây mới thấm thía nỗi đau mà những HLV tiền nhiệm như ông Erik ten Hag, Ole Solskjaer trải qua”.

HLV Amorim cùng các học trò ngày càng gần với việc rơi xuống nhóm "cầm đèn đỏ" ẢNH: REUTERS

Hiệp 2 kinh điển của M.U

Bị dẫn 2-0 sau hiệp 1, M.U buộc phải mạo hiểm, chơi tấn công ở hiệp 2. Dù vậy, đội khách vẫn bế tắc và khó tiếp cận khung thành của Everton. Phải chờ giây phút tỏa sáng cá nhân của Bruno Fernandes ở phút 72, M.U mới tìm được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Xuất phát từ quả đá phạt từ khoảng cách gần 25 m, đội trưởng M.U sút bóng đẳng cấp, khiến thủ thành Pickford đứng chôn chân.

Có bàn rút ngắn tỷ số, tinh thần của M.U lên rất cao. Đến phút 80, Manuel Ugarte - một trong những cầu thủ thi đấu tệ nhất từ đầu trận có mặt đúng lúc trước vòng cấm, ghi bàn cân bằng tỷ số 2-2 cho M.U.

Những phút bù giờ chứng kiến màn đôi công hấp dẫn giữa M.U và Everton. Phút 90+3, Everton bất ngờ được hưởng quả phạt đền. Dù vậy, VAR đã vào cuộc, hủy phạt đền và giúp M.U kết thúc trận đấu với kết quả hòa 2-2.



M.U có trận hòa đầy may mắn trước Everton ẢNH: REUTERS

Thoát thua may mắn trên sân của Everton, M.U có 30 điểm sau 26 vòng đấu. “Quỷ đỏ” hiện vẫn chưa thể an toàn khi chỉ cách nhóm có nguy cơ xuống hạng 13 điểm (giải còn đến 12 vòng đấu). Đồng thời, theo tờ The Guardian, tương lai của HLV Amorim cũng đang được ban lãnh đạo M.U xem xét một cách nghiêm túc sau chuỗi trận thất vọng đã qua.