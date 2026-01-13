Mua 1 kg bạc, sau 1 tuần lãi gần 7 triệu đồng

Từ bán "nhỏ giọt" đến không giới hạn số lượng

Ngày 5.1, chị Nguyễn Thị Thu Dung (trú P.Phú Diễn, Hà Nội) đặt mua 1 kg bạc của Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý qua kênh online với giá trị khoảng 78,2 triệu đồng, hẹn lấy bạc vào ngày 26.2.

Giá bạc tăng "phi mã" trong 2025 ẢNH: ĐAN THANH

"Tôi vốn định mua vàng song quá khó khăn nên chuyển sang bạc. Do rất ngại phải xếp hàng lấy phiếu mua bạc nên tôi cố gắng đặt mua qua kênh online. Sau vài lần thất bại, ngày 5.1, tôi vào đặt ngay từ 6 giờ 30 nên may mắn mua được. Chiều nay, Phú Quý mua vào với giá hơn 85 triệu đồng/kg, như vậy, chỉ sau hơn 1 tuần, tôi lãi khoảng gần 7 triệu đồng", chị Dung hồ hởi chia sẻ.

Tương tự mặt hàng vàng, giờ đây, muốn mua bạc của những doanh nghiệp lớn, uy tín, người mua cũng phải chấp nhận xếp hàng lấy số hoặc canh mua online, chốt đơn hàng, chuyển đủ tiền trước và hẹn lấy bạc thời gian sau đó.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, hiện Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý đã nhận các đơn giao bạc tới tháng 5. Thay vì nhận lượng đơn mua bạc nhất định trong ngày như khoảng vài tuần trước đây, đồng thời giới hạn lượng bạc tối đa được mua của mỗi người trong ngày (1 kg, 2 kg hoặc 3 kg, tùy ngày), vài ngày trở lại đây, Phú Quý đã không còn giới hạn số lượng mua của mỗi khách hàng.

“Do lượng đơn đặt qua kênh online khá nhiều nên muốn mua bạc, nhiều khách hàng vẫn chấp nhận xếp hàng chờ tại cửa hàng. Tuy nhiên, khách có thể đặt ngay đơn 5 kg, hoặc 10 kg… đều được. Điều này chủ yếu do nguồn cung từ đối tác nước ngoài được cải thiện”, đại diện Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý nói.

Tăng "nóng" đồng nghĩa với gia tăng rủi ro

Đề cập câu chuyện đầu tư bạc tại hội thảo "Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và cơ hội đầu tư năm 2026" do trang tin điện tử CafeF tổ chức ngày 13.1, tại Hà Nội, ông Đinh Ngọc Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bảo Tín Capital, ví von, bạc như "người em" của vàng, và người em trong gia đình thì thường nhanh nhẹn, hiếu động hơn.

Khi đầu tư bạc, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng bài toán cơ hội và rủi ro để phân bổ vốn hợp lý ẢNH: ĐAN THANH

Trong năm 2025, giá bạc thế giới đã tăng hơn 170% (tức gấp khoảng 2,7 lần), từ mức 29 USD/ounce lên gần 80 USD/ounce vào cuối năm. Đến thời điểm hiện tại, giá kim loại này đang dao động quanh mức 84 - 85 USD/ounce.

Theo ông Dũng, sự tăng phi mã của giá bạc xuất phát từ nhiều động lực, thứ nhất là yếu tố địa chính trị toàn cầu. Năm 2025 chứng kiến hàng loạt căng thẳng và xung đột leo thang, từ chiến sự Nga - Ukraine, bất ổn tại Trung Đông đến những điểm nóng tại châu Á, Nam Mỹ và nhiều khu vực khác. Những yếu tố này đã thúc đẩy vàng, bạc trở thành kênh trú ẩn an toàn, hấp dẫn không chỉ với nhà đầu tư cá nhân mà còn với cả các tổ chức và ngân hàng T.Ư.

Cạnh đó, các động thái nới lỏng và cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng là những yếu tố vĩ mô quan trọng khiến giá bạc "tăng nóng".

"Điểm khác biệt cốt lõi của bạc so với vàng là vai trò trong sản xuất công nghiệp. Trong làn sóng công nghệ cao hiện nay, bao gồm chip bán dẫn, năng lượng mặt trời, xe điện và các ngành công nghiệp xanh, bạc là nguyên liệu đầu vào không thể thiếu. Bên cạnh nhu cầu trang sức, sức cầu lớn từ hoạt động sản xuất đã góp phần đẩy giá bạc tăng thời gian qua", ông Dũng nhấn mạnh.

Dù vậy, việc giá bạc "tăng nóng" cũng đồng nghĩa với rủi ro gia tăng. Lý do, khi giá đã tăng quá mạnh, khả năng xuất hiện các nhịp điều chỉnh là rất lớn, nhất là khi dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác hấp dẫn hơn.

Ngoài ra, ông Dũng cũng lưu ý khía cạnh lưu trữ. Nếu một lượng vàng trị giá 160 triệu đồng chỉ gói gọn trong một miếng nhỏ, thì với bạc, nhà đầu tư phải tính bằng đơn vị kg. Khối lượng vật lý lớn sẽ kéo theo những rủi ro, bất tiện trong khâu bảo quản.

"Khi đầu tư vào bạc, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng bài toán cơ hội và rủi ro để phân bổ vốn hợp lý. Mục tiêu là không bỏ lỡ đà tăng trưởng của các tài sản như vàng, bạc hay chứng khoán, đồng thời vẫn phải đảm bảo sự an toàn cho tổng thể danh mục đầu tư", ông Dũng nói.