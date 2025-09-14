Mua bán hơn 20 quả thận với giá hơn 1 tỉ đồng/quả

Chiều 14.9, Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 7 nghi phạm, gồm: Phạm Văn Hùng (35 tuổi), Trần Ngọc Ba (35 tuổi), Phùng Thị Thảo (41 tuổi), Lê Thanh Nhàn (27 tuổi), Nguyễn Thị Thu Ngân (34 tuổi), Phạm Thị Ngọc Thúy (33 tuổi), cùng trú P.Bồ Đề (Hà Nội); Nguyễn Thị Hoa (36 tuổi, trú P.Việt Hưng, Hà Nội), để điều tra hành vi mua bán bộ phận cơ thể người.

Nghi phạm Phạm Văn Hùng ẢNH: CÔNG AN TP.HÀ NỘI

Bước đầu, cơ quan công an xác định Hùng là người cầm đầu nhóm nghi phạm kể trên thực hiện hành vi mua bán cơ thể người là gan, thận trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh thành.

Theo kết quả điều tra, nhận thấy nhiều bệnh nhân đang điều trị suy thận có nhu cầu cao trong việc mua, bán thận để ghép nên Hùng đã cấu kết với các nghi phạm còn lại đứng ra tổ chức môi giới mua bán thận để hưởng lợi.

Cả nhóm dùng Facebook đăng bài có nội dung cần người hiến gan, thận kèm số điện thoại liên hệ. Khi tìm được người mua, các đối tượng ra giá khoảng 1,2 tỉ đồng/quả thận. Toàn bộ chi phí phẫu thuật cấy ghép và các chi phí xét nghiệm cho người bán do người mua chịu trách nhiệm chi trả.

Khi tìm được người bán, các nghi phạm dẫn họ đến các bệnh viện để kiểm tra, đánh giá sức khỏe, xét nghiệm các chỉ số đặc thù phục vụ việc cấy ghép. Sau khi chọn được cặp cá nhân mua, bán có chỉ số HLA tương thích đảm bảo điều kiện tiến hành cấy ghép, các đối tượng hướng dẫn người bán hoàn thiện các giấy tờ pháp lý tại địa phương và làm thủ tục y tế để bệnh viện tiến hành ghép tạng.

6 nghi phạm còn lại trong vụ án ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Công an TP.Hà Nội cho hay, thông thường, các đối tượng trả cho người bán khoảng từ 450 - 550 triệu đồng/quả thận (tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, nhóm máu của người bán). Trước khi tiến hành cấy ghép, người mua phải chuyển số tiền như đã thỏa thuận cho các đối tượng môi giới.

Nhận được tiền, nhóm của Hùng sẽ thanh toán cho người bán hoặc thân nhân người bán, trừ chi phí khám sàng lọc cũng như chi phí sau phẫu thuật cho người bán, số tiền còn lại khoảng 450 - 500 triệu đồng các đối tượng chia nhau hưởng lợi.

Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, các nghi phạm thường xuyên thay đổi chỗ ở, chủ yếu sử dụng mạng xã hội để giao dịch trong hoạt động mua bán bộ phận cơ thể người. Đồng thời có sự phân công cho từng đối tượng trong ổ nhóm đảm nhiệm các phân đoạn, không cho người mua và người bán gặp nhau trước khi tiến hành cấy ghép.

Công an TP.Hà Nội cho hay, trong vụ án, các nghi phạm thuê nhà ở P.Bồ Đề để cho những người muốn bán thận ở trong thời gian khám sàng lọc và chuẩn bị cấy ghép.

Quá trình khám xét chỗ ở của các nghi phạm, cảnh sát thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan, trong đó có nhiều bộ hồ sơ khám sàng lọc, xét nghiệm các chỉ số tương thích của những người muốn bán thận để phục vụ việc cấy ghép thận.

Theo Công an TP.Hà Nội, từ đầu năm 2024 đến nay, Hùng và đồng bọn đã môi giới mua bán thận cho khoảng 25 - 30 cặp ghép thành công tại các bệnh viện lớn trên địa bàn TP.Hà Nội.