'Mua bán logo xe vua': Đề nghị chấn chỉnh công tác phát hiện, xử lý xe chở quá tải

Đề nghị tuyên phạt Nguyễn Cảnh Chân 8 - 9 năm tù

Chiều 20.5, đại diện Viện KSND TP.HCM (VKS) giữ quyền công tố tại tòa nêu quan điểm vụ án “mua bán logo xe vua” và đề nghị mức án đối với 10 bị cáo.

Theo đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Cảnh Chân (47 tuổi, nguyên cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) từ 8 - 9 năm tù về tội “môi giới hối lộ”.

Đối với 2 bị cáo đầu vụ trong tội “đưa hối lộ”, VKS đề nghị tuyên phạt Nguyễn Văn Thới 13 - 14 năm tù, Lê Thị Cẩm Vân 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù. 7 bị cáo đồng phạm bị VKS đề nghị 1 năm 9 tháng đến 10 năm tù.

Trước đó, ngày 4.10.2018, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm lần 1, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cảnh Chân 8 năm tù về tội “môi giới hối lộ”; bị cáo Nguyễn Văn Thới 14 năm tù và Lê Thị Cẩm Vân 9 năm tù cùng về tội “đưa hối lộ”; 7 bị cáo đồng phạm bị tuyên 1 năm 6 tháng 23 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) đến 10 năm tù.

Năm 2019, TAND cấp cao tại TP.HCM hủy bản án sơ thẩm lần 1 vì cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Bởi cáo trạng của Viện KSND tối cao nêu đích danh tên 80 cán bộ CSGT, TTGT nhận hối lộ, cụ thể địa điểm nhận hối lộ. Song những người bị nêu tên trong cáo trạng lại không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ là không điều tra một cách triệt để vụ án...

Ở lần xét xử này, theo VKS, từ chứng cứ trong hồ sơ vụ án và quá trình thẩm vấn công khai tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, do đó đủ căn cứ xác định từ tháng 1.2014 đến tháng 8.2015, Thới và Thái tổ chức in logo có số “68” và chữ “Garage Thành Đô” để bán cho chủ xe, tài xế với giá 2,5 - 3 triệu đồng/logo, làm mật hiệu nhận biết khi bị TTGT, CSGT kiểm tra.

Cơ quan điều tra xác định Thới và đồng phạm đã bán được khoảng 15.000 logo. Trừ chi phí đưa hối lộ cho CSGT và TTGT là gần 5 tỉ đồng và chi phí khác, Thới thu lợi bất chính hơn 1,3 tỉ đồng. Trong đó, Thới đưa cho Nguyễn Cảnh Chân (nguyên cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) 1,2 tỉ đồng, thông qua số tài khoản của vợ Chân.

Đối với đường dây do Lê Thị Cẩm Vân cầm đầu, Vân in logo “Xe chở hàng” và hình “ông mặt trời” hoặc “ngôi sao” bán với giá 2,2 - 2,3 triệu đồng/logo/tháng. Vân khai chi cho lực lượng CSGT, TTGT hơn 576 triệu đồng/tháng. Nhưng căn cứ vào lời khai nhận tội của Vân và một số lời khai của bị can khác, xác định Vân chỉ đưa hối lộ từ tháng 6 - 8.2015, với tổng số tiền 627 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản đưa hối lộ, chung chi, Vân thu lợi từ việc bán "logo xe vua" gần 1,6 tỉ đồng.

Tuần tra thường xuyên để xử lý vi phạm

Đối với 78 CSGT, TTGT các bị cáo khai là nhận tiền của Vân, Thới để bỏ qua lỗi xe quá tải đối với các xe có “logo xe vua” do Vân, và Thới tổ chức in, bán, VKS đánh giá không có chứng cứ vật chất nào, ngoài lời khai của các bị cáo nên không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Song VKS nêu, qua đó cho thấy việc quản lý nhà nước về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ chưa chặt chẽ, thường xuyên; vẫn còn trường hợp lợi dụng thiếu sót trong công tác tuần tra phát hiện và xử lý vi phạm để chở hàng quá tải trọng. Vì vậy, VKS cho rằng cần kiến nghị cấp thẩm quyền có kế hoạch chấn chỉnh lĩnh vực này trong thời gian tới để không xảy ra trường hợp vi phạm nào của lực lượng thực thi công vụ.