Mưa bàn thắng ở lượt trận thứ 2 vòng loại giải U.21 quốc gia 2023

Những trận thắng cách biệt



Như Thanh Niên đã dự đoán, trong 10 trận của lượt đấu thứ 2 vòng loại giải U.21 quốc gia 2023 diễn ra trên 4 bảng đấu, có hơn một nửa số trận là có chênh lệch. Như ở bảng A cả 3 trận đều kết thúc với tỷ số cách biệt. U.21 Viettel đã quật ngã Phú Thọ đến 6-1. Trong đó có cú hat-trick của tiền vệ đội tuyển U.23 Việt Nam vừa vô địch U.23 Đông Nam Á Nguyễn Hữu Tuấn (anh là người mở đầu cơn mưa bàn thắng ở phút thứ 8 và khóa sổ bàng bàn ấn định tỷ số ở phút 90), 1 bàn của một tuyển thủ U.23 khác cũng vừa nằm trong đội hình chiến thắng tại Thái Lan là Nguyễn Đăng Dương, 2 bàn còn lại do tài năng trẻ U.19 Công Phương và Hoàng Khanh ghi.

Như vậy sau 2 trận, Viettel đã có đến 13 bàn thắng, trong đó bộ đôi Hữu Tuấn và Đăng Dương cùng ghi mỗi người 4 bàn.

Hữu Tuấn (19) ghi 3 bàn cho U.21 Viettel Quỳnh Nga

Một trận cách biệt khác ở bảng A là chủ nhà PVF- CAND thắng Trung tâm thể thao Đào Hà đến 4-0, chia đều cho 2 hiệp. Lê Thắng Long và tuyển thủ U.23 vô địch Đông Nam Á Thái Bá Đạt ghi bàn trong hiệp 1. Sau khi Đinh Văn Tình của Trung tâm thể thao Đào Hà bị truất quyền thi đấu ở phút 75 thì ngay lập tức Nguyễn Gia Bảo đã ghi 2 bàn ở phút 76, 78 để ấn định kết quả chung cuộc. Tương tự đội đương kim vô địch Hà Nội cũng thắng cách biệt Luxury Hạ Long 3-0 với các bàn thắng của Lê Trí Phong, Nguyễn Thái Học, Lê Văn Quang Duyệt. Như vậy sau 2 lượt ở bảng A, Viettel và Hà Nội đã có 2 trận toàn thắng ấn tượng và nắm nhiều cơ hội lọt vào vòng chung kết.

Lê Trí Phong (trái) ghi bàn cho Hà Nội Tiffy

Cách biệt cũng xảy ra ở bảng B khi Đà Nẵng thắng đậm Quảng Ngãi 4-0, trong đó có cú đúp của tuyển thủ U.23 vô địch Đông Nam Á Nguyễn Phi Hoàng ngay trong hiệp 1 cùng 1 bàn của Lê Anh Toàn. Sau đó, từ pha phối hợp của tuyển thủ U.23 Việt Nam vừa vô địch Đông Nam Á, đội trưởng Nguyễn Trọng Nam ấn định kết quả 4-0. Một chiến thắng cách biệt khác là Kon Tum vượt qua HAGL 3-1. Đội bóng phố núi dự giải với đội hình còn quá trẻ nên chỉ cầm cự được hiệp đầu. Sau khi đội bóng của HLV Chu Ngọc Cảnh tăng tốc, Hoàng Minh Tiến đã lập cú đúp và Nguyễn Minh Tân ghi bàn còn lại. Với 2 trận thắng, Kon Tum tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng B và còn chờ 2 trận quyết đấu với Quảng Nam và Đà Nẵng để xem liệu có lần đầu tiên giành vé dự VCK hay không.

Phan Thế Hùng (19) của Đà Nẵng đi bóng tấn công trước hàng thủ Quảng Ngãi Minh Trần

2 trận đấu ở bảng C trên sân Buôn Ma Thuột cũng kết thúc với kết quả đậm. Chủ nhà Đắk Lắk thắng Gama Vĩnh Phúc đến 6-0 khá dễ dàng, trong đó Nguyễn Văn Toàn ghi 4 bàn để vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng loại (cùng với Hữu Tuấn và Đăng Dương của Viettel), 2 bàn còn lại do Đào Đình Huynh và Nguyễn Hoàng Bá Vĩ ghi. Chiến thắng này giúp Đắk Lắk vươn lên đầu bảng. Khánh Hòa cũng đã vượt qua Đồng Nai 3-1. Sau khi Phan Nhật Vũ của Đồng Nai đá phản trong hiệp 1 thì Tuấn Hưng nâng lên 2-0 cho đội bóng phố biển ở phút 56. Dù sau đó Trần Vũ Đại Dương rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho Đồng Nai ở phút 69, Đỗ Thanh Tài đã kịp ấn định kết quả cho Khánh Hòa ở phút 78. Chiến thắng trước đối thủ mạnh trong bảng mở ra hy vọng lớn cho Khánh Hòa nhắm đến 1 trong 2 vé bảng này dự VCK.

Niềm vui của U.21 Khánh Hòa sau khi thắng đậm Đồng Nai Anh Tiến

Một chiến thắng cách biệt khác ở bảng D trên sân Thành Long khi Long An lội ngược dòng thắng Tiền Giang 4-2, không chỉ đòi sòng phẳng món nợ cũ mà còn mở ra hy vọng lọt vào VCK. Đội bóng sông Tiền chơi tốt trong hiệp 1 dẫn trước sau cú đá phạt của Đoàn Chí Bảo và nâng lên 2-1 ngay đầu hiệp 2 do Trương Hùng Phú ghi (giữa 2 bàn thắng này tiền đạo Như Ý gỡ hòa cho Long An). Nhưng mọi chuyện đảo chiều bắt đầu từ sai lầm của thủ môn U.21 Tiền Giang là Đinh Ngọc Hoài Vũ. Anh đã quá chủ quan thay vì bắt bóng thì lại chặn bóng bằng chân sau cú sút của Nguyễn Công Tuyển để bật luôn vào lưới giúp Long An tìm được bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 79. Bàn thua đó như gáo nước lạnh dập tắt mọi nỗ lực trước đó của đội bóng sông Tiền khiến họ sụp đổ chóng vánh và dính thêm 2 bàn nữa do Bùi Nguyễn Chí Trung và Nguyễn Quốc Lộc ghi cho Long An.



Thủ môn Tiền Giang chơi bóng bằng chân mạo hiểm đã nhận bàn thua không đáng Khả Hòa

Mưa thẻ phạt ở 2 trận đấu hay

Nếu nói về cách biệt thì chiến thắng 3-0 của đội TP.HCM trước Đồng Tháp ở bảng D lại là một bất ngờ. Vì xét trên toàn cục cả về thế trận lẫn lối chơi, đội TP.HCM không hoàn toàn vượt trội và Đồng Tháp cũng không phải nhận kết cục cay đắng như vậy. Nhưng thầy trò HLV Lư Đình Tuấn thắng vì vừa may mắn vừa biết tận dụng cơ hội tốt hơn, ngược lại đội bóng của HLV Trang Văn Thành cũng hệt như trận đầu (hòa may mắn trước Long An) khi cầm bóng tấn công nhiều nhưng lại bế tắc trong khâu dứt điểm.

Niềm vui của U.21 TP.HCM sau bàn thắng vào lưới Đồng Tháp Khả Hòa

Cơn mưa nặng hạt trong phần lớn thời gian, tuy gây ảnh hưởng về kỹ thuật nhưng không làm chùn bước cầu thủ trẻ. Đôi bên tỏ rõ quyết tâm cao chơi cuốn hút từ đầu đến cuối, làm hài lòng đông đảo người xem. Sau hiệp 1 bất phân thắng bại, bất ngờ đã xảy đến khi Trung Hiếu sút phạt góc ở phút 61 bóng cuốn vào góc xa chạm cột dọc đi luôn vào lưới mở tỷ số cho đội TP.HCM trong sự ngỡ ngàng của cả đội Đồng Tháp. Lên tinh thần cũng từ quả đá phạt, trung vệ Lê Thanh Khánh tham gia tấn công, tận dụng sự hỗn loạn trước cầu môn Đồng Tháp ghi bàn thứ 2 ở phút 70.

Thủ môn Nguyễn Tân (TP.HCM) xuất sắc đón quả phạt đền của Đặng Văn Dương Khả Hòa

Khi mà đội bóng miền Tây chưa hiểu chuyện gì xảy ra và có phần mất tập trung thì chân sút Bùi Văn Bình đã có cú đi bóng ngoạn mục ấn định kết quả 3-0 cho đội TP.HCM. Thua đậm, Đồng Tháp cũng đánh mất luôn cơ hội tìm bàn danh dự khi Đặng Văn Dương sút phạt bị thủ môn Nguyễn Tân của đội TP.HCM xuất sắc cứu thua. Trận đấu này quyết liệt đến mức có 1 thẻ đỏ cho đội trưởng trung vệ Trần Vương Duy Bảo của TP.HCM và 7 thẻ vàng, trong đó 5 cho chủ nhà.

U.21 Quảng Nam mừng bàn thắng vào lưới Huế Minh Trần

Niềm vui của Huế sau khi giành lại 1 điểm Minh Trần

Cũng nhiều thẻ phạt là trận Huế hòa Quảng Nam 2-2 tại sân Hàm Rồng khi có 1 thẻ đỏ cho Nguyễn Danh Minh Quang của Quảng Nam ở phút 84 và 9 thẻ vàng, trong đó 6 cho đội bóng xứ Quảng. Đội bóng cố đô mở tỷ số trước trong hiệp 1 do Dương Anh Vũ ghi. Đầu hiệp 2 có tình huống phạt đền gây tranh cãi, sau đó Quảng Nam gỡ hòa do Hồ Quốc Trung ghi và dẫn lại 2-1 ở phút 78 do Trần Nguyễn Hoàng Khải thực hiện.

Tuy nhiên đến phút 85, Nguyễn Đăng Khoa đã sút thành công quả 11 m gỡ hòa 2-2 cho Huế. Trận hòa này khiến Quảng Nam ra quân 2 trận hòa cả 2 và phải quyết chiến với Kon Tum vào ngày 8.9 tới mới biết có cơ hội lọt vào VCK hay không.

Một số hình ảnh của ngày thi đấu thứ 2:



Hàng thủ Đắk Lắk ngăn cản pha đi bóng của Gama Vĩnh Phúc Anh Tiến

Pha gây sóng gió của U.21 Đồng Tháp trước cầu môn U.21 TP.HCM Khả Hòa

Pha đi bóng của Quốc Trung (14, Long An) đột phá qua hàng thủ Tiền Giang Khả Hòa

Pha đi bóng của Hồ Quốc Trung (9, Quảng Nam) trước hậu vệ Huế Phương Thúy

Trận Kon Tum (áo vàng) thắng HAGL Minh Trần

Niềm vui của U.21 Hà Nội sau khi ghi 3 bàn thắng Tiffy

Thủ môn Phan Quốc Trung của Đồng Nai giải nguy trước pha không chiến của tiền đạo Khánh Hòa Anh Tiến

Pha cản phá của Duy Bảo (trái) dẫn đến thẻ đỏ cho đội TP.HCM Khả Hòa

Tiền vệ Nguyễn Anh Tú (11) của Hà Nội đi bóng tấn công Tiffy

Đăng Dương (giữa) nổi bật góp 1 bàn thắng vào chiến thắng của Viettel Quỳnh Nga

Bảng xếp hạng sau 2 lượt