Mua căn hộ mới giá 69 triệu đồng/m² ở Hà Nội: Mừng như bắt được vàng

Khi 69 triệu đồng/m² trở thành "món hời" giữa thị trường bùng nổ giá

"Về tới nhà, hai vợ chồng cứ nhìn nhau cười mãi vì chốt được căn hộ vừa ý với mức giá tốt, đúng 69 triệu đồng/m²", chị T. (phường Cầu Giấy) nhớ lại thời điểm ký hợp đồng mua căn hộ 2 phòng ngủ +1 tại Hanoi Melody Residences. Nhất là khi dự án vốn còn quỹ căn ít mức giá vô cùng cạnh tranh chỉ từ 69 triệu đồng/m² trong khi cung cấp hệ tiện ích đồng bộ, trường học kề bên, phù hợp nhiều gia đình.

Chia sẻ hành trình mua nhà, chị T. cho biết suốt 1 tháng, cuối tuần nào vợ chồng chị cũng chạy xe khắp Hà Nội để tìm một nơi an cư phù hợp tài chính và tiêu chí. Mục tiêu ban đầu khá rõ ràng: căn hộ mới, phải có tiện ích sức khỏe và trường học, vị trí không quá xa trung tâm và giá trong khoảng dưới 80 triệu đồng/m². Nhưng thực tế thị trường lại không dễ dàng như kỳ vọng.

"Nhiều dự án cao cấp mở bán tầm giá 100-120 triệu đồng/m² vượt tầm với. Nơi có giá phù hợp lại xa, mất quá nhiều thời gian di chuyển. Chúng tôi đã tính đến phương án thuê thêm vài năm, chờ giá hạ", chị T. chia sẻ.

Mức giá từ 69 triệu đồng mỗi m² ngày càng khan hiếm với các dự án căn hộ mới tại Thủ đô

Cơ duyên đến trong một buổi sáng đầu tháng 8. Trong lần ghé nhà bạn tại khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, anh chị được giới thiệu về dự án Hanoi Melody Residences đang mở bán với mức giá chỉ từ 69 triệu đồng/m². "Tôi ngạc nhiên đến mức hỏi lại bạn mình, vì trước đó có thông tin giá căn hộ cũ ở khu vực này đã tăng phi mã, có dự án nhà ở xã hội sử dụng cả chục năm vẫn vọt lên 50-60 triệu đồng/m². Thế nên khi đến xem nhà mẫu, nghe báo giá chính xác, thấy tiến độ thi công thực tế, cộng thêm pháp lý vững có sổ đỏ toàn khu, chúng tôi chốt ngay trong ngày", chị T. kể lại.

Dữ liệu từ Savills Việt Nam cho thấy, trong quý 2, Hà Nội ghi nhận khoảng 8.000 căn hộ mới được mở bán. Tuy nhiên, giá sơ cấp (dự án mở bán mới) trung bình vẫn neo ở mức 91 triệu đồng/m², tăng 40% theo năm. Nhiều khảo sát chỉ ra, mức giá từ 100 triệu đồng mỗi m² ngày càng phổ biến với các dự án căn hộ mới tại Thủ đô.

Trong bối cảnh đó, mức giá từ 69 triệu đồng/m² của Hanoi Melody Residences được xem là hàng hiếm khi thấp hơn mặt bằng chung tới 20 triệu đồng/m², lại nằm tại khu đô thị có hạ tầng hoàn thiện, gần hồ Linh Đàm và kết nối thuận tiện với trung tâm.

Một chuyên viên kinh doanh tại dự án chia sẻ: "Chỉ cần xem giá thị trường chung, ai cũng biết mức giá này tốt thế nào. Một số tòa thậm chí chỉ còn vài căn diện tích đẹp".

Lợi thế hiếm và giá trị dài hạn

Không chỉ chinh phục khách hàng ở mức giá, Hanoi Melody Residences còn nằm trong quỹ đất nội đô đã phát triển đồng bộ hạ tầng, kết nối thuận tiện tới trung tâm và các khu vực lân cận. Dự án tọa lạc ngay trái tim khu đô thị Tây Nam Linh Đàm (phường Hoàng Liệt). Từ dự án, cư dân dễ dàng di chuyển tới trung tâm Hoàn Kiếm, Mỹ Đình, Thanh Xuân hay các quận khác nhờ các trục đường lớn như Vành đai 3, Nguyễn Hữu Thọ, Giải Phóng.

Hanoi Melody Residences sở hữu hệ tiện ích nội ngoại khu phong phú

Bao quanh dự án là hệ thống tiện ích ngoại khu đầy đủ: siêu thị, trung tâm thương mại, bệnh viện, công viên,… Đặc biệt, chỉ vài bước chân là tới trường mầm non, tiểu học Chu Văn An, trường THCS Linh Đàm, cùng nhiều trường tư thục và quốc tế chất lượng cao.

Các trường đại học lớn như Bách khoa, Kinh tế Quốc dân, Xây dựng cũng chỉ cách khoảng 15 phút lái xe. Điều này giúp các gia đình có con nhỏ giảm bớt gánh nặng đưa đón, tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện trong môi trường học tập đa dạng.

Bên trong dự án, chủ đầu tư chú trọng kiến tạo không gian sống hiện đại với đầy đủ tiện ích như bể bơi, sân tennis, khu thể thao đa năng, vườn xích đu, khu vui chơi trẻ em, sân chơi cộng đồng,… với cảnh quan xanh mát. Mỗi căn hộ được thiết kế tối ưu công năng, đón ánh sáng và gió tự nhiên, tạo cảm giác thoáng đãng.

Dự án vừa cất nóc tòa đầu tiên vào đầu tháng 8.2025

Pháp lý vững vàng là một trong những điểm cộng nổi bật của Hanoi Melody Residences. Cùng với đó, tiến độ xây dựng cũng đang được đẩy nhanh, tòa đầu tiên đã hoàn thiện phần cất nóc vào đầu tháng 8.2025, hai tòa còn lại đang khẩn trương tới gần thời điểm cất nóc, giúp khách hàng yên tâm khi xuống tiền.

Với quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, giá bán tại các khu vực xung quanh Hà Nội liên tục tăng, việc sở hữu căn hộ mới tại vị trí như Hanoi Melody Residences với mức từ 69 triệu đồng/m² mang ý nghĩa kép: vừa tiết kiệm ngân sách ở hiện tại, vừa hưởng lợi từ biên độ tăng giá trong tương lai.

Các chuyên gia BĐS nhận định, khi tuyến đường Vành đai 3.5 và một số hạ tầng mới hoàn thiện, khu Tây Nam Hà Nội sẽ tiếp tục tăng giá. Dự án nằm trong khu vực đã hình thành cộng đồng dân cư, không phải chờ đợi "lấp đầy" như nhiều dự án vùng ven, nên tiềm năng thanh khoản cũng cao hơn.

