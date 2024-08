Mua chứng khoán, vàng hay bất động sản chờ thời?

Chứng khoán cơ hội thắng không cao

Hôm qua, thị trường chứng khoán (TTCK) đóng cửa trong sắc xanh và VN-Index chốt phiên tăng 15,32 điểm, tương ứng tăng 1,27% lên 1.223,64 điểm; HNX-Index tăng 1,17% lên 229,38 điểm. Sau phiên lao dốc vào đầu tuần, thị trường đã có vài phiên hồi phục và lấy lại điểm số. Hiện tại, VN-Index tăng nhẹ so với cuối tháng 7 nhưng rất nhiều cổ phiếu (CP) vẫn chưa thể lấy lại mức giá như tháng 7, thậm chí còn thấp hơn cả các tháng trước.

Chị Lan Chi, một nhà đầu tư (NĐT) tại TP.HCM, cho hay từ cuối tháng 5, sau một vài phiên thị trường điều chỉnh, chị đã mua vào một số CP thuộc ngành bán lẻ, chứng khoán vì thanh khoản thị trường vẫn khá cao và dự báo sẽ tăng trở lại. Thế nhưng sau 2 tháng, tất cả CP này đều giảm từ 15 - 20% khiến chị khá thất vọng. Chị cho hay hỏi thăm nhiều người quen lẫn môi giới chứng khoán thì hầu hết NĐT trong vòng 2 tháng qua là thua lỗ. Giờ tài khoản chứng khoán của chị không còn tiền mặt để mua thêm nên đành để đó. "Mà nếu có tiền thì chưa chắc tôi đã dám mua khi thị trường giao dịch ỉu xìu, lại thấy nhiều dự báo trái ngược khi thị trường thế giới có thể còn rung lắc nhiều", chị Lan Chi nói.

Các kênh đầu tư hiện chưa quá mức hấp dẫn để thu hút dòng tiền tham gia mạnh NGỌC THẮNG

Đây có thể là tâm lý chung của nhiều NĐT cá nhân, khiến giá trị giao dịch trên các sàn chứng khoán liên tục đi xuống. Hôm qua, giá trị giao dịch trên sàn TP.HCM (HOSE) chỉ đạt hơn 14.000 tỉ đồng, giảm hơn 4.000 tỉ đồng so với phiên trước đó. Nhiều phiên giao dịch trong đầu tháng 8 trên sàn HOSE cũng chỉ loanh quanh vùng này, thấp hơn 25% so với giá trị giao dịch bình quân trong tháng 7 và cách xa những phiên giao dịch tỉ USD trong 5 tháng đầu năm 2024.

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư của Maybank Investment Bank, nhận định TTCK từ nay đến cuối năm vẫn có khả năng đi lên nhưng không dễ dàng để NĐT có lãi. Chẳng hạn trong quý 2, khi giao dịch còn sôi động, những người mua CP ngành công nghệ, hóa chất, hàng không sẽ thu được lợi nhuận cao trong khi các ngành khác lại thua lỗ. Điều này sẽ còn tiếp diễn trong những tháng cuối năm. Hay nói cách khác, cơ hội thắng trên TTCK không còn cao hay dành cho số đông như năm vừa qua mà chỉ dành cho NĐT có nhiều kinh nghiệm, đánh giá được xu hướng tăng trưởng của các ngành kinh tế.

Đồng tình, chuyên gia kinh tế, TS Đinh Thế Hiển cho rằng dòng tiền tham gia TTCK khá thấp và dự báo sắp tới có thể cũng chưa gia tăng trở lại. Thị trường gồm những NĐT hiện hữu với giao dịch cầm chừng nên khó có cơ hội tăng cao. Kinh tế vĩ mô tạm ổn nhưng với nhiều ngành, nhiều doanh nghiệp vẫn còn khó khăn. Người dân vẫn có tâm lý tiết kiệm và tình hình các nền kinh tế lớn trên thế giới như Mỹ cũng chưa rõ ràng là những nguyên nhân khiến TTCK khó bứt phá. Ông dự báo thị trường từ nay đến hết năm 2024 sẽ có những đợt tăng giảm và có thể kết thúc năm với VN-Index đạt 1.250 điểm. Dù vậy, không có nhiều thuận lợi hay cơ hội kiếm lãi cho những cá nhân ít kinh nghiệm trong kênh này.

Bất động sản, vàng chưa hấp dẫn

Đối với các kênh đầu tư quen thuộc với người Việt thì bất động sản (BĐS) luôn được chú ý. Kể từ đầu tháng 8, nhiều luật liên quan đến thị trường đã bắt đầu có hiệu lực, do đó sự quan tâm của người dân đến thị trường cũng gia tăng. Tuy nhiên, nói về cơ hội đầu tư trên thị trường này thì TS Đinh Thế Hiển cho hay gần đây ông đã đi khảo sát thực tế tại nhiều quận, huyện tại TP.HCM và các tỉnh lân cận cũng như hỏi thăm nhiều cá nhân lẫn doanh nghiệp trong ngành này. Kết quả cho thấy giao dịch không sôi động, giá BĐS cũng không thay đổi nhiều. Một số người chỉ mua "nhỏ nhỏ" và giao dịch chưa thể lan rộng. Vì vậy theo ông, hiện tại cả TTCK lẫn BĐS hiện tại vẫn chưa đủ hấp dẫn để nhiều người mạnh dạn xuống tiền lớn.

Thanh khoản thị trường bất động sản hiện vẫn còn thấp Đ.SƠN

Cùng chung quan điểm, chuyên gia tài chính, TS Nguyễn Trí Hiếu đánh giá các kênh đầu tư trong nước như TTCK, BĐS hay vàng từ nay đến cuối năm sẽ khó tăng cao. Trong đó, TTCK dễ bị tác động mạnh bởi thị trường thế giới nên khá bấp bênh. Đối với BĐS, các luật mới với nhiều quy định sẽ giúp thị trường phát triển ổn định, lành mạnh trong lâu dài nhưng ngắn hạn lại có thể khiến doanh nghiệp, NĐT gia tăng chi phí.

TS Nguyễn Trí Hiếu chia sẻ cá nhân ông thường đánh giá kênh đầu tư với 3 tiêu chí gồm an toàn vốn, lợi nhuận và thanh khoản. Đối với TTCK hiện tại, nếu sử dụng thang điểm từ 1-10 thì với 3 tiêu chí nói trên, ông cho điểm lần lượt là 6 điểm, 7 điểm và 6 điểm. Mức lợi nhuận cao hơn trung bình nếu NĐT lựa chọn kỹ các CP có giá đã giảm mạnh và khả năng phát triển của doanh nghiệp ổn định. Trong khi đó, BĐS sẽ được cho điểm theo 3 tiêu chí trên lần lượt là 8 điểm, 6 điểm và 5 điểm.

"Tổng số điểm của TTCK và BĐS đều ngang nhau là 19 điểm nhưng trong đó có sự khác nhau. Tiêu chí an toàn vốn của BĐS lên đến 8 điểm, cao hơn nhiều so với TTCK vì như đã nói, thị trường trong nước khá bấp bênh, dễ bị tác động từ các yếu tố bên ngoài. Ngược lại BĐS từ trước đến nay nếu NĐT sở hữu lâu dài thì vẫn giữ giá tốt nhưng thanh khoản hiện rất thấp, không dễ dàng mua đi bán lại. Do đó, tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro của NĐT như thế nào thì sẽ quan tâm đến thị trường đó. Nếu người nào sẵn sàng chịu rủi ro cao thì có thể chọn lựa CP để đầu tư. Ngược lại người ăn chắc mặc bền thì xem xét chọn BĐS hoặc giữ tiền trong ngân hàng và chờ đợi thêm", TS Nguyễn Trí Hiếu nói.

Riêng đối với vàng, TS Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh lúc này NĐT trong nước không nên tham gia, không nên nghĩ đến tài sản này vì việc mua bán quá khó khăn. Hơn nữa, giá vàng phụ thuộc hoàn toàn vào chính sách của nhà nước nên không thể có dự báo nào được mặc dù khả năng kim loại quý trên thế giới vẫn có thể tăng lên đến 2.500 USD/ounce trong năm nay do căng thẳng địa chính trị nhiều nơi vẫn gia tăng hay cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra cũng kích thích giá vàng đi lên.