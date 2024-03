Mưa đá ở Sơn La: Hơn 500 ngôi nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại 5,5 tỉ

Liên quan đến trận mưa đá, giông lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La, sáng 23.3, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này đã có thống kê về thiệt hại ban đầu.

Nhiều ngôi nhà bị tốc mái sau trận mưa đá, giông lốc chiều qua CTV

Theo đó, có 532 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 1 nhà bán kiên cố (H.Sông Mã) bị sập hoàn toàn; 531 nhà bị tốc mái, tốc mái một phần (H.Sông Mã 62 nhà, H.Sốp Cộp 469 nhà).

Ngoài nhà ở, thiên tai còn làm 6 điểm trường học trên địa bàn H.Sốp Cộp bị ảnh hưởng. Cụ thể, điểm trường tiểu học và THCS Mường Và bị đổ tường rào và cổng trường; Trường mầm non Hoa phượng đỏ Sốp Cộp tốc mái; Trường PTDTBT tiểu học và THCS Mường Lèo bị tốc mái hoàn toàn một tòa nhà 2 tầng, nhà khác cũng bị tấm khung thép của mái nhà rơi xuống làm hư hỏng nhẹ, xước bóp méo trần 2 xe ô tô của cán bộ giáo viên nhà trường; nhiều cây đổ tại sân trường.

Trường mầm non biên cương Mường Lèo bị tốc mái hoàn toàn điểm trường tại bản Mạt, điểm trung tâm cũng bị tốc mái và hỏng cánh cổng; Trường mầm non bản Huổi Lè Mường Lạn bị tốc mái một phần và Trường mầm non hoa phong lan Mường Lạn bị tốc mái.

Ngoài ra, tỉnh lộ 105 (từ huyện vào xã Mường Lèo) có khoảng 4 - 5 điểm cây đổ làm ách tắc giao thông. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 5,5 tỉ đồng.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 22.3, trên địa bàn H.Sốp Cộp và H.Sông Mã xảy mưa trận mưa đá, giông lốc kéo dàu khoảng 20 phút khiến nhiều nhà dân, công trình nhà nước bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Sông Mã, Sốp Cộp chỉ đạo các xã có thiệt hại huy động lực lượng giúp đỡ các hộ gia đình sửa chữa, khôi phục ổn định cuộc sống.