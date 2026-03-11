'Mưa đen' trút xuống Iran sau các vụ không kích cơ sở dầu mỏ, WHO cảnh báo

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 10.3 cảnh báo những trận "mưa đen" ở Iran, hậu quả sau các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của nước này, có thể gây ra các vấn đề sức khỏe cho người dân.

Hiện tượng này xảy ra khi nước mưa trộn lẫn với các hợp chất độc hại thải vào không khí - trong trường hợp này là do khói và lửa từ các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở dầu mỏ ở Iran.

Ông Christian Lindmeier, phát ngôn viên của WHO, cho biết: "Mưa đen và mưa axit đi kèm với nó thực sự là một mối nguy hiểm cho người dân. Chủ yếu là về đường hô hấp, và nó có thể có tính axit, tất nhiên tùy thuộc vào bối cảnh cụ thể".

Khói đen bốc lên sau một cuộc tấn công được cho là nhằm vào các kho chứa nhiên liệu Shahran tại Tehran, Iran ẢNH: REUTERS

Một đoạn video do nhân viên WHO gửi cho hãng tin Reuters cho thấy một người đang lau chất lỏng màu đen tại lối vào văn phòng của tổ chức này ở Tehran vào ngày 10.3.

Cơ quan y tế Liên Hiệp Quốc làm việc với chính quyền Iran về các trường hợp khẩn cấp về y tế và cho biết đã nhận được nhiều báo cáo về mưa nhiễm dầu trong tuần này.

Tehran chìm trong khói đen hôm 9.3 sau khi một nhà máy lọc dầu bị Israel bắn phá, một động thái leo thang tấn công nhằm vào nguồn cung năng lượng trong nước của Iran trong chiến dịch quân sự của Mỹ - Israel.

Ông Lindmeier cho biết các cuộc không kích đã gây ra "việc giải phóng một lượng lớn hydrocarbon độc hại, oxit lưu huỳnh và các hợp chất nitơ vào không khí".

Các nhà khoa học cho biết hít phải hoặc tiếp xúc với khói hoặc các hạt vật chất có thể gây đau đầu, kích ứng da và mắt, cũng như khó thở.

Họ nói thêm rằng việc tiếp xúc lâu dài với một số hợp chất này làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

"Chúng tôi đang liên lạc với các bệnh viện và với chính quyền. Chính quyền Iran đã ban bố cảnh báo khuyến cáo người dân ở trong nhà, đặc biệt là sau các cuộc tấn công vào các kho chứa dầu", ông Lindmeier cho biết.

Một nhà khoa học nghiên cứu nói với Reuters rằng người dân nên đeo khẩu trang và che chắn da khi ở ngoài trời.