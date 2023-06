Mưa giông diện rộng kéo dài hết tháng 6, hạn hán được cải thiện

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua 23.6 và sáng sớm nay 24.6, ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 23.6 đến 7 giờ ngày 24.6 có nơi trên 100 mm.

Hạn hán khiến nước sông Đà cạn trơ đáy trong những ngày qua NGÔ TRẦN

Trong 24 - 48 giờ tới, ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa trung bình từ 50 - 100 mm, có nơi trên 120 mm.

Từ nay đến hết tháng 6, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Trong khi đó, các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên từ đêm 24 - 27.6, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Từ ngày 28.6 - 2.7, có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Cơ quan khí tượng lưu ý cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định nhiệt độ trung bình thời kỳ cuối tháng 6 tới 10 ngày đầu tháng 7 tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ.

Trong khi đó, lượng mưa khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, đồng bằng Bắc bộ và bắc Trung bộ phổ biến ở mức cao hơn so với TBNN từ 10 - 20%; các nơi khác phổ biến thấp hơn TBNN cùng thời kỳ từ 10 - 30%, riêng tại khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và một số nơi thuộc miền tây Nam bộ thấp hơn từ 30 - 40%.

Theo ông Lâm, tình hình mưa cuối tháng 6 và đầu tháng 7 sẽ giúp tình trạng hạn hán ở khu vực Bắc bộ cũng như các hồ thủy điện ở miền Bắc có khả năng được cải thiện dần.