Dự báo thời tiết 2025: Hanh khô đến sớm và gay gắt

Thực tế, nhiều người phản ánh chỉ vài ngày sau khi trời trở hanh khô, gàu đã xuất hiện dày đặc, rơi lấm tấm trên vai áo, khiến sinh hoạt và giao tiếp bị ảnh hưởng. Các chuyên gia khuyến nghị, để hạn chế, cần chú ý:

Gội đầu bằng nước ấm vừa phải, tránh quá nóng.

Sấy tóc ở nhiệt độ thấp, không để tóc ướt khi ngủ.

Duy trì chế độ ăn uống đủ nước, bổ sung rau xanh và omega-3 để tăng cường độ ẩm cho da.

Dầu gội Antisol - Sạch gàu giảm ngứa da đầu hiệu quả

Ngoài ra, việc lựa chọn sản phẩm chăm sóc phù hợp cũng rất quan trọng. Một số thương hiệu trong nước như dầu gội dược liệu Antisol (iCare Pharma) được nhiều người tin dùng nhờ chiết xuất thảo dược dịu lành, bổ sung vitamin E giúp dưỡng ẩm và phục hồi tóc hư tổn, cùng pH cân bằng hỗ trợ da đầu thông thoáng, hạn chế bết dầu. Đây có thể là gợi ý an toàn cho những ai có da đầu nhạy cảm, dễ bị gàu ngứa trong mùa hanh khô.

Tham khảo ngay dầu gội chính hãng TẠI ĐÂY