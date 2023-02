Mùa hè của con trẻ có thật sự đang ‘mất chất’?

Thực ra, chính cha mẹ cũng hiểu được rằng con trẻ thường không thích những áp đặt và mong muốn của người lớn. Thế nhưng, khối lượng công việc mà cha mẹ phải đối mặt mỗi ngày, cộng thêm những mối hiểm nguy và những tác động thiếu lành mạnh xung quanh từ việc lơ là trông nom con trẻ càng khiến cha mẹ mong muốn gửi gắm con tới các khóa học để có một mùa hè an toàn và ý nghĩa hơn.

Trẻ nên được khuyến khích trải nghiệm nhiều hơn Nguồn ảnh: TDA

Nắm bắt nhu cầu và mong muốn đó, nhiều cơ sở mầm non đã tổ chức các lớp giữ trẻ trong mùa hè, một số trung tâm khác cũng mở thêm các khóa học dành cho trẻ ở nhiều độ tuổi. Lý tưởng là thế, nhưng nỗi lo của phụ huynh vẫn không thuyên giảm là bao.

Thiếu không gian xanh, trải nghiệm không đặc sắc, không gian học tập kém chất lượng, số lượng bài tập về nhà quá tải, chương trình học thiết kế kém khoa học,… Đó là những lý do khiến phụ huynh cảm thấy lo lắng khi quyết định chi tiền cho con tham gia một khóa học hè.

Phụ huynh ngày nay không còn đánh giá cao các chương trình hè chỉ có những tiết học đơn điệu, vì điều đó chỉ khiến trẻ thêm mệt mỏi và trải qua những ngày hè buồn chán. Điều mà đại đa số phụ huynh mong muốn là con trẻ vừa được trau dồi những kỹ năng cần thiết vừa được vui chơi thoải mái, an toàn, lành mạnh theo đúng mong mỏi của bản thân và các con.

Nắm bắt được tâm lý của các gia đình, Hệ thống trường PennSchool (cùng công ty chủ quản với Hệ thống trường Tây Úc) không chỉ đổi mới các chương trình hè từ những năm trước đó mà còn bổ sung thêm các chương trình đặc sắc với đa dạng mục đích, đối tượng để các bậc phụ huynh có nhiều lựa chọn hơn cho con trong mùa hè 2023.

Trại hè được tổ chức ở nhiều địa điểm tham quan khác nhau Nguồn ảnh: TDA

Đối với những bạn nhỏ nằm trong độ tuổi từ 2 đến 6, phụ huynh có thể lựa chọn trại hè "Fantastic summer: A step into nature" dành cho khối mầm non. Chương trình kéo dài trong vòng 7 tuần, từ ngày 12.6.2023 đến 28.7.2023, với nhiều chủ đề học tập khác nhau như thế giới thực vật, đại dương, môi trường sống của các loài động vật,… Bốn môn học chính gồm Math, English, Science, Reading Circle sẽ được giảng dạy bởi các giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm. Trại hè Mầm non sẽ là nơi con yêu được phát triển những kỹ năng quan trọng của giai đoạn tiền tiểu học và tham gia nhiều hoạt động vui chơi phù hợp với lứa tuổi.

Thông tin chi tiết tại đây: https://summercamp.wass.edu.vn/5f9c

Các trại hè tại IEDG dành cho mọi đối tượng học sinh Nguồn ảnh: TDA

Học viện Phát triển Tài năng TDA triển khai song song chương trình dành riêng cho hai nhóm đối tượng: Chào lớp 1 (trẻ từ 5 - 6 tuổi) và Trại hè Tài năng (trẻ từ 6 - 12 tuổi). Với chủ đề "Kick off Your Self-Discovery Journey", Summer Camp 2023 của TDA sẽ là nơi tìm kiếm và nuôi dưỡng tài năng của con trẻ thông qua các tiết học được thiết kế theo chương trình đào tạo của các học viện tài năng trên thế giới. Trại hè dự kiến kéo dài trong vòng 6 tuần từ ngày 12.6.2023.

Ngoài ra, đối với những bạn học sinh ở độ tuổi lớn hơn, từ 12 đến 17 tuổi, các bạn có thể tham gia chương trình du học hè Mỹ "American Camp 2023: Hoa Kỳ phiêu lưu ký - Đi để trưởng thành". Dự kiến diễn ra trong vòng 3 tuần từ ngày 11.6.2023 đến 1.7.2023, American Camp 2023 sẽ là cơ hội để các bạn "tiền trạm" cuộc sống của du học sinh Mỹ và chuẩn bị sẵn sàng cho lộ trình du học trong tương lai. Chương trình sẽ do Trung tâm tư vấn du học Đông Dương (ICSA) kết hợp với tổ chức giáo dục uy tín tại Mỹ tổ chức.



Chuyến du học hè Mỹ đáng nhớ của học sinh ICSA Nguồn ảnh: ICSA

American Summer Camp 2023 Du học ISA

Các chương trình hè đang bước vào giai đoạn tuyển sinh sôi động với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn có giá trị từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng/khóa học nhằm giúp cha mẹ lựa chọn được khóa học phù hợp nhất với mục tiêu và khả năng tài chính của gia đình mình. Hãy dành tặng con trẻ một mùa hè đáng nhớ với nhiều trải nghiệm ý nghĩa và bổ ích cùng các trại hè thú vị này nhé!