Mùa hè 'đổ lửa' đang tới: Du lịch là phụ, tránh nóng mới là chính!

Vùng núi phía bắc khí hậu mát mẻ sẽ là điểm đến lý tưởng để tránh nóng mùa hè này K.Y

Các gia đình cần nơi tránh nóng

"Nếu hỏi xu hướng du lịch mùa hè năm nay là gì thì phải khẳng định ngay: Tránh nóng! Thời tiết tại Việt Nam đang rất cao, nền nhiệt trung bình từ 32 độ C đến trên 43 độ C. Dự báo, nền nhiệt này sẽ duy trì thường xuyên các năm tiếp theo, mỗi năm tăng thêm 1 độ C, bắt đầu từ năm nay. Vì vậy, du khách cần nơi tránh nóng. Tour hè nhưng không được quá nóng" - ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông - Marketing và Công nghệ thông tin thuộc Công ty TST Tourist chia sẻ về mùa cao điểm du lịch hè 2023.

Bắt nguồn từ nhu cầu này, TST Tourist đã sớm định hướng xây dựng các bộ sản phẩm với chủ đề: "Từ Á đến Âu, đi đâu cũng mát". Tại thị trường nội địa, Đông Bắc và Tây Bắc như Mai Châu, Mộc Châu, Sa Pa là những khu vực được các gia đình ưu ái lựa chọn nhờ địa hình miền núi khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm. Chương trình tham quan Quảng Ninh cũng ưu tiên những vùng địa lý núi cao và gần vịnh biển như vịnh Bái Tử Long, biển Trà Cổ, thảo nguyên Đồng Lâm, núi Tam Thanh…

Giữa miền Trung nắng như đổ lửa, hành trình thăm quan Huế - Đà Nẵng - Hội An cũng phải chú trọng yếu tố mát mẻ nên công ty lựa chọn hành trình tham quan phá Tam Giang, rừng ngập mặn Rú Chá, đầm Lập An, Bà Nà Hills, biễn Mỹ Khê... Chương trình miền Nam cũng phải chọn lọc điểm tham quan tránh nóng như đưa khách vào các vườn trái cây của Tây Nam bộ, tới biển của Bạc Liêu hay cánh đồng phong điện, mẹ Nam Hải…

"Không chỉ trong nước, thị trường outbound đang ngày càng sôi động. Từ mùa hè 2023, chúng tôi khôi phục 100% đường tour so với thời điểm cùng kỳ trước 2019. Không chạy đâu cho khỏi nắng nên các gia đình chọn xuất ngoại du lịch cũng chỉ hướng tới những điểm đến hạ nhiệt. Đơn cử, đến Nhật Bản thì vùng phía Bắc sẽ được yêu thích hơn; Trung Quốc có Hồ Nam là vùng núi cao với nhiều thung lũng; các nước phía nam bán cầu như Úc hoặc ngắm hoa oải hương nở rộ vùng Provence, Pháp cũng là những trải nghiệm hấp dẫn, mới lạ dành cho các gia đình trong mùa du lịch hè năm nay" - ông Nguyễn Minh Mẫn thông tin thêm.

Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng nhiều tới quyết định điểm đến của các gia đình trong chuyến du lịch hè sắp tới N.A

Các dòng tour "giải nhiệt" cũng được Công ty Du lịch Vietravel xác định là xu hướng của du lịch hè 2023. Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị - Vietravel cho biết mùa cao điểm này, Vietravel dự kiến phục vụ hơn 350.000 lượt khách. Hiện đã có hơn 38.500 lượt khách đăng ký tour du lịch tại công ty. So với cùng kỳ năm ngoái khi Việt Nam vừa mở cửa du lịch trở lại, lượng khách đăng ký tour hè tăng nhẹ bởi các chương trình ưu đãi mà Vietravel đang áp dụng.

Quan trọng hơn là các sản phẩm tour mới đánh trúng tâm lý muốn trốn nóng qua những chuyến đi cùng người thân, bạn bè được nhiều khách hàng đặc biệt quan tâm như: tour Trương Gia Giới - Phượng Hoàng cổ trấn - Thiên Môn Sơn - Viên Gia Giới; trải nghiệm trượt tuyết mùa hè tại Úc (hành trình Sydney - Blue Mountains - Melbourne - Mt. Buller Snowy); tour Dubai - Abu Dhabi - trải nghiệm trượt tuyết trên sa mạc...

Bùng nổ du lịch MICE

Không chỉ dòng tour gia đình lên ngôi, ghi nhận tại các công ty lữ hành cho thấy dòng khách MICE (khách du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) đang ngày càng bùng nổ, đóng góp tỷ trọng khá lớn lấp phần nào khoảng trống cho thị trường khách quốc tế chưa nhiều khởi sắc.

Theo đại diện Lữ hành Saigontourist, mùa cao điểm du lịch MICE đã chính thức bắt đầu khi đây là thời điểm lý tưởng để các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức các chuyến du lịch kết nối tinh thần đồng nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp hoặc khen thưởng cho nhân viên, đối tác, khách hàng…

Du lịch MICE "vào mùa" NHẬT THỊNH

Lãnh đạo Lữ hành Saigontourist nhận định, 2023 đánh dấu những điểm sáng mới trên bản đồ du lịch MICE nội địa khi các điểm đến sở hữu hạ tầng du lịch tốt, có khả năng phục vụ các đoàn khách lớn và có bãi biển đẹp vừa thuận tiện nghỉ dưỡng vừa có thể tổ chức nhiều hoạt động team building như Phan Thiết, Cam Ranh, Nha Trang… vừa được kết nối giao thông thuận tiện thông qua hệ thống đường cao tốc mới khánh thành. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng là lựa chọn lý tưởng cho mùa hè này bởi du khách có thể kết hợp chiêm ngưỡng Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 diễn ra từ 3.6 - 8.7.



Mảng du lịch MICE nước ngoài cũng chứng kiến sự dịch chuyển về điểm đến. Nếu hè 2022, hầu hết khách hàng lựa chọn các nước Đông Nam Á do nhiều chặng bay còn hạn chế sau dịch thì nay, các điểm đến xa hơn như Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Nhật Bản…), châu Âu, Mỹ, Úc lại được ưu tiên. Khách hàng cũng chú trọng hơn đến chất lượng tour, khả năng điều hành các đoàn khách đông từ vài trăm đến hàng ngàn khách, tính chuyên nghiệp của dịch vụ cộng thêm như tiệc gala dinner, team building dành cho nhân viên, khách hàng, đối tác…

"Hè năm nay, Lữ hành Saigontourist dự kiến phục vụ hơn 40 đoàn MICE nội địa với hơn 30.000 khách, trong đó có đoàn 1.400 khách đi Đà Nẵng, đoàn 1.200 khách đi Phan Thiết, đoàn 8.000 khách đi miền Trung, đoàn 10.000 khách đi miền Bắc… Các khách hàng quốc tế cũng tin tưởng lựa chọn Việt Nam là điểm đến cho nhiều hoạt động hấp dẫn. Công ty đã nhận booking đón đoàn hơn 100 khách tham gia Amazing Race, đoàn hơn 200 khách tham quan kết hợp gala dinner… Cùng với lực lượng chính là dòng khách gia đình, dự kiến mùa hè này công ty sẽ đạt tăng trưởng tới 30%" - đại diện Lữ hành Saigontourist kỳ vọng.

Công ty CP Lữ hành Vietluxtour cũng đặt mục tiêu tăng trưởng từ 20 - 25% ở thị trường khách đoàn, doanh nghiệp trong mùa hè năm nay. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty CP Lữ hành Vietluxtour đánh giá sau Covid - 19, tính mùa vụ trong du lịch đã giảm khá nhiều. MICE tour được khách đoàn doanh nghiệp tổ chức quanh năm, chỉ giảm nhẹ vào mùa lễ, tết - vốn thường là dịp cao điểm của thị trường khách lẻ.

Dự đoán, tình hình du lịch nội địa năm nay có thể không có sự tăng trưởng nhiều. Thị trường khách lẻ sẽ chững lại do chia sẻ thị phần với tour nước ngoài, giá vé máy bay cao... Tuy nhiên, ở thị trường du lịch đoàn thì trong nước sẽ vẫn có sự tăng trưởng do hoạt động MICE tour hiện đã nằm trong chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp với các chương trình du lịch kết hợp hội thảo, trao thưởng, phát triển đội nhóm, chăm sóc khách hàng, đại lý...

Trong 2 quý đầu năm 2023, Vietluxtour dự kiến đạt 50% kế hoạch kinh doanh thị trường khách đoàn. Khách hàng doanh nghiệp trọng điểm của Vietluxtour đa dạng ở các ngành hàng. Công ty duy trì được tỷ lệ khách hàng quay trở lại cao, đặc biệt ở các ngành hàng có yêu cầu chuyên biệt với các quy chuẩn dịch vụ và chất lượng cực kỳ chuyên nghiệp như ngành dược, bảo hiểm, thực phẩm, ngân hàng... Các tuyến điểm du lịch MICE được khách hàng chọn nhiều nhất trong nửa đầu năm 2023 là Phan Thiết, Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ninh, Thái Lan, Bali, Singapore...

"Du lịch MICE và tour đoàn doanh nghiệp luôn là thị trường khách quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn về doanh thu, lượng khách của Vietluxtour" - bà Thu nói.