Mùa hè 'không giới hạn': Trải nghiệm độc nhất chỉ có tại Đảo ký ức Hội An

"Bay qua miền di sản" - một đại tiệc nghệ thuật đa tầng, quy tụ những loại hình trình diễn đỉnh cao từ mặt đất lên tới bầu trời tại "Tổ hợp văn hóa, du lịch và giải trí hàng đầu thế giới".

Sự kiện "Bay qua miền di sản" khai màn mùa hè rực rỡ tại Đảo ký ức Hội An

Điểm nhấn đầu tiên và cũng là "cú nổ thị giác" khiến khán giả không thể rời mắt chính là màn trình diễn ánh sáng bằng drones quy mô lớn. 600 drones sẽ cùng vẽ nên bức tranh chuyển động sống động ngay trên nền trời di sản: từ hình ảnh núi Ngọc Linh, thánh địa Mỹ Sơn đến chùa Cầu, phố cổ, đèn lồng, bài chòi Hội An... Một "cuốn phim ánh sáng" kể lại hành trình văn hóa, du lịch và những vẻ đẹp mang tính biểu tượng của vùng đất di sản.

"Bay qua miền di sản" cũng là lần đầu tiên xuất hiện tại Hội An, loại hình biểu diễn dù lượn kết hợp hỏa thuật, nơi các vận động viên chuyên nghiệp biểu diễn dù lượn giữa không trung, mang theo những dải lửa đỏ rực như một điệu múa lửa giữa trời. 6 phút trình diễn hứa hẹn sẽ mang lại sự mãn nhãn cho khán giả.

Cùng với khoảnh khắc đó, trên sân khấu thực cảnh rộng 25.000 m², phiên bản mới của chương trình biểu diễn thực cảnh "Ký ức Hội An" sẽ tạo nên một bản giao hưởng nghệ thuật mãn nhãn từ đầu đến cuối. 60 phút trình diễn như một lời mời gọi sống cùng ký ức, hòa mình vào dòng chảy 400 năm thăng trầm của Hội An.

Đây là show diễn đã trở thành biểu tượng của nghệ thuật đương đại Việt Nam. Không dừng lại ở đó, 6 phút pháo hoa nghệ thuật rực rỡ sẽ thắp sáng dòng sông Hoài và phản chiếu toàn bộ vẻ đẹp của "Ký ức Hội An".

Trải nghiệm dù lượn độc quyền tại Đảo ký ức Hội An

Điểm đặc biệt nhất có thể kể đến trải nghiệm dù lượn độc quyền. Chỉ với 2,2 triệu đồng/người, du khách có thể thỏa thích ngắm phố Hội từ trên cao với hành trình bay dù lượn xuất phát từ Đảo ký ức Hội An , lượn vòng quanh phố cổ và quay về đáp tại đảo. Đặc biệt, du khách được tặng ngay vé xem "Ký ức Hội An" hạng ECO cho mỗi lượt đăng ký. Trải nghiệm được thiết kế riêng và độc quyền cho du khách tận hưởng một mùa hè trọn vẹn với Đảo ký ức Hội An , từ ngày 1.6 đến 2.9.