Mùa hè không vui của phim Việt

3 phim Việt đã ra rạp hè năm nay đều lỗ nặng. Án mạng lầu 4 khởi chiếu vào đầu hè (17.5) thu về vỏn vẹn 1,9 tỉ đồng. Móng vuốt (ra rạp 7.6) chỉ bán được 3,9 tỉ đồng tiền vé. Mùa hè đẹp nhất (khởi chiếu 28.6) cũng chỉ thu về 4 tỉ đồng (theo Box Office Vietnam).



Như vậy, so với hè 2023, tình hình năm nay cũng chưa có gì khả quan. Hè năm ngoái rất ít phim Việt ra rạp, chỉ có Fanti (ra rạp 28.7) đạt vỏn vẹn 1,8 tỉ đồng, Bến phà xác sống (khởi chiếu cuối hè dịp 1.9) thu về 4 tỉ đồng.

Cảnh trong phim Móng vuốt ĐPCC

V Ì SAO PHIM HÈ LIÊN TIẾP THẤT BẠI ?

Nhà phê bình Châu Quang Phước nhận định: "Có thể khẳng định là phim Việt chiếu rạp chưa hề có mùa phim hè đúng nghĩa "đến hẹn lại lên" như thông lệ phát hành phim của Hollywood. Vậy nên, nếu tình cờ có phim Việt xuất hiện trong những tháng hè, đó cũng chỉ là lịch phát hành mang tính ngẫu nhiên. Hẳn nhiên, với hình thái phát triển hoàn toàn không có chiến lược nào được định hình rõ ràng, "cái chết" của nhiều phim Việt là điều có thể tiên đoán".

Tổng giám đốc Công ty 1-All Stars Nguyễn Cao Tùng (từng sản xuất các phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cô gái đến từ hôm qua, Scandal 2 - Bí mật thảm đỏ, Thiên linh cái, Đảo độc đắc, Chiếm đoạt, Siêu sao siêu ngố…) nêu ý kiến: "Phim hè có doanh thu cao nhất trong 3 năm gần đây là Em và Trịnh (ra rạp 10.6.2022), đạt hơn 100 tỉ đồng, tất nhiên kèm theo một chiến dịch và ngân sách tiếp thị khổng lồ. Thống kê về thị phần của mùa phim Việt hè trong 3 năm gần nhất còn kém hơn mùa thu (tháng 9 và 10). Nhiều nhà phát hành và sản xuất phim Việt vẫn ngần ngại thời điểm hè vì sợ không địch nổi phim ngoại".

Quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp nhưng Mùa hè đẹp nhất vẫn thất bại về doanh thu ĐPCC

Nhà phê bình phim Lê Hồng Lâm thì cho rằng: "Các nhà sản xuất và đạo diễn VN chưa thực sự chú trọng vào mùa phim quan trọng này. Những dự án phim tung ra vào mùa hè đều là phim vừa và nhỏ, các đạo diễn chưa có thương hiệu cá nhân, chiến dịch truyền thông yếu ớt, có lẽ cả tâm lý sợ đối đầu với phim bom tấn Hollywood và các nền điện ảnh lớn ở châu Á dồn dập tung sản phẩm vào mùa hè. Đó là những lý do chính khiến phim Việt thua cuộc hoàn toàn trong mùa phim hè, hết năm này đến năm khác. Nếu không có một chiến lược để thay đổi một cách quyết liệt, đặc biệt là thay đổi tâm lý tự ti của các nhà làm phim nội địa, mùa phim hè tiếp tục là "lời nguyền" của các bộ phim Việt trong những năm tới".

V ẮNG BÓNG PHIM HOẠT HÌNH NỘI

Rất nhiều phim hoạt hình ngoại chiếu hè 2024 thành công lớn về doanh thu tại Việt Nam như Inside Out 2 (Những mảnh ghép cảm xúc 2) đạt 87 tỉ đồng, Despicable Me 4 (Kẻ trộm mặt trăng 4) hiện thu về 129,8 tỉ đồng, Doraemon the Movie: Nobita's Earth Symphony (Doraemon: Nobita và bản giao hưởng địa cầu) đạt con số "khủng": 147,4 tỉ đồng. Bom tấn Nhật Bản Thám tử lừng danh Conan: Ngôi sao 5 cánh 1 triệu đô chính thức ra rạp ngày 2.8 nhưng đã thu về 39,6 tỉ đồng chỉ sau vài ngày chiếu trước.

Hè là mùa ăn nên làm ra của phim hoạt hình, thế nhưng phim hoạt hình Việt gần như vắng bóng trên thị trường. Đại diện đơn vị sản xuất và phát hành CJ HK lý giải: "Phim hoạt hình đòi hỏi thời gian thực hiện lâu và vốn đầu tư lớn hơn rất nhiều so với phim người đóng. Do vậy, dòng phim này ít thu hút các nhà đầu tư. Hơn nữa, về mặt cạnh tranh khách quan, phim hoạt hình Việt Nam đang ở thời kỳ sơ khai, cả về độ nhận diện lẫn chất lượng, trong khi khán giả lại quá quen với phim hoạt hình chất lượng cao từ Nhật và Mỹ. Việt Nam cần tập trung nuôi dưỡng ngành công nghiệp sản xuất phim hoạt hình để có các đơn vị thực hiện dự án phim hoạt hình chiếu rạp".