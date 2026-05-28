Mùa hè này cho con học múa ba lê ở đâu?

Mùa hè đang cận kề, nhiều phụ huynh tại TP.HCM bắt đầu tìm kiếm các lớp múa ba lê để đăng ký cho con tham gia trải nghiệm, với mong muốn giúp trẻ rèn luyện sự dẻo dai, nâng cao thể chất và sự tự tin.

Trong thời điểm này, phụ huynh có thể tham khảo các lớp học múa ba lê dành cho thiếu nhi tại những địa điểm này. Cụ thể, Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Bàn Cờ, đang chiêu sinh khóa học múa ba lê dành cho thiếu nhi từ 6 tuổi trở lên sẽ học vào thứ 2, thứ 4 diễn ra từ 17 giờ 30 đến 19 giờ kéo dài 6-10 tuần học, với mức học phí 700.000 đồng/học viên, tổ chức học tại 185 Cách Mạng Tháng Tám, P.Bàn Cờ, TP.HCM.

Múa ba lê không chỉ rèn luyện sự dẻo dai, mà còn giúp trẻ tự tin mỗi khi đứng trên sân khấu ẢNH: NHÀ VĂN HÓA PHỤ NỮ TP.HCM CUNG CẤP

Anh Nguyễn Trọng Nghĩa, nhân viên phụ trách mảng hoạt động và quản lý lớp học, chia sẻ chương trình được chia thành nhiều giai đoạn phù hợp với khả năng của từng học viên. "Trong giai đoạn đầu, các em sẽ làm quen với bộ môn thông qua các bài tập giãn cơ, ép dẻo nhằm tăng độ linh hoạt và hình thành nền tảng thể lực. Đây cũng là giai đoạn đòi hỏi sự kiên trì và rèn luyện đều đặn. Sau khi làm quen, học viên sẽ tiếp cận các động tác cơ bản, nâng dần độ khó, rồi chuyển sang giai đoạn ráp bài, luyện tập nâng cao", anh Nghĩa nói.

Bà Bùi Thị Tuyết Ngân, Phó giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công P.Bàn Cờ, TP.HCM, cho biết là đơn vị cung cấp dịch vụ công thuộc hệ thống nhà nước, với các lớp học vẫn được duy trì theo định hướng phong trào, tạo môi trường để thiếu nhi tiếp cận nghệ thuật, rèn luyện kỹ năng và phát triển năng khiếu, đồng thời được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế của phụ huynh và học sinh.

Đây là địa điểm tổ chức học múa ba lê trong mùa hè

Theo bà Ngân, múa ba lê không chỉ giúp trẻ chỉnh dáng, rèn tư thế mà còn góp phần xây dựng sự tự tin khi đứng trên sân khấu. Sau mỗi khóa học, trung tâm đều tổ chức buổi tổng kết để học viên biểu diễn trước phụ huynh chiêm ngưỡng, qua đó giúp gia đình trực tiếp quan sát sự thay đổi và tiến bộ của con em mình.

Trong khi đó, Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM cơ sở 2, cũng đang chiêu sinh khóa học múa ba lê dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên, học vào thứ 3, thứ 5 diễn ra 9 giờ 45 đến 11 giờ, kéo dài 8 buổi và khai giảng ngày 2.6. Song song đó, lớp học vào thứ bảy và chủ nhật cùng khung giờ trên khai giảng ngày 6.6, với học phí 800.000 đồng bao gồm cả 2 khóa học, địa điểm học tại số 2 Nguyễn Đổng Chi, P.Tân Mỹ, TP.HCM.

Tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM cơ sở 2 có khóa học múa ba lê dành cho trẻ trong mùa hè

Chị Võ Thị Thúy Hằng, Trưởng phòng Giáo vụ phụ trách bộ phận ghi danh, Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM, cho biết hiện lớp múa ba lê vẫn đang nhận đăng ký ghi danh học viên. Trong chương trình của khóa học, học viên sẽ được hướng dẫn khởi động, ép dẻo, tập những thế tay, thế chân cơ bản của bộ môn ba lê, đồng thời tập các động tác như nhảy nhỏ, xoay người,…

"Việc học múa ba lê không chỉ giúp trẻ rèn luyện sự dẻo dai, nâng cao sức khỏe mà còn tạo sự tự tin khi đứng trên sân khấu, mạnh dạn giao lưu với bạn bè cùng trang lứa và tham gia các hoạt động tập thể", chị Hằng nói.

Cùng thời điểm, Nhà thiếu nhi TP.HCM cũng triển khai lớp múa ba lê dành cho trẻ từ 5 - 12 tuổi với hai cấp độ cơ bản và nâng cao.

Đây là nơi tổ chức học múa ba lê dành cho trẻ trong mùa hè

Bà Lê Thị Thu, Phó giám đốc Nhà thiếu nhi TP.HCM, cho biết trong lớp cơ bản, học viên từ 3 - 6 tuổi hoặc học viên mới bắt đầu làm quen với múa ba lê sẽ học thứ bảy và chủ nhật từ 18 - 19 giờ. Nội dung tập trung giúp trẻ tạo thói quen với chuyển động cùng âm nhạc, song song làm quen với các động tác cơ bản như xoay người, tạo hình bươm bướm, đồng thời luyện các động tác chuyên môn nền tảng...

Các học viên nhí trong trang phục múa ba lê ẢNH: NHÀ THIẾU NHI TP.HCM CUNG CẤP

Đối với lớp nâng cao, học viên sẽ học vào thứ bảy và chủ nhật từ 17 - 18 giờ với các kỹ thuật chuyên sâu cùng các bài tập hỗ trợ sức bền và độ bật nhảy,… Học phí 1,1 triệu đồng cho khóa 12 tuần và 600.000 đồng cho khóa 6 tuần, khai giảng khóa học vào ngày 21.6.