Mùa hè rực rỡ tại Mongo Land Đà Lạt

Không chỉ là điểm check-in quen thuộc của giới trẻ, Mongo Land đang trở thành tổ hợp du lịch trải nghiệm hấp dẫn dành cho gia đình, nhóm bạn và du khách muốn tìm kiếm một mùa hè thật khác giữa thiên nhiên cao nguyên.

Cảnh thơ mộng ở Mongo Land ẢNH: L.V

Không gian nông trại thơ mộng - Thiên đường check-in mùa hè

Mùa hè là thời điểm Mongo Land khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ nhất. Những triền hoa khoe sắc giữa nắng vàng, những thảm cỏ xanh mướt cùng khung cảnh đậm chất nông trại châu Âu tạo nên background hoàn hảo cho những bộ ảnh "nàng thơ" đầy cuốn hút.

Du khách bên thú cưng ẢNH: L.V

Đặc biệt, mùa hè năm nay Mongo Land mang đến nhiều mẫu trang phục concept nông trại mới, giúp du khách dễ dàng hóa thân thành những cô gái du mục giữa cao nguyên lộng gió. Chỉ cần dạo bước giữa vườn hoa, chiếc cối xay gió hay những góc decor xinh xắn, du khách đã có thể lưu lại hàng loạt khoảnh khắc thanh xuân đầy cảm xúc.

Trong không gian chan hòa nắng gió ấy, mỗi bức ảnh đều mang màu sắc rất riêng của mùa hè Đà Lạt - nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng cũng đầy năng lượng.

Khám phá vườn thú thân thiện - Trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên

Một trong những điểm thu hút đông đảo du khách tại Mongo Land chính là khu vườn thú đáng yêu với nhiều loài động vật thân thiện. Tại đây, du khách có thể vui chơi, chụp ảnh và tương tác trực tiếp cùng các "cư dân" dễ mến của nông trại.

Du khách bên thú cưng ẢNH: L.V

Không gian mở gần gũi với thiên nhiên giúp trẻ nhỏ có cơ hội tìm hiểu thế giới động vật trong môi trường xanh mát, an toàn và đầy thú vị. Những chú cừu, lạc đà Nam Mỹ hay các loài thú nuôi hiền lành trở thành "người bạn đồng hành" mang đến cảm giác thư giãn và bình yên cho mọi du khách.

Mongo Land vì thế không chỉ là nơi vui chơi mà còn là điểm dừng chân giúp du khách tạm rời nhịp sống vội vã để tận hưởng những khoảnh khắc nhẹ nhàng giữa thiên nhiên.

Tổ hợp trò chơi giải trí cực chất cho mùa hè sôi động

Trải nghiệm trượt phao ẢNH: L.V

Du khách trải nghiệm máng trượt cầu vồng ẢNH: L.V

Không chỉ có cảnh đẹp, Mongo Land còn ghi điểm với hàng loạt trò chơi giải trí hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi. Từ bắn cung, các trò chơi vận động đến những trải nghiệm cảm giác mạnh đều mang đến bầu không khí sôi động suốt mùa hè.

Du khách được miễn phí trải nghiệm một vòng đua Go-Kart ẢNH: L.V

Nổi bật nhất là khu trò chơi trải nghiệm không giới hạn với các hoạt động như trượt phao khô sắc màu, trượt cỏ "test nhân phẩm", đổ dốc cảm giác mạnh hay máng trượt cầu vồng giữa rừng hoa đầy ấn tượng. Mỗi trò chơi đều mang đến những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ tiếng cười vui nhộn đến cảm giác phấn khích đầy mới lạ.

Vườn thú ở Mongo Land ẢNH: L.V

Đặc biệt, du khách còn được miễn phí trải nghiệm một vòng đua Go-Kart ngoài trời bao gồm vé vào cổng. Cung đường đua mới được nâng cấp với nhiều khúc cua hấp dẫn hứa hẹn sẽ trở thành điểm check-in và vui chơi cực "hot" tại Mongo Land mùa hè này.

Nông trại - Phim trường Mongo Land Đà Lạt

Thôn 1 Tà Nung, phường Cam Ly, Đà Lạt, Lâm Đồng - ĐT: 098 357 73 77