Mưa hơn 400 mm, nhiều nơi ở Hà Giang 'chìm' trong biển nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3.7, ở vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng Bắc bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 2.7 đến 8 giờ ngày 3.7 có nơi trên 100 mm như: Việt Lâm (Hà Giang) 325 mm, Bắc Sơn (Lạng Sơn) 127,2 mm, Đôn Phong (Bắc Kạn) 123,8 mm, Chăn Nưa (Lai Châu) 117,4 mm, Thượng Lâm (Tuyên Quang) 115,6 mm, Phú Tân (Cà Mau) 118,4 mm.

Tuyến đường qua P.Trần Phú bị ngập nặng HÀ GIANG

Trong khi đó, hệ thống đo mưa tự động chuyên dùng - Vrain đã đo được lượng mưa tại TT.Việt Lâm (H.Vị Xuyên, Hà Giang) là 434,8 mm.

Mưa lớn khiến nhiều nơi tại TT.Việt Lâm (H.Vị Xuyên) và P.Trần Phú (TP.Hà Giang) chìm trong "biển nước". Đáng chú ý, dòng nước chảy xiết từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, người dân đi lại khó khăn. Nhiều người được lực lượng chức năng giúp đỡ để vượt qua dòng nước.

Đây là lần thứ 2 trong năm nay Hà Giang bị ngập nặng. Trước đó, trận mưa lớn đêm 9.6 và rạng sáng 10.6 khiến lũ trên sông Lô vượt mức báo động 3 (BĐ3), nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Hà Giang bị ngập lụt, sạt lở đất. Mưa lớn khiến hơn 1.000 ngôi nhà ở TP.Hà Giang bị ngập.

Dưới đây là một số hình ảnh về tình trạng mưa lũ ở Hà Giang hiện tại.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khu vực ngập nặng HÀ GIANG

Một số địa điểm khác tại P.Trần Phú được lực lượng chức năng túc trực HÀ GIANG

Nước từ trên núi chảy qua nhà dân tại tổ 1 P.Trần Phú CTV

Tại Km28 thuộc QL2 đi qua TT.Việt Lâm, dòng nước chảy xiết khiến nhiều phương tiện gặp khó khăn trên đường. Rất may, lực lượng công an có mặt kịp thời để giúp đỡ người dân. NGUYỄN HOÀN

Theo người dân địa phương, khu vực này ngập từ sáng sớm, đến thời điểm hiện tại nước vẫn đang dâng lên NGUYỄN HOÀN

Tuyến đường đi qua Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang (TP.Hà Giang) CTV

Sân vận động H.Vị Xuyên chìm trong nước QUỲNH TRANG