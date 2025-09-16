Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mùa khai trường thêm hứng khởi với trà mật ong BONCHA thanh mát

16/09/2025 08:00 GMT+7

Trong không khí nô nức mùa tựu trường, Trà mật ong BONCHA mang làn gió thanh mát, tiếp thêm năng lượng cho giới trẻ khởi đầu năm học đầy hứng khởi.

Năm học này còn đặc biệt hơn khi là mùa khai trường đầu tiên sau thay đổi đơn vị hành chính, mở ra nhiều điều mới lạ cho học sinh - sinh viên cả nước. Bên cạnh chuẩn bị trang phục gọn gàng, và dụng cụ, thiết bị học tập đầy đủ, các bạn còn nạp thêm nguồn năng lượng, sẵn sàng chinh phục mục tiêu mới.

Để khởi động chặng đường ấy thật tự tin, không ít trẻ đã chọn một ‘nghi thức’ độc đáo: ‘khai trà’ mật ong BONCHA đón năm học đầy hứng khởi.

Bộ sưu tập hương vị ‘bắt sóng’ mọi cá tính

Nếu mỗi năm học là một chương mới, thì mỗi hương vị BONCHA chính là một ‘tuyên ngôn’ cá tính giúp người trẻ tự tin thể hiện chất riêng. BONCHA không gói gọn trong một khuôn mẫu mà mang đến cả một ‘thế giới’ hương vị để khám phá:

Cặp bài trùng kinh điển: Vị Chanh tươi thanh mát hay Tắc thơm thú vị, với sự ngọt dịu của 100% mật ong nguyên chất và hậu vị chua sảng khoái, là lựa chọn ‘chân ái’ cho những ai yêu thích sự cân bằng, tươi mới.

Tuyên ngôn của sự phá cách: Vị Việt Quất mới lạ, chua ngọt độc đáo chính là ‘signature’ dành cho những Gen Z không ngại khác biệt, luôn tìm tòi những trải nghiệm mới mẻ.

Chuẩn gu năng động: Bắt đúng ‘trend’ trà vị đào đang làm mưa làm gió, Ô Long Đào là sự kết hợp thời thượng, mang đến năng lượng tươi mới, ngọt ngào.

Nốt hương tinh tế: Dành cho những ai yêu sự nhẹ nhàng, Trà Xanh Hoa Lài với hương thơm dịu dàng, chiều chuộng khẩu vị ít ngọt, giúp tinh thần thư giãn sau giờ học.

Nhóm bạn của mình mỗi người một quê, một gu khác nhau, nhưng điểm chung là ai cũng mê BONCHA’, Linh (18 tuổi, sinh viên năm nhất, TP.HCM) chia sẻ.

Thời sinh viên thêm ngọt ngào cùng BONCHA

Sự ‘thanh mát’ cho nhịp sống không ngừng nghỉ

Với lịch học dày đặc hay hoạt động ngoại khóa liên tục, giới trẻ ưu tiên những lựa chọn nhanh gọn và chất lượng. Trà mật ong BONCHA với thiết kế chai tiện dụng, dễ dàng mang theo, trở thành lựa chọn lý tưởng trong balo đi học hay túi thể thao.

Với thành phần từ mật ong 100% nguyên chất và chiết xuất trà xanh, BONCHA không chỉ giúp xua tan cơn khát mà còn mang lại sự sảng khoái tự nhiên cho tinh thần. Thiết kế tiện dụng, dễ dàng nằm gọn trong balo hay túi xách biến BONCHA trở thành ‘vũ khí bí mật’ sẵn sàng tiếp sức cho bạn mọi lúc, mọi nơi.

Bộ sưu tập ‘thanh mát’ với đa dạng lựa chọn sáng tạo

Hơn cả một thức uống, đó là ‘cảm hứng’ của người trẻ

Điều làm nên sức hút của BONCHA không chỉ nằm ở hương vị. Thương hiệu này đã chứng tỏ sự thấu hiểu sâu sắc thế hệ Z qua cách ‘bắt sóng’ văn hóa người trẻ: từ những chiến dịch truyền thông sáng tạo, những nội dung ‘viral’ trên mạng xã hội cho đến việc đồng hành cùng các sự kiện âm nhạc đỉnh cao.

Không chỉ là một sản phẩm, trà mật ong BONCHA còn mang đến một phong cách sống - phong cách của những bạn trẻ hiện đại, năng động, biết cân bằng giữa học tập và trải nghiệm, luôn khát khao thể hiện bản thân và tỏa sáng.

Mùa tựu trường này, đừng quên trang bị cho mình ‘bí kíp’ thanh mát và hứng khởi. Một chai trà mật ong BONCHA mát lạnh trong balo không chỉ giúp bạn tỉnh táo, mà còn là lời khẳng định cho một năm học mới sẵn sàng bứt phá mọi giới hạn.

Trà mật ong BONCHA từ 100% mật ong nguyên chất và chiết xuất trà xanh là thương hiệu trà được giới trẻ yêu thích. Thương hiệu mang đến các hương vị sáng tạo như chanh, tắc, việt quất, trà xanh hoa lài, ô long đào phù hợp mọi khẩu vị của giới trẻ.

Sản phẩm được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Uniben - doanh nghiệp thực phẩm và nước giải khát hàng đầu Việt Nam, sở hữu 3 nhà máy hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu với các thương hiệu uy tín như 3 Miền, Reeva, BONCHA, JOCO, ABBEN.

BONCHA trà mật ong BONCHA giới trẻ mùa tựu trường năng lượng
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
