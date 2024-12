Mùa lễ hội - mùa nâng cấp với GeForce RTX

Rất nhiều ưu đãi hấp dẫn áp dụng cho card đồ họa, laptop, và desktop trong mùa lễ hội này, đây là thời điểm hoàn hảo để nâng cấp thiết bị và nâng cao mọi trải nghiệm bằng khả năng xử lý AI vượt trội, giúp tăng cường sự sáng tạo với hiệu suất tối đa mà các khách hàng yêu quý không nên bỏ lỡ.

Chúng ta hãy xem qua các tính năng vượt trội của từng sản phẩm, giúp bạn chọn cho mình một món quà vừa ý dịp cuối năm này nhé.

Với các dòng máy tính xách tay

Hãy mua những chiếc laptop trang bị GPU GeForce RTX 40 Series để bảo đảm là đó là những chiếc laptop mạnh bậc nhất thế giới dành cho game thủ và nhà sáng tạo. Với công nghệ Max-Q được hỗ trợ bởi AI, các thiết bị này mang lại hiệu suất ấn tượng trong khi hoạt động yên tĩnh, kiểu dáng mỏng nhẹ và thời lượng pin sử dụng tuyệt vời.

Với các dòng card đồ họa

GPU GeForce RTX 40 Series hỗ trợ các trò chơi mới nhất và các ứng dụng sáng tạo với hiệu suất vượt trội được nâng cấp AI từ công nghệ NVIDIA DLSS 3, mang các thế giới ảo trở nên sống động với đồ họa dò tia thời gian thật RTX. Người sử dụng GPU GeForce RTX sẽ độc quyền truy cập vào bộ ứng dụng NVIDIA Studio dành cho nhà sáng tạo, bao gồm NVIDIA Broadcast, RTX Video và RTX Remix giúp chơi game và sáng tạo đỉnh cao với AI.

Với các hệ thống máy tính để bàn

Được thiết kế để đáp ứng mọi khát vọng chơi game và sáng tạo, các hệ thống máy tính để bàn GeForce RTX 40 Series đưa bạn vào các môi trường ảo sống động như thật. Đạt được trải nghiệm chơi game với FPS cao và độ trễ tối thiểu cho một trải nghiệm liền mạch thực sự không đối thủ.

Các tựa game nổi bật trong mùa lễ với RTX

Hãy nhập vai như thật vào các trò chơi! Hơn 600 trò chơi và ứng dụng hiện nay đã tích hợp các công nghệ RTX, bao gồm NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex và các hiệu ứng ray-traced tiên tiến. Mùa lễ này, chúng tôi có một bộ sưu tập các tựa game mới và thú vị sử dụng công nghệ NVIDIA RTX, bao gồm Black Myth: Wukong, Star Wars™ Outlaws, Alan Wake 2 và Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Chúng tôi cũng có một số trò chơi lớn vừa ra mắt, như Indiana Jones and the Great Circle, Stalker 2 và Dragon Age™: The Veilguard.

Nhận ngay các ưu đãi Mùa lễ hội với GeForce

Bạn có thể tham gia trực tiếp tại showroom hoặc mua hàng trực tuyến với các Đối tác của NVIDIA đang triển khai chương trình "Mùa lễ hội. Mùa nâng cấp với GeForce RTX" diễn ra từ ngày 12/12/2024 đến 10/01/2025 với hàng ngàn deal mua sắm giá hỗ trợ cực sốc từ VGA, Laptop, Desktop đến các linh kiện máy tính kèm theo.

Ngoài ra, chương trình Giờ Vàng giá sốc sẽ được NVIDIA phối hợp với các Đối tác tổ chức tại:

Tin học Ngôi Sao: Ngày 12.12.2024 tại 2 showroom 28-30 Trần Triệu Luật, P.6, Q.Tân Bình, TP.HCM và 474 Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM với mức giảm giá 30% đến 60% cho card VGA Zotac, Gigabyte, và giảm lên đến 90% cho phụ kiện. Phong Vũ: tặng voucher giảm giá ngay trên đơn hàng trị giá 2 triệu đồng hoặc giảm giá đến 30% cho các dòng laptop Asus, Acer, MSI cho khách mua hàng tại showroom 264 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM từ ngày 16.12 đến 31.12.2024. An Phát: giảm giá 37% cho VGA GeForce RTX 4060 và giảm giá 44% cho Laptop GeForce RTX 4050 tại 2 showroom 49 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội và 330 Võ Văn Tần, TP.HCM trong 5 ngày từ 18.12 đến 22.12.2024. Hacom: giảm giá 32% cho máy bộ PC Hacom GeForce RTX 3050 6GB và giảm giá 30% cho Laptop Acer tại 2 showroom 43 Thái Hà, Q. Đống Đa, Hà Nội và 478 CMT8, Q.3, TP.HCM trong 5 ngày từ 18.12 đến 22.12.2024. Nguyễn Công: áp dụng mức giảm giá 30% cho bộ PC Nguyễn Công GeForce RTX 3060 và 4060 tại showroom 249 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM từ ngày 10.12 đến 25.12.2024. GearVN: tặng voucher giảm giá 2 triệu, chuột gaming, cho khách hàng mua các dòng laptop Asus, MSI, Lenovo ở showroom 81 Hoàng Hoa Thám, Q.Tân Bình, TP.HCM. FPT Shop: Giảm thêm 1 triệu cho các đơn hàng mua GeForce Laptop tại cửa hàng 45 Thái Hà, Hà Nội và 121 Lê Lợi, Q.1, TP.HCM từ ngày 10.12 đến 31.12.2024. CellPhoneS: Tặng voucher giảm giá đến 2 triệu cho các đơn hàng mua GeForce Laptop tại cửa hàng 133 Thái Hà, Hà Nội và 55B Trần Quang Khải, Quận 1, TP. HCM từ ngày 16.12 đến 22.12.2024. Đặc biệt khung giờ vàng laptop Acer Nitro 5 GeForce RTX 4050 giảm giá 50%. TheGioiDiDong: Giảm giá sốc cho laptop GeForce RTX 4050 chỉ còn 16.990.000 VND trong ngày 28.12.2024 tại TheGioiDiDong 359 Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM. Nguyễn Thuận Computer: Nhân dịp khai trương cửa hàng mới, giảm giá 30% cho 3 dòng máy bộ PC từ ngày 15.12 đến 22.12.2024 tại Showroom 197 đường 30 Tháng 4, TP.Vũng Tàu.

Tham khảo thêm chương trình và thông tin khuyến mãi của các Đại lý tại: https://www.nvidia.com/vi-vn/geforce/campaigns/holiday-deals/