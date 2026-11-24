Tấm bản đồ dẫn lối vào xứ cổ tích

Câu chuyện bắt đầu vào đầu tháng 12, khi cây thông tại sảnh chính được thắp sáng trong buổi lễ Thắp sáng Cây thông, trong lời ca hát mừng Giáng sinh của các bé đến từ Làng Trẻ em SOS Đà Nẵng. Ánh đèn vàng ấm phản chiếu trên mặt hồ phía trước và mùa lễ hội chính thức mở cửa.

Từ đây, các vị khách nhỏ tuổi nhận cuốn M Passport cùng tấm bản đồ Map to Wonderland. Theo dấu chân Chú Lính Chì, hành trình đi qua sáu trạm dừng. Kids Club hóa thành doanh trại của đội quân đồ chơi. Ngôi nhà bánh gừng chờ sẵn tại Greatroom. M Oasis Garden trở thành một "khu rừng tuyết" trong lòng khu vườn nhiệt đới, nơi tuyết được thay bằng hương thơm của những loài thảo mộc Việt. Ở QUAN Spa, các em nhận thêm chiếc tem cổ tích, trước khi hành trình khép lại tại nhà hàng Beach House bên bờ biển, với món quà nhỏ dành cho người đã đi trọn câu chuyện.

Điều đặc biệt của hoạt động này không chỉ nằm ở phần thưởng cuối cùng, mà ở những trải nghiệm cả gia đình cùng nhau trải qua, với thật nhiều yêu thương và nụ cười bên nhau.

Những điều ước treo trên cành cây

Ở một góc sảnh là Cây thông Nguyện Ước tỏa sáng rực rỡ. Trên mỗi cành cây là một tấm thiệp nhỏ, viết bằng nét chữ của các em đến từ trung tâm trẻ Hearing & Beyond, mái nhà chung để hỗ trợ những trẻ em bị điếc và khiếm thính bẩm sinh. Mỗi tấm thiệp là một mong ước nhỏ, giản dị mà chân thành.

Khách lưu trú được mời chọn một tấm thiệp và biến điều ước ấy thành hiện thực. Với nhiều gia đình, đây là khoảnh khắc lặng nhất của chuyến đi: cha mẹ cầm tay con đọc từng dòng chữ, rồi cùng nhau chọn món quà. Không cần lời giải thích dài, trẻ nhỏ hiểu ra rằng mùa lễ hội trọn vẹn hơn khi niềm vui được chia ra cho người khác.

Bàn tiệc của những ngày đoàn viên

Khi màn đêm buông xuống, câu chuyện chuyển về bên bàn ăn - nơi mùa lễ hội vẫn luôn ấm áp nhất. Đội ngũ đầu bếp đặt hương vị Giáng Sinh truyền thống bên cạnh nguồn nguyên liệu địa phương: hải sản đánh bắt từ vùng biển miền Trung và những nguyên liệu quen thuộc của vùng đất này.

Đêm 24 và ngày 25.12, nhà hàng Beach House phục vụ thực đơn năm món trong không gian sát biển, dành cho những bữa tối thảnh thơi bên nhau. Nhà hàng Gallery & Man Ho bày biện tiệc buffet với gà tây nướng, hải sản tươi và những chiếc bánh mang hương vị lễ hội, đủ rộng cho các gia đình nhiều thế hệ cùng ngồi lại bên nhau.

Đêm giao thừa, bữa tiệc buffet giao thừa tại Gallery 1 có sườn Tomahawk và heo quay Porchetta, trong khi Beach House chuẩn bị thực đơn riêng đón năm mới. Gần nửa đêm, mọi người cùng ra bãi biển. Lửa trại bập bùng, DJ chơi nhạc, và khoảnh khắc đếm ngược sang năm 2027 diễn ra dưới bầu trời pháo hoa.

Với những gia đình muốn giữ riêng không gian của mình, bữa tiệc BBQ tại biệt thự mang thịt nướng, hải sản và món ăn địa phương đến tận hồ bơi riêng - nơi bữa tối kéo dài mà không ai phải nhìn đồng hồ.

Khoảng lặng giữa mùa rộn ràng

Giữa những ngày cuối năm nhiều tiệc tùng, QUAN Spa Non Nuoc bên hồ nước giữ cho khách một nhịp chậm hơn. Liệu trình Festive Radiance Dien Chan Facial (90 phút) kết hợp chăm sóc da với Diện Chẩn - phương pháp trị liệu khuôn mặt truyền thống của Việt Nam - giúp thả lỏng cơ mặt và trả lại vẻ tươi tắn tự nhiên. Liệu trình Cocoa & Coconut Bliss (90 phút) mang hương cacao và dừa, dịu nhẹ như một buổi chiều miền biển.

Sáng chủ nhật, các lớp Yoga và Qigong diễn ra ngay trên bãi cát, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi biển Non Nước. Trong tuần lễ hội của tháng 12, các buổi thủ công nhỏ nối nhau: kết vòng nguyệt quế, làm thiệp Giáng Sinh, trang trí tất Noel, hay học pha một tách cà phê Việt. Những hoạt động không cần kỹ năng, chỉ cần thời gian ngồi cạnh nhau.

Một chương cổ tích giữa đời thường

Trong câu chuyện gốc, cô bé Clara tỉnh dậy sau một đêm diệu kỳ và nhận ra phép màu vẫn còn ở quanh mình. Mùa lễ hội năm nay tại Non Nước cũng muốn để lại cảm giác ấy: trẻ nhỏ có một chuyến phiêu lưu để kể lại, người lớn có vài buổi sáng bình yên bên biển và cả gia đình mang về những khoảnh khắc và kỷ niệm mùa giáng sinh bên nhau tại Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas.

Về Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas

Nằm trên bãi biển Non Nước, cách Sân bay quốc tế Đà Nẵng 12,4 km, khu nghỉ dưỡng gồm 122 biệt thự hồ bơi riêng giữa vườn dừa và xoài, bên hồ nước nhân tạo yên bình. Khu nghỉ dưỡng đạt chứng nhận Green Globe và giải thưởng Best Beachfront Resort - Global Level của Haute Grandeur Global Awards, thuận tiện để khám phá Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn - hai Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận, đồng thời là tâm điểm kết nối hành trình trải nghiệm di sản miền Trung.

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