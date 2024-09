Mưa lớn diện rộng, Hà Nội cảnh báo hàng loạt điểm ngập úng

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu, ngày 11.9, trên địa bàn thành phố có mưa rào và giông trên diện rộng.

Lượng mưa đo được tại các khu vực như sau: Q.Hoàng Mai 108,1 mm; Q.Hoàn Kiếm 75 mm; Q.Long Biên 100 mm, Q.Ba Đình 88,2 mm; Q.Hai Bà Trưng 66,7 mm; Q.Cầu Giấy 57,6 mm; H.Đông Anh 120 mm…



Xí nghiệp Thoát nước số 5 ứng trực tại điểm ngập trước siêu thị Aeon Mall Long Biên ẢNH: KHẮC HIẾU

Ở thời điểm 14 giờ cùng ngày, mực nước trên sông Kim Ngưu (tại cống Lò Đúc, Q.Hai Bà Trưng) là 4,73 m; sông Tô Lịch nơi cao nhất là 5,71 m; sông Nhuệ (Q.Hà Đông) là 5,6 m…

Để đảm bảo công tác phòng, chống úng ngập khi khu vực các quận xuất hiện mưa, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã đóng đập Thanh Liệt từ lúc 10 giờ, đồng thời hoạt động 20 bơm ở Trạm bơm Yên Sở. Các trạm bơm Đồng Bông 1, 2, Cổ Nhuế, cầu Bươu hoạt động quá 50% tổ máy.

Về các điểm úng ngập, đọng nước, theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, ở thời điểm 14 giờ xuất hiện tại lưu vực Cầu Bây, gồm: phố Hoàng Như Tiếp (Trường tiểu học Ngọc Lâm đến ngã ba Hoàng Như Tiếp - Ái Mộ, Q.Long Biên); trục thoát nước qua ngõ 80 Hoa Lâm; đường Cổ Linh (trước và đối diện Trường THCS Long Biên); Vũ Xuân Thiều; đường Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon Mall); gầm chui xe lửa phố Thiên Đức; Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97).

Đường Phùng Hưng - Cầu Bươu tái ngập trở lại do mưa lớn và sau khi đóng đập Thanh Liệt. Trong ảnh, cán bộ Xí nghiệp Thoát nước số 7 hỗ trợ người dân đi qua điểm ngập. ẢNH: KHẮC HIẾU

Ở lưu vực sông Nhuệ xảy ra ngập úng tại đại lộ Thăng Long - giao Lê Trọng Tấn (H.Hoài Đức) và các hầm chui số 3, số 5, số 6, Km9+656. Trong đó, nhiều hầm chui ngập từ chiều 9.9 đến nay.

Phía tả sông Nhuệ cũng xuất hiện ngập úng ở phố Triều Khúc, khu vực đường Cầu Bươu (gần Bệnh viện K cơ sở Tân Triều), Yên Xá, Trần Cung, EcoHome… trong đó khu vực đường Cầu Bươu tái ngập sau khi đóng đập Thanh Liệt.

Xí nghiệp Thoát nước số 6 ứng trực, phối hợp cùng lực lượng CSGT phân luồng giao thông tránh điểm ngập trên tuyến đại lộ Thăng Long ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc bộ, ngày và đêm nay 11.9 đến ngày mai 12.9, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, sau có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm, có nơi trên 100 mm.