Mưa lớn gây ngập, sạt lở ở miền núi tỉnh Bình Định

Chiều 6.11, UBND H.An Lão (Bình Định) cho biết do mưa lớn, trên địa bàn huyện xảy ra sạt lở tại nhiều tuyến đường giao thông nông thôn.

Tại thôn 3, xã An Nghĩa (H.An Lão) xảy ra sạt lở đất, làm ảnh hưởng đến nhà của 1 hộ dân (4 khẩu). Hiện những người trong gia đình này đã được di dời đến nơi an toàn.

"Nhà hộ dân này nằm bên dưới taluy núi, nguy cơ sạt lở đất. Trước đây, chính quyền đã đi kiểm tra, chuẩn bị phương án sơ tán người dân nếu xảy ra sạt lở đất tại khu vực này. Mấy ngày qua có mưa lớn, đất trên núi bị nhão, chảy xuống lấp chuồng gia súc của nhà dân. Ngày 6.11, chúng tôi đi kiểm tra hiện trường, vận động hộ dân này đến nhà bà con ở tạm cho an toàn", ông Đinh Văn Đang, Chủ tịch UBND xã An Nghĩa, nói.

Tuyến đường ĐT.629 (từ TX.Hoài Nhơn đi H.An Lão) bị lũ chia cắt nhiều đoạn vào chiều 6.11 ẢNH: T.P

H.An Lão còn có 4 điểm sạt lở trên các tuyến đường giao thông nông thôn. Trong đó, tuyến đường thôn 2 đi thôn 5 (xã An Nghĩa) sạt lở ước tính khoảng 70 m3, chiều dài sạt lở khoảng 10 m. Tuyến đường xã An Quang đi xã An Toàn sạt lở tại suối Tình Cảm khoảng 10 m3 đất, chiều dài khoảng 100 m. Tuyến đường ngã ba Ghế đi thôn 3, xã An Toàn bị sạt lở 2 điểm, khối lượng sạt lở khoảng 100 m3, chiều dài sạt lở khoảng 20 m, đất sạt lở chắn đường đi. Hiện chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở này.

Ngoài ra, tại H.An Lão còn có hàng chục điểm ngập nước tại các xã An Trung, An Vinh, An Toàn, An Quang, An Nghĩa…

Ông Trịnh Xuân Long, Chủ tịch UBND H.An Lão, đã chỉ đạo các ngành, địa phương trên địa bàn huyện chủ động ứng phó với mưa lớn cho đến ngày 10.11. Trong đó, ông Long yêu cầu rà soát, sẵn sàng triển khai sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị 4 phương châm tại chỗ để ứng phó với mọi tình huống; kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn hồ chứa nước và hạ du; vận hành hồ chứa đảm bảo dung tích đón lũ theo quy định. Đồng thời, chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn giao thông, nhất là khu vực dễ bị chia cắt và bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn giao thông thông suốt…

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cũng cho biết mưa lớn đã gây ngập cục bộ tại một số địa điểm ở xã Vĩnh Kim (H.Vĩnh Thạnh) và các xã Đak Mang, Ân Hữu (H.Hoài Ân).

Tuyến đường ĐT.629 (từ TX.Hoài Nhơn đi H.An Lão) bị ngập đoạn qua thôn Vạn Hòa, thôn Bình Hòa Bắc (xã Ân Hảo Đông, H.Hoài Ân) gây chia cắt tạm thời vào chiều 6.11. Lực lượng CSGT Công an H.Hoài Ân và các lực lượng khác của địa phương đã có mặt để giám sát, đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực bị ngập nước.