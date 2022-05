Mưa lớn, hàng ngàn ha lúa của nông dân Quảng Bình - Quảng Trị đổ rạp

Quảng Trị: Hơn 3.124 ha lúa bị ngã, đổ do mưa lớn

Theo báo cáo sáng 4.5 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 30.4 đến 3.5 trên địa bàn tỉnh đã có gió mạnh, mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa lớn toàn đợt phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi cao hơn như: Hướng Linh: 102,6 mm; Vĩnh Tú 122,4 mm…

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có tới 3.124,5 ha lúa bị ngã, đổ. Cụ thể: H.Vĩnh Linh 700 ha, H.Gio Linh 1.273 ha, H.Triệu Phong 736,5 ha, H.Cam Lộ 115 ha, H.Hải Lăng 250 ha, TP.Đông Hà 50 ha.

Theo lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị, thời tiết bất thường khiến người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị liên tiếp chịu nhiều thiệt hại. Hơn 3.000 ha lúa bị gãy đổ lần này hầu hết đã chín, nên Sở đã hướng dẫn các địa phương chỉ đạo các hợp tác xã, bà con nông dân khẩn trương huy động toàn bộ nhân lực để thu hoạch lúa sớm nhằm hạn chế thiệt hại. Đồng thời, chuẩn bị làm đất, lúa giống để gieo cấy cho đúng vụ hè thu 2022.

Trước đó, vào những ngày đầu tháng 4, một đợt mưa lũ lớn bất thường lớn xảy ra cũng đã khiến trên 11.277 ha lúa và 3.300 ha cây trồng các loại bị ngập úng, đổ ngã; hàng trăm diện tích nuôi trồng thủy hải sản của tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại, nhiều km kênh mương nội đồng bị sạt lở, cuốn trôi.

Quảng Bình: Thiệt hại hơn 36 tỉ đồng vì mưa lũ

Cũng trong sáng 4.5, thông tin từ Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình cho biết, qua báo cáo thiệt hại từ các huyện, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 3.500 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại do mưa và gió lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh những ngày qua.





Trong đó, các huyện thiệt hại nặng nhất gồm H.Quảng Ninh với 1.700 ha, H.Lệ Thủy gần 750 ha, H.Bố Trạch gần 600 ha… phần lớn là do mưa cùng gió lớn quật ngã với tổng kinh phí thiệt hại hơn 36 tỉ đồng.

Ông Mai Văn Minh, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện Sở đã đưa ra các phương án chỉ đạo đến các huyện, xã nhằm nhanh chóng khắc phục, cứu vớt thiệt hại cho bà con.

“Hiện tại đã có nhiều phương án được triển khai như khơi thông dòng chảy thoát nước, khẩn trương thu hoạch lúa đã chín từ 80 - 85% với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”… để kịp thời xử lý các thiệt hại trước mắt. Thời tiết hiện tại đã thôi mưa lớn, hy vọng sẽ kéo dài để bà con kịp thời khắc phục thiệt hại”, ông Minh nói.