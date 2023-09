Mưa lớn, hơn 1.000 ngôi nhà bị ngập trong nước lũ

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Chủ tịch UBND H.Quỳ Châu (Nghệ An), cho biết trong đêm 26.9, tại huyện này có mưa lớn. Khoảng 3 giờ sáng 27.9 (ngay sau thời điểm thủy điện Châu Thắng nằm ở thượng nguồn sông Hiếu thông báo xả lũ - PV), nước sông Hiếu dâng lên rất nhanh, khiến nhiều gia đình không kịp di chuyển tài sản lên cao, chỉ kịp sơ tán người để tránh lũ. Lũ dâng nhanh cộng với trời tiếp tục mưa to trong sáng 27.9 khiến hơn 1.000 căn nhà ở TT.Tân Lạc và các xã nằm ven sông Hiếu, như Châu Tiến, Châu Hạnh, Châu Bình, Châu Nga, Châu Hội bị ngập sâu, nhiều ngôi nhà bị ngập đến mái. Ông Võ Thái Tịnh, Chủ tịch UBND TT.Tân Lạc, cho hay mưa lũ đã khiến tất cả các khối dân cư trên địa bàn thị trấn này bị cô lập. Từ rạng sáng 27.9, chính quyền đã huy động lực lượng công an, bộ đội hỗ trợ di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.



Một điểm trường ở H.Quỳ Châu ngập chìm trong lũ Trần Bạch

Cũng trong sáng 27.9, tại con suối chảy qua giữa bản Sơn Hà và Hòa Sơn, xã Tà Cạ, H.Kỳ Sơn, Nghệ An (nơi từng đã xảy ra cơn lũ quét kinh hoàng vào tháng 10.2022), nước lũ dâng cao, chảy xiết, gây ngập cục bộ tại TT.Mường Xén. Mưa lũ cũng khiến hơn 300 hộ dân ở 2 xã Bảo Thắng, Bảo Nam (H.Kỳ Sơn) bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tính đến chiều 27.9, mưa lũ đã khiến 1.178 căn nhà trên địa bàn toàn tỉnh bị ngập (trong đó riêng H.Quỳ Châu 1.080 căn); 3 nhà dân bị sập, 94 căn bị hư hỏng nặng do lốc và sạt lở đất. Mưa lũ làm 14 điểm trên các tuyến quốc lộ bị ngập sâu, 3 điểm bị sạt lở ta luy khiến giao thông bị chia cắt.

Tại Thanh Hóa mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều địa phương bị ngập cục bộ, đặc biệt nhiều tuyến phố ở TP.Thanh Hóa đã ngập sâu từ 30 - 60 cm trong sáng 27.9. Trước tình hình mưa lũ phức tạp, trong ngày 27.9, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã về các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ để kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo công tác phòng, chống lũ lụt. Thống kê sơ bộ của Sở NN-PTNT Thanh Hóa cho biết đến chiều 27.9, mưa lớn khiến 1 người dân (ngụ xã Bình Lương, H.Như Xuân, Thanh Hóa) bị nước cuốn trôi, đến chiều qua vẫn chưa tìm thấy tung tích. Ngoài ra, khoảng hơn 1.000 ha cây trồng bị ngập úng.

Tại huyện miền núi Quan Hóa đã xảy ra điểm sạt lở trên QL15, đoạn qua địa bàn xã Phú Xuân. Ngoài ra, mưa lớn còn gây ngập 15 vị trí đường gây tắc giao thông trên địa bàn các huyện Nông Cống, Thường Xuân, Như Xuân, Thạch Thành, và Lang Chánh. Riêng trên địa bàn H.Thạch Thành, bờ sông Bưởi xuất hiện nhiều điểm sạt lở đe dọa hàng chục hộ gia đình ở các xã Thạch Định, Thành Trực. UBND tỉnh Thanh Hóa đã phải công bố tình huống sạt lở khẩn cấp trên sông Bưởi để huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu xảy ra.

Tại Hà Tĩnh, trong đêm 26.9, tại Km82+800 QL 8A đoạn thuộc địa phận xã Sơn Kim 1 (H.Hương Sơn) tiếp tục xảy ra sạt lở do ảnh hưởng mưa lớn. Khoảng 1.000 m3 đất đá trên mái ta luy dương tràn xuống đường gây ắc tách giao thông hoàn toàn. Đến sáng 27.9, Văn phòng Quản lý đường bộ 2.3 (thuộc Khu Quản lý đường bộ 2, Cục Đường bộ VN) phối hợp với ngành chức năng liên quan đã huy động máy móc, công nhân đến san gạt số đất đá sạt lở. Đến 11 giờ cùng ngày QL8A đã được thông tuyến trở lại. Trước đó, trong đêm 26.9, người dân ở xã Hương Thủy (H.Hương Khê) phối hợp với chính quyền địa phương cứu sống thành công 2 người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi.