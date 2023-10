Mưa lớn kéo dài, Quảng Nam yêu cầu các hồ thủy điện hạ mực nước đón lũ

Chiều 12.10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Nam cho biết đã gửi văn bản đến Công ty CP thủy điện Đak Mi, Công ty CP thủy điện Sông Bung, Công ty CP thủy điện A Vương và Công ty thủy điện Sông Tranh yêu cầu vận hành hạ dần mực nước các hồ thủy điện.



Theo đó, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam yêu cầu các chủ hồ thủy điện chủ động tính toán, tổ chức vận hành đảm bảo mực nước các hồ chứa thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Đak Mi 4 và Sông Tranh 2 không vượt cao trình mực nước đón lũ thấp nhất và chuyển chế độ vận hành để đảm bảo dung tích đón lũ.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các chủ hồ thủy điện trên thượng nguồn vận hành hạ dần mực nước trong hồ để đón lũ MẠNH CƯỜNG

Tuy nhiên, việc vận hành phải đảm bảo yêu cầu không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông, hạ du hồ chứa. Đồng thời, thông tin và thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ.

Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh cũng đề nghị Sở GTVT chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông khu vực bị ngập sâu, chia cắt; chỉ đạo khắc phục kịp thời sự cố, đảm bảo giao thông trên các trục chính.

Sở GD-ĐT tỉnh, các địa phương và các trường thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin diễn biến thiên tai để chủ động triển khai công tác đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên…

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, từ đêm nay (12.10) đến ngày 14.10 các địa phương trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương phổ biến như sau: các địa phương vùng núi phổ biến từ 40 - 70 mm, có nơi trên 100 mm, các địa phương vùng đồng bằng ven biển phổ biến từ 80 - 150 mm, có nơi trên 200 mm. Đợt mưa này còn có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 1.