Mưa lớn ‘ngàn năm có một’ gây lũ quét chết người ở Mỹ

Ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 100 người được các đội cứu hộ sơ tán do lũ quét tại một số khu vực ở Connecticut và New York ẢNH CHỤP MÀN HÌNH CNN

Tờ The Washington Post ngày 20.8 đưa tin mưa lớn gây lũ quét tại nhiều khu vực ở phía tây bang Connecticut và Long Island (bang New York, Mỹ) gây chết người, mất điện, gián đoạn hoạt động đường sắt và một số công viên phải đóng cửa.

Cơ quan chức năng cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng, sau khi một số nơi chứng kiến đợt mưa "ngàn năm có một" từ ngày 18-19.8 (giờ địa phương).

Theo giới chức địa phương, 2 thi thể đã được tìm thấy ở sông Little sau trận lũ. Sĩ quan Daniel Loughman chỉ huy Cảnh sát Connecticut cho hay các nạn nhân là 2 phụ nữ sống tại thị trấn Oxford và bị lũ cuốn trôi.

"Tôi nghĩ thị trấn của chúng tôi chưa quen với lũ quét, vì vậy rất nhiều người đã làm điều hoàn toàn sai là cố gắng lái xe qua những nơi không biết có gì đang xảy ra", theo quan chức George Temple tại thị trấn Oxford.

Dữ liệu của Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cho thấy lượng mưa gần 254 mm đổ xuống thị trấn Monroe ở hạt Fairfield, còn thị trấn Middlebury ở hạt New Haven ghi nhận lượng mưa lên đến 242 mm.

Các nhà khí tượng học cho biết lượng mưa ở một số thị trấn là 1.000 năm mới có một lần, tương đương xác suất xảy ra là 0,1%.

Đến tối 18.9, mưa lớn lan đến phía tây Long Island ở phía đông thành phố New York. Cơ quan Thời tiết quốc đã ban bố tình trạng khẩn cấp về lũ quét cho hạt Suffolk (bang New York).

Trước đó, NWS dự báo mưa giông và lũ quét tại nhiều khu vực Trung-Đại Tây Dương và Đông Bắc cho đến ngày 19.8, cũng như tại một số nơi ở các bang New Jersey, New York và New England.

Thống đốc Connecticut Ned Lamont mô tả trận lũ là "nghiêm trọng" và cảnh báo người dân vào tối 19.8 rằng một số con đường ở phía tây Connecticut đã bị phong tỏa. Ông cho biết hơn 100 người đã được giải cứu khỏi những khu vực không an toàn do lũ lụt.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nước lũ tràn vào các đường phố, nhiều nơi dường như không thể đi qua được.

Chính quyền thị trấn Southbury (Connecticut) yêu cầu người dân tránh ra đường và không lái xe qua vùng nước lũ.

"Có khoảng 800 nơi bị mất điện, 15 tuyến đường bị đóng hoàn toàn do tình trạng ngập lụt và nhiều tuyến đường bị đóng một phần trên khắp thị trấn", các viên chức thành phố cho biết, đồng thời nói thêm rằng nước lũ dâng cao trên sông Pomperaug.

Cơ quan Giao thông vận tải đô thị Connecticut thông báo tạm dừng dịch vụ đường sắt Waterbury và Danbury cho đến hết ngày 19.8. Ít nhất 2 công viên tiểu bang đã đóng cửa do lũ lụt.