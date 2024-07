Mưa lớn xuyên đêm, nước lũ cuồn cuộn ập về, nhiều tuyến phố Sơn La ngập nặng

Theo Công an tỉnh Sơn La, trong đêm 23.7, tại khu vực TT.Hát Lót (H.Mai Sơn, Sơn La), chỉ trong khoảng 3 giờ đồng hồ, nước lũ trên suối Nậm Pàn cuồn cuộn đổ về gây ngập nhiều ngôi nhà dọc 2 bên suối.



Mưa lớn gây ngập sâu tại TP.Sơn La, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh ra quân hỗ trợ nhân dân C.T

Lũ cuồn cuộn trên đường phố Sơn La, nhiều tuyến đường bị sạt lở

Chị Trịnh Thị Thanh Hương, người dân tại sống tại TT.Hát Lót, cho biết khoảng 4 giờ sáng 24.7, nước lũ ập về khiến nước ngập gần 2 m, ngập ngang nhà. Nhiều người chỉ kịp chạy thoát thân còn toàn bộ tài sản ngập trong biển nước.

Nhiều tuyến phố tại TP. Sơn La ngập nặng, nước chảy cuồn cuộn NDCC

Còn tại TP.Sơn La, nước dâng cao khiến nhiều khu dân cư, cơ quan, đơn vị và nhiều tuyến đường chìm trong biển nước. Nhiều khu phố chưa từng bị ngập cũng bị nước lũ tràn vào, nhiều ô tô đỗ 2 bên đường Trường Chinh bị ngập quá nửa xe.

Nhiều hộ dân tại P.Quyết Thắng (TP.Sơn La) gần như thức trắng đêm canh mưa lũ. Anh Lê Thành Tâm, ( trú tại đường Trường Chinh, P. Quyết Thắng, TP.Sơn La) cho biết: "Đây có thể là trận ngập lịch sử trong nhiều năm trở lại đây, nhà tôi ở khu vực khá cao, ở năm trước mưa ngập chỉ sau vài tiếng là rút. Con đường biến thành sông, nước chảy cuồn cuộn. Khu vực xóm trọ ở đằng sau nhà tôi nước lút cả yên xe máy. Trận mưa đến khá bất ngờ nên chúng tôi không kịp tích trữ lương thực thực phẩm, giờ điện cũng đã bị cắt, chưa biết sẽ phải nấu ăn như thế nào".

Nước chảy thành sông, các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn NDCC

Anh Tâm biết, tính đến 8 giờ 30 sáng nay, trời vẫn mưa chưa có dấu hiệu dừng. Gia đình anh đã phải sơ tán hết đồ đạc, trong tình huống nước tiếp tục lên sẽ phải "xin cứu viện" thực phẩm từ bên ngoài.

Nhiều gia đình không thể sơ tán đồ đạc, tài sản ngập trong biển nước NDCC

Ông Vũ Văn Cát (P.Quyết Tâm), cho hay: "Mưa bắt đầu từ 2 giờ, trận đầu ngập mấp mé nhà. Đến trận thứ 2 thì bắt đầu vào nhà, nước không thoát được hầu như nhà nào cũng ngập. Nhiều đồ đạc trong nhà bị hỏng hóc".

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các lực lượng ra quân, hỗ trợ nhân dân sơ tán tài sản, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Trong đêm 23.7, lực lượng Công an tỉnh Sơn La đến từng xóm, từng nhà để hỗ trợ nhân dân trong mưa lũ C.T

Đại tá Nguyễn Khắc Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La cho hay, ngay trong đêm 23.7, khi xảy ra tình trạng mưa lớn kéo dài, ngập úng nhiều nơi đơn vị cơ quan này đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ chia thành 3 tổ hỗ trợ nhân dân.



Sống một mình, bị cô lập do mưa lớn, trong đêm 23.7 bà Phạm Thị Miền (60 tuổi, trú tại tổ 1, P.Quyết Thắng, TP.Sơn La) đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La hỗ trợ di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Xúc động trước việc làm trên của lực lượng công an, bà Miền cho biết, do mưa quá lớn, nước dâng cao, lại sống một mình nên bản thân tôi không thể di chuyển được, nếu hôm nay không có lực lượng công an hỗ trợ giúp đỡ tôi không biết phải chạy lũ như thế nào.

Nhiều tuyến đường sạt lở, ngập nặng do mưa lớn C.T

Công an tỉnh Sơn La cho hay, trước tình hình mưa lũ phức tạp, nhiều đơn vị đã trực 100% quân số và huy động tối đa lực lượng để hỗ trợ nhân dân trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.



Theo dự báo trong những ngày tới, mưa lớn tiếp tục kéo dài, UBND các huyện, thành phố đã đôn đốc các xã, thị trấn, tăng cường thực hiện công tác phòng, chống thiên tai; thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, cảnh báo các khu vực nguy hiểm, nhắc nhở người dân cảnh giác, theo dõi tình hình bão lũ, kịp thời có các biện pháp ứng phó.

Nhiều tuyến đường tại TP.Sơn La chìm trong nước. Công an phải huy động xe chuyên dụng để hỗ trợ nhân dân. C.T

Đồng thời, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban của huyện, UBND các xã, thị trấn nhanh chóng kiểm tra, đánh giá khả năng sạt lở tại khu vực có nguy cơ, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ, vận động các hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở di chuyển đến nơi an toàn; huy động phương tiện, máy móc tiến hành khắc phục sạt lở đất đá tại tuyến quốc lộ, tỉnh lộ nhằm đảm bảo việc đi lại cho người dân.



Công an tỉnh Sơn la cho hay, đến hơn 5 giờ sáng 24.7, nhiều địa phương ở Sơn La tiếp tục có mưa to đến rất to, nước lũ trên các sông suối dâng cao gây nhiều thiệt hại tài sản của nhân dân.