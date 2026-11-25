Tin liên quan Kỳ vọng vào dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng sắp vận hànhSau 10 năm chờ đợi với nhiều lần đình trệ, dự án ngăn triều gần 10.000 tỉ đồng tại TP.HCM chuẩn bị đưa vào vận hành từ ngày 25.11.2026. Trước giờ G, tín hiệu chạy thử nghiệm đang mang lại nhiều kỳ vọng chấm dứt cảnh ngập úng cho người dân thành phố. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Mưa lớn Quảng Ngãi thời tiết Quảng Ngãi dự báo thời tiết mưa kéo dài ở quảng ngãi thời tiết miền Trung
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