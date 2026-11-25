Mưa lớn từ chiều đến tối, nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi ngập sâu

Mưa lớn kéo dài trong chiều tối 25.11 khiến nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi bị ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại, một số phương tiện bị chết máy.