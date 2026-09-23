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    Mưa lớn xối xả, nhiều tuyến đường nội ô trung tâm Phú Quốc ngập sâu
    VideoThời sự

    Mưa lớn xối xả, nhiều tuyến đường nội ô trung tâm Phú Quốc ngập sâu

    Trần Ngọc-Hoàng Dung
    Chiều và tối ngày 22.9, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng, dẫn đến tình trạng ngập cục bộ tại một vài tuyến đường chính khu vực nội ô.

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