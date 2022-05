Mưa lũ ở Bắc bộ làm 2 người chết

Mưa lũ, giông lốc cũng làm sập đổ hoàn toàn 11 ngôi nhà; 231 ngôi nhà bị hư hỏng. Có 2.203 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập lụt, gãy đổ; 3,99 ha ao hồ thủy sản bị mất trắng. Các tỉnh Bắc Giang, Điện Biên, Bắc Kạn có nhiều điểm sạt lở đất đá. Bắc Kạn có 2 cầu, 1 đập; Điện Biên có 1 ngầm tạm bị hư hỏng nặng.

Dự báo từ ngày 13 - 15.5, vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm/đợt, có nơi trên 350 mm/đợt. Đồng bằng Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30 - 60 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ. Vùng núi Bắc bộ có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng, thấp.