Mưa lũ ở Lào Cai làm 1 người chết, nhiều khu vực bị cắt nước

Trao đổi với Thanh Niên chiều 29.7, một lãnh đạo tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể của cháu bé bị mất tích do mưa lũ xảy ra tại xã Nậm Xây (H.Văn Bàn, tỉnh Lào Cai).

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trong ngày 28.7 tại xã Nậm Xây (H.Văn Bản, Lào Cai) BLC

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng 28.7, ông Giàng A Páy và con gái Giàng Thị N. (11 tuổi) dắt nhau qua suối đi làm nương, khi đến giữa suối thì N. trượt chân và bị cuốn trôi về phía thượng lưu thủy điện Nậm Xây Luông và thiệt mạng.

Cũng theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua Bắc bộ kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, đêm và sáng 28.7, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa đều khắp, nhiều nơi có mưa to đến rất to, nhất là tại các huyện Bảo Thắng, Văn Bàn và TP.Lào Cai. Mưa lũ đã làm 89,7 ha lúa bị ngập úng, trong đó nặng nhất là H.Bảo Thắng với 73,8 ha, TP.Lào Cai có 11,7 ha.

Mưa lũ cũng làm ngập, hư hỏng 6 ngôi nhà và nhiều tài sản của người dân tại TP.Lào Cai và H.Bảo Thắng; gây nhiều điểm sạt lở, ách tắc giao thông.

Tại TP.Lào Cai, mưa lớn khiến lũ trên một số sông, suối dâng cao, lượng bùn đất đã vượt quá khả năng xử lý của Nhà máy nước Cốc San, nên từ chiều 28.7, đơn vị này phải tạm ngừng cấp nước ở một số phường của TP.Lào Cai nhưng chưa ảnh hưởng đến đời sống người dân. Việc cấp nước sẽ nối lại trong 1 - 2 ngày tới.