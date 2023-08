Mưa lũ, sạt lở đất đầu tháng 8 gây thiệt hại nghiêm trọng tại 15 tỉnh, thành

Sáng 5.8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, trong 4 ngày từ 1 - 4.8, mưa lũ và sạt lở đất đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản ở các tỉnh Điện Biên, Cao Bằng, Yên Bái, Bắc Kạn, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Nội, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bến Tre, Đồng Nai, Cà Mau, Trà Vinh.

Tình trạng sạt lở đất khiến nhà dân có nguy cơ sụp đổ LÂM VIÊN

Trong đó, ông Hồ Trọng S. (58 tuổi, trú Đắk Nông) tử vong do bị nước cuốn trôi khi lội qua suối. Ông Phạm Văn T. (42 tuổi, trú Lâm Đồng) mất tích khi bị trượt chân xuống suối trên đường đi làm về. Hiện, địa phương đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân T.

Về tài sản, 99 ngôi nhà bị ảnh hưởng, hư hỏng (Điện Biên 82, Lào Cai 3, Lâm Đồng 2, Bến Tre 4, Cà Mau 5 và Trà Vinh 3); 288 ngôi nhà bị ngập (Điên Biên 17, Đắk Nông 161, Đắk Lắk 57, Gia Lai 10, Đồng Nai 43); 8.876,34 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại (Điện Biên 125,17; Cao Bằng 0,25; Yên Bái 0,52; Lào Cai 9,43; Đắk Nông 359,7; Đắk Lắk 7.404; Gia Lai 181,77; Lâm Đồng 47; Đồng Nai 420,5; Trà Vinh 328).

173,72 ha ao hồ bị tràn, vỡ; 3.259 m công trình kênh mương sạt lở, hư hỏng tại Điện Biên; 1 cầu dân sinh bị cuốn trôi; 2 cống thoát nước bị hư hỏng, cuốn trôi.

Ngoài ra, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, ngày 3.8, trên địa bàn H.Tuy Phong (Bình Thuận) xảy ra 3 vị trí sạt lở bờ biển dài 140 m. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dùng bao cát gia cố tạm thời các khu vực sạt lở, cắm biển cảnh báo để người dân được biết.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày và đêm 5.8, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 100 mm; riêng khu vực Đông Bắc Bắc bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm, có nơi trên 120 mm. Các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Trong ngày và đêm 6.8, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 100 mm; những nơi khác ở Bắc bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.