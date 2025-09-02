Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Mua Lynch Group, Dalat Hasfarm trở thành công ty hoa tươi hàng đầu thế giới

Lâm Viên
Lâm Viên
02/09/2025 18:05 GMT+7

Dalat Hasfarm chính thức đạt được thỏa thuận mua lại 100% cổ phần của Lynch Group, là công ty hoa niêm yết trên sàn ASX tại Úc.

Ngày 2.9, ông Nguyễn Văn Bảo, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Dalat Hasfarm, cho biết Dalat Hasfarm chính thức đạt được thỏa thuận mua lại 100% cổ phần của Lynch Group.

Dalat Hasfarm mua lại 100% cổ phần của Lynch Group- Ảnh 1.

Sản xuất hoa chậu tại Dalat Hasfarm

ẢNH: LV

Với sự hợp nhất này, Dalat Hasfarm sẽ trở thành công ty hàng đầu tại châu Á và là một trong những công ty hoa tươi lớn nhất thế giới, với hoạt động sản xuất tại Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản và Úc.

Theo thỏa thuận, cổ đông Lynch sẽ nhận 2.245 AUD/cổ phiếu tiền mặt, chưa trừ đi cổ tức được phép trả trước đó, ước tính tổng giá trị giao dịch khoảng 270 triệu AUD. Thỏa thuận này vẫn đang chờ sự chấp thuận từ cổ đông và báo cáo đánh giá độc lập xác nhận đây là phương án có lợi nhất cho cổ đông.

Thỏa thuận hỗ trợ chiến lược phát triển của Lynch bằng cách tạo dựng một nền tảng trong sản xuất, phân phối và logistics, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc. Điều này sẽ tạo ra lợi thế về chi phí sản xuất theo quy mô, đồng thời tạo sự ổn định cho nhân viên, khách hàng và nhà cung ứng.

Dalat Hasfarm mua lại 100% cổ phần của Lynch Group- Ảnh 2.

Thu hoạch và đóng gói hoa ngay tại trang trại Dalat Hasfarm

ẢNH: LV

Theo ông Bảo, đây không chỉ là một thỏa thuận kinh doanh, mà còn là hành trình kết nối, cùng nhau mở ra những cơ hội mới cho ngành hoa trong khu vực và trên toàn cầu. Từ hạt giống được gieo trồng 31 năm trước tại Đà Lạt, nay Dalat Hasfarm đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành công ty hoa hàng đầu tại châu Á và một trong những công ty hoa lớn nhất thế giới.

Sự kết hợp giữa Hasfarm và Lynch Group sẽ tạo ra một nền tảng kết nối toàn diện, tăng khả năng đổi mới và mở rộng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đồng thời, mở rộng nguồn cung và tiếp cận các thị trường cao cấp từ Trung Quốc, Nhật Bản đến Úc. Hoạt động sản xuất của Dalat Hasfarm sẽ đảm bảo nguồn cung ổn định hơn cho các khách hàng của Lynch, đặc biệt là các nhà bán lẻ tại Úc.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đất nước cũng là thời điểm Việt Nam hướng đến mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045. Đó cũng chính là tầm nhìn kỷ nguyên mới, cột mốc 100 năm Quốc khánh Việt Nam hùng cường, thịnh vượng mà Đảng và Nhà nước đang dồn toàn tâm, toàn lực thực hiện.

