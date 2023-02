Mùa mía ngọt ở Phú Yên

Giá mía cao kỷ lục

Ông Bùi Việt Đính (ở TT.Hai Riêng, H.Sông Hinh, Phú Yên) đang tất bật tìm nhân công thu hoạch hơn 30 ha mía của gia đình được trồng tập trung ở TT.Hai Riêng. Ngoài ra, ông Đính cũng đã đầu tư hàng chục ha mía ở xã Ea Ly (H.Sông Hinh) và đang vào vụ thu hoạch. Năm nay, mía được các nhà máy thu mua với giá dao động từ 1,2 - 1,3 triệu đồng/tấn mía cây. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Ông Đính phấn khởi: "Hiện tôi mới thu hoạch hơn 10 ha, năng suất đạt khoảng 70 tấn/ha đối với mía tơ và 80 - 90 tấn/ha đối với mía lưu gốc. Với giá 1,3 triệu đồng/tấn mía cây 10 chữ đường (gọi tắt là CCS), mỗi ha mía tôi thu lãi trên 30 triệu đồng. Vị chi, vụ mía năm nay tôi sẽ thu lãi gần 1 tỉ đồng, bù lại những vụ mía trước chật vật, khó khăn vì mất mùa, năng suất thấp, giá cả lại bấp bênh".

Mía được giá, được mùa, nông dân Phú Yên thu nhập cao ĐỨC HUY

Ông Đính cho biết đây là năm đầu tiên nông dân trên địa bàn H.Sông Hinh nhận đầu tư của Nhà máy đường KCP Sơn Hòa. Với những chính sách ưu đãi chặt chẽ, người nông dân mạnh dạn đầu tư phân bón, khoan giếng, làm hệ thống tưới tiêu... nhằm tăng năng suất, chất lượng cây mía. "Dự kiến, sang năm tôi sẽ tiếp tục chuyển đổi khoảng 10 ha đất trồng cây lâu năm kém hiệu quả sang trồng mía", ông Đính nói.

Gia đình ông Nguyễn Khanh (cũng ở TT.Hai Riêng) đang tranh thủ ngày nắng ráo thu hoạch mía. Theo ông Khanh, năm nay nhờ trời mưa đều nên mía phát triển rất tốt. "Gia đình tôi trồng 3 ha mía. Đến nay mới thu hoạch 1 ha, được hơn 70 tấn, tăng gần 20 tấn so với vụ mía trước… Năng suất cao, giá cao nên bà con ai nấy đều rất vui mừng, phấn khởi. Với 3 ha mía, dự kiến gia đình tôi có lãi khoảng 75 triệu đồng", ông Khanh nói.

Ông Phạm Văn Hải, Trưởng phòng nông nghiệp H.Sông Hinh cho biết, đây là năm đầu tiên địa phương hợp tác với Nhà máy đường KCP Sơn Hòa đầu tư cho nông dân trồng mía. Trong vụ mía 2022 - 2023, địa phương có khoảng 650 ha mía do Nhà máy đường KCP Sơn Hòa đầu tư và hơn 500 ha do Công ty CP mía đường Tuy Hòa đầu tư. Phần còn lại do một số thương lái khác và người dân tự đầu tư. Trong đầu vụ mía năm nay, nhìn chung năng suất khá cao, giá mía đạt đỉnh điểm nên nông dân trồng mía có lãi.

Thu nhập "khủng" từ việc chặt mía thuê

Bước vào mùa thu hoạch mía cũng là lúc người lao động ở các huyện miền núi Phú Yên có thêm nguồn thu nhập "khủng" từ công việc chặt mía thuê. Do vậy, thời điểm này, người người, nhà nhà đều tập trung đi chặt mía thuê. Những người làm quen việc, chịu khó có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.

Những năm trước, vợ chồng Mí Thơm (ở xã Xuân Phước, H.Đồng Xuân, Phú Yên) thường lên tỉnh Kon Tum để chặt mía thuê vì trên đó nhiều việc, trả công cao. Nhưng năm nay, việc nhiều nên vợ chồng Mí Thơm chỉ chặt mía quanh quẩn ở địa phương, chặt hết đám này là lại có người gọi chặt đám khác.

"Cứ mỗi bó mía, tôi được trả công khoảng 1.500 đồng hoặc cao hơn tùy theo mía đứng hay mía ngã, đổ. Bình quân mỗi ngày tôi chặt được khoảng 200 - 300 bó mía, thu nhập từ 300.000 đến 450.000 đồng. Ngày nào vợ chồng tôi cũng dậy sớm, nấu cơm mang theo và đi chặt mía từ sáng đến chiều tối. Công việc tuy vất vả nhưng mỗi năm chỉ có một vụ, lại có thu nhập cao nên ai cũng tranh thủ đi làm để có thêm tiền cho con cái đi học", Mí Thơm bộc bạch.

Người chặt thuê mía có việc làm liên tục ĐỨC HUY

Ma Tý (ở xã Ea Ly, H.Sông Hinh) cho biết: "Nhà tôi cũng trồng hơn 2 ha mía nhưng chưa đến lịch thu hoạch. Tranh thủ thời gian này, tôi cùng một số anh em đi chặt mía thuê kiếm tiền. Năm nay, mía được giá nên tiền công chặt, vác mía cũng được cải thiện. Bình quân, công chặt mỗi tấn mía được trả công 250.000 - 270.000 đồng; những đám mía xấu, ngã đổ hoặc địa hình bùn nhão thì có giá cao hơn. Thời điểm này, với người chịu khó, làm giỏi thì có thể kiếm được 500.000 - 600.000 đồng mỗi ngày. Đây là một khoản rất lớn đối với người lao động phổ thông như chúng tôi".

Một lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên, cho biết thời điểm đầu vụ, năng suất mía đạt khoảng 60 - 70 tấn/ha, một số hộ cá biệt đạt 90 - 100 tấn/ha; giá mía dao động ở mức 1,2 - 1,3 triệu đồng/tấn. Đây là mức giá thu mua mía cao nhất từ trước tới nay nên nhiều nông dân có lãi.