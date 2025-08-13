Mua nhà không lo lãi suất

Trọng tâm của chương trình là chính sách ân hạn nợ gốc và lãi vay lên đến 24 tháng - hỗ trợ khách hàng tối đa trong quá trình tiếp cận bất động sản. Đây được xem là bước đi chiến lược của Trần Anh Group trong việc kích cầu thị trường, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng trên hành trình an cư bền vững.

Khách hàng mua sản phẩm Trần Anh Group sẽ được ân hạn nợ gốc và lãi lên đến 24 tháng

Bên cạnh chính sách tài chính linh hoạt, chương trình còn đi kèm nhiều ưu đãi thiết thực như: Tặng 1 chỉ vàng SJC khi khách hàng thanh toán đủ cọc; tặng 5 chỉ vàng SJC khi ký hợp đồng thành công; chiết khấu lên đến 6% dành cho khách hàng thanh toán nhanh; Miễn phí vận hành trong 2 năm; Tặng voucher nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại The Vista Resort Phan Thiết - món quà tinh thần ý nghĩa dành cho gia đình; Ưu đãi gói nội thất trị giá 50 triệu đồng - hỗ trợ hoàn thiện không gian sống tiện nghi và hiện đại,…

Chương trình được áp dụng cho toàn bộ sản phẩm trong hệ sinh thái Trần Anh Group, bao gồm các dự án nổi bật như: La Villa Green City, Phúc An Garden, Phúc An Ashita, Phúc An Asuka, The Vista Resort, West Lakes Golf & Villas, Trần Anh Riverside,... với pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ và giá trị gia tăng rõ nét.

Với bề dày 18 năm hoạt động, Trần Anh Group đã không ngừng phát triển và đóng góp tích cực cho thị trường bất động sản khu vực phía Nam, đặc biệt là các tỉnh giáp ranh TP.HCM như Long An, Bình Dương, Tây Ninh. Trên hành trình ấy, Trần Anh Group luôn giữ vững triết lý "Lấy con người làm trung tâm - Lấy chất lượng làm nền tảng - Lấy uy tín làm kim chỉ nam" trong mọi chiến lược phát triển sản phẩm và chính sách khách hàng.

"Chốt nhà liền tay - Lãi vay miễn lo" không chỉ là chương trình tri ân khách hàng nhân dịp sinh nhật 18 năm, mà còn là lời cam kết của Trần Anh Group trong việc kiến tạo những không gian sống chất lượng, mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng.