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Mua nhà ở TP.HCM lúc này: Cần cân nhắc điều gì?
Video Thời sự

Mua nhà ở TP.HCM lúc này: Cần cân nhắc điều gì?

Phương Thúy - Nguyễn Anh
Nguồn cung nhà ở tại TP.HCM đang có dấu hiệu quay trở lại sau một thời gian dài khan hiếm. Tuy nhiên, với nhiều người đang có nhu cầu mua nhà để ở, câu hỏi quan trọng nhất lúc này không chỉ là thị trường có thêm bao nhiêu căn hộ, mà là người mua có đủ khả năng xuống tiền hay chưa, và có nên mua ở thời điểm hiện nay hay không.

Theo báo cáo quý 2 của CBRE, thị trường nhà ở TP.HCM sau sáp nhập ghi nhận hơn 6.500 căn hộ và hơn 1.900 căn nhà liền thổ được mở bán mới, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu chỉ nhìn vào con số, đây là một tín hiệu tích cực. Sau giai đoạn nguồn cung hạn chế, người mua đã có thêm nhiều lựa chọn hơn.

Mua nhà ở TP.HCM lúc này: cần cân nhắc điều gì? - Ảnh 1.

Mua nhà ở TP.HCM lúc này: cần cân nhắc điều gì?

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là phần lớn nguồn cung mới không nằm ở khu vực lõi đô thị. CBRE cho biết Bình Dương cũ đóng góp gần 80% lượng căn hộ mở bán mới trong quý 2, tiếp tục giữ vai trò là nguồn cung chủ lực của thị trường TP.HCM sau sáp nhập.

Mua nhà ở TP.HCM lúc này: cần cân nhắc điều gì?

Trong khi đó, tại TP.HCM cũ, nguồn cung mới vẫn phát triển chậm do hạn chế về quỹ đất và pháp lý. Điều này phần nào lý giải vì sao thị trường được nói là có thêm nguồn cung, nhưng nhiều người mua vẫn cảm thấy nhà ở khu vực trung tâm và cận trung tâm ngày càng khó tiếp cận.

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