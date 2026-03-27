Mua nhà tại Van Phuc City, trải nghiệm loạt thương hiệu nổi tiếng ngay trước nhà

Van Phuc City tập trung nhiều thương hiệu nổi tiếng

Bước ra cửa là chạm ngay loạt thương hiệu nổi tiếng

Lợi ích đầu tiên và rõ rệt nhất khi sống tại Van Phuc City chính là mọi nhu cầu sinh hoạt hằng ngày đều cách nhà chỉ vài bước chân. Chỉ cần bước ra khỏi nhà là đã có thể bắt đầu ngày mới bằng ly cà phê tại Trung Nguyên Legend, Highlands Coffee hay Fero Cafe …

Những buổi gặp gỡ bạn bè, đối tác cũng trở nên thuận tiện hơn khi trong khu đô thị có sẵn các nhà hàng sang trọng và phục vụ tận tình như Sugar Town, Ocean World hay không gian ẩm thực hầm rượu sang trọng của Euro Night…

Nhà hàng Sugar Town tọa lạc ngay kênh Sông Trăng thơ mộng

Không chỉ dừng lại ở ẩm thực, khách hàng khi mua nhà tại Van Phuc City còn được hưởng lợi từ hệ thống dịch vụ tài chính hoạt động ngay trong nội khu. Các ngân hàng lớn như Vietcombank, Techcombank, BIDV, VietinBank… giúp mọi giao dịch của khách hàng diễn ra nhanh chóng, an toàn và thuận tiện.

Bên cạnh đó là chuỗi cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/7 như Circle K, FamilyMart, GS25… cùng hệ thống spa, dịch vụ chăm sóc sức khỏe… hiện diện khắp mọi nơi trong khu đô thị.

Nhờ vậy, thay vì phải di chuyển nhiều nơi trong thành phố với kẹt xe, nắng nóng và khói bụi, khách hàng chỉ cần mất vài phút là có thể tiếp cận cả một hệ sinh thái dịch vụ, tiện ích tiện nghi ngay chính không gian sống.

Tiết kiệm thời gian, tận hưởng cuộc sống

Trong nhịp sống đô thị hiện đại, thời gian chính là tài sản quý giá nhất. Sở hữu nhà tại Van Phuc City đồng nghĩa với việc cư dân có thể rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển cho những nhu cầu thường ngày.

Khi hàng loạt thương hiệu nổi tiếng đã hiện diện ngay trong nội khu, khách hàng không cần mất hàng chục phút chỉ để tìm một quán cà phê đẹp hay một nhà hàng chất lượng để ăn uống hay để gặp gỡ bạn bè, tiếp khách...

Đa dạng loại hình dịch vụ tại Van Phuc City

Điều này mang lại những lợi ích rất rõ ràng cho khách hàng như tiết kiệm thời gian di chuyển, tiết kiệm chi phí, gia tăng thời gian cho bản thân, gia đình và để tận hưởng cuộc sống.

Không chỉ tiện lợi, sự hiện diện của nhiều thương hiệu nổi tiếng trong Van Phuc City còn tạo nên một không gian thương mại luôn tấp nập, sôi động và giàu sức sống. Không chỉ cư dân nội khu mà cả du khách từ nhiều nơi cũng tìm đến để trải nghiệm. Điều này góp phần gia tăng nguồn khách hàng tự nhiên cho các cửa hàng, văn phòng kinh doanh tại khu đô thị.

Chính vì những lợi ích trên, mua nhà tại Van Phuc City như được tận hưởng một trung tâm thương mại và giải trí thu nhỏ ngay trong chính không gian sống.

Mỗi ngày là một trải nghiệm đẳng cấp

Sống tại Van Phuc City không chỉ là sống tiện lợi mà còn là tận hưởng những trải nghiệm phong phú mỗi ngày ngay trước cửa nhà.

Sau bữa tối tại các nhà hàng trong khu đô thị, khách hàng có thể cùng gia đình dạo bộ, thư giãn và thưởng thức biểu diễn nhạc nước hàng đầu Đông Nam Á tại quảng trường Diamond, chụp hình tại phố đi bộ Royal phong cách châu Âu hay tận hưởng không gian thơ tại bến du thuyền 5 sao Marina Royal. Những trải nghiệm tưởng chừng chỉ có ở các khu du lịch hay trung tâm giải trí quy mô lớn nay đã trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của cư dân nơi đây.

Bến du thuyền Marina Royal với nhiều sự kiện nổi bật

Bên cạnh đó, các trục phố thương mại sầm uất như Nguyễn Thị Nhung, Đinh Thị Thi hay trong tương lai là trung tâm thương mại Diamond Sky 30.000 m², phố thương mại The Legend Shophouse tiếp tục được hoàn thiện. Đây là nơi cư dân có thể vừa thư giãn, vừa gặp gỡ bạn bè, đối tác hay đơn giản là tận hưởng không khí đô thị năng động giữa trung tâm Van Phuc City.

Sở hữu nhà tại Van Phuc City không chỉ đơn thuần là lựa chọn một nơi để ở mà là lựa chọn một phong cách sống tiện nghi, năng động và khác biệt.

Van Phuc City (Khu đô thị Vạn Phúc), Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TP.HCM