Mua ô tô giữa thời điểm lãi suất cao: Toyota triển khai nhiều gói vay ưu đãi

Khi năm cũ dần khép lại cũng là lúc nhu cầu sở hữu ô tô của người Việt gia tăng, chiếc xe mới không chỉ là kết quả của một năm nỗ lực mà còn phục vụ nhu cầu di chuyển của cá nhân và gia đình, trong những chuyến về quê hay du lịch. Bên cạnh việc lựa chọn mẫu xe phù hợp, bài toán tài chính ban đầu và chi phí nuôi xe trong dài hạn là một trong các yếu tố quyết định.

Từ nay đến hết 30.11, Toyota Việt Nam phối hợp cùng hệ thống đại lý trên toàn quốc triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua xe mới, góp phần mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.

Đa dạng phương án tài chính khi mua xe

Bên cạnh giá bán, các khoản chi phí ban đầu như lệ phí trước bạ, bảo hiểm hay phương thức thanh toán cũng chiếm một phần không nhỏ trong tổng chi phí sở hữu xe và khiến nhiều khách hàng băn khoăn. Do đó, các chính sách hỗ trợ giúp giảm một phần hay toàn bộ các chi phí này là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn xe của khách hàng.

Khách hàng được lựa chọn ưu đãi lãi suất vay hoặc hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ khi mua Vios trong tháng 11

Trong tháng 11, Toyota Việt Nam có những đổi mới trong chương trình hỗ trợ khách mua xe. Đối với Toyota Vios, Yaris Cross HEV, khách hàng được chọn ưu đãi lãi suất 0%/năm cố định trong 6 tháng đầu và 7,99%/năm cố định trong 18 tháng tiếp theo, hoặc hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.



Trong khi đó, Yaris Cross bản xăng áp dụng chính sách lựa chọn một trong hai gói khuyến mại: Gói hỗ trợ lãi suất với ưu đãi lãi suất 0% /năm cố định trong 6 tháng đầu và 7,99%/năm cố định trong 18 tháng tiếp theo; Gói hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.

Cả 3 phiên bản của Innova Cross đều áp dụng ưu đãi trong tháng 11

Khách hàng mua Corolla Cross (tất cả các phiên bản) cũng được chọn ưu đãi lãi suất 0%/năm cố định trong 6 tháng đầu và 7,99%/năm cố định trong 18 tháng tiếp theo, hoặc hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ với mức giảm lên đến 43,5 triệu đồng.



Innova Cross cũng tiếp tục góp mặt trong danh sách xe khuyến mại tháng 11, khách hàng được lựa chọn một trong hai gói hỗ trợ: Gói 1 gồm ưu đãi lãi suất 0% /năm cố định trong 6 tháng đầu và 7,99%/năm cố định trong 18 tháng tiếp theo, quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất xe; Gói 2 bao gồm tương đương 50% lệ phí trước bạ và quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất xe, mức giảm từ 45-60 triệu đồng tùy phiên bản.

Bộ đôi BMPV vẫn duy trì sức hút trong phân khúc khi được áp dụng đồng thời các chính sách hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất xe, ưu đãi lãi suất 0% cố định trong 12 tháng đầu và chỉ từ 7,99% cố định trong 12 tháng tiếp theo. Không chỉ tiết kiệm đến 75 triệu đồng chi phí sở hữu ban đầu, khách hàng mua xe theo hình thức trả góp còn "nhẹ gánh" tài chính trong suốt 2 năm đầu kể từ thời điểm mua xe nhờ chính sách lãi suất vay.

Ngoài ra, Hilux, Camry, Alphard (tất cả các phiên bản) cũng được hưởng các chính sách lãi suất từ Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN). Công ty này còn triển khai chương trình vay "trả trước 0 đồng" cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; nhân sự thuộc các doanh nghiệp lớn; nhân sự thuộc đối tác, nhà cung cấp, đại lý của Toyota Việt Nam.

Đa dạng lựa chọn cho nhu cầu di chuyển cuối năm

Có thể thấy, chương trình bán hàng của Toyota phủ gần như toàn bộ dải sản phẩm đa dạng của hãng, từ sedan phổ thông cỡ B đến SUV đô thị năng động, các mẫu xe MPV phù hợp cho nhu cầu sử dụng gia đình.

Với những gia đình trẻ, lần đầu mua xe mong muốn sở hữu một chiếc xe sedan bền bỉ, tiết kiệm và dễ bảo dưỡng sửa chữa với hệ thống linh kiện - phụ tùng phổ biến thì Toyota Vios là lựa chọn đáng cân nhắc. Mẫu xe này góp mặt trong nhóm xe bán chạy trong lịch sử ngành ô tô tại Việt Nam với gần 277.000 xe, tính đến tháng 10.2026.

Yaris Cross HEV phiên bản cải tiến ra mắt thị trường Việt Nam

Là mẫu SUV đô thị cỡ B, Yaris Cross thu hút khách hàng nhờ thiết kế trẻ trung và cá tính, trang bị tiện ích và an toàn phong phú cùng vóc dáng nhỏ gọn, linh hoạt di chuyển trong phố. Mẫu xe này thu hút nhiều khách hàng trẻ, gia đình trẻ và duy trì vị trí trụ cột doanh số Toyota nhiều tháng liền. Tháng 10, 1.327 xe Yaris Cross đã được giao đến tay khách hàng.



Bên cạnh đó, việc giới thiệu Yaris Cross HEV phiên bản cải tiến với những tinh chỉnh trong thiết kế được dự đoán sẽ giúp mẫu xe này duy trì thứ hạng trong phân khúc và trong top 10 xe bán chạy của thị trường. Trong khi đó, Corolla Cross và Innova Cross vẫn tiếp tục là hai mẫu xe gầm cao bán chạy của hãng, đồng thời là chủ lực trong mảng xe hybrid tại thị trường Việt Nam.

Veloz Cross duy trì combo ưu đãi lệ phí trước bạ, lãi suất vay và quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất xe

Với các gia đình đông thành viên hay khách hàng kinh doanh dịch vụ, Veloz Cross và Avanza Premio vẫn là lựa chọn kinh tế, ổn định và lâu dài. Hai mẫu xe này sở hữu không gian nội thất rộng rãi với 7 chỗ ngồi, hàng ghế hai và ba có thể gập linh hoạt theo mục đích sử dụng, động cơ 1.5L đủ mạnh mẽ cho các nhu cầu sử dụng thường ngày cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, lợi thế về bảo dưỡng, sửa chữa chính hãng.



Với chương trình hỗ trợ trong tháng 11 cùng danh mục sản phẩm đa dạng, Toyota mang đến thêm những phương án để khách hàng tham khảo, lựa chọn phương tiện phù hợp với nhu cầu và kế hoạch di chuyển trong giai đoạn cuối năm.