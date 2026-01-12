Mua REDMI Note 15 Series tại Thế Giới Di Động nhận ngay quà đến 5 triệu đồng

Từ trước đến nay, dòng REDMI Note luôn giữ vững "ngôi vương" "smartphone quốc dân" nhờ đánh trúng tâm lý ưa chuộng hàng 'ngon - bổ - rẻ' của giới công nghệ với cấu hình được nâng cấp qua từng thế hệ nhưng vẫn giữ mức giá dễ tiếp cận. Năm nay, REDMI Note 15 Series tiếp tục gây chú ý không chỉ với những cải tiến về pin và độ bền, mà còn nhờ loạt ưu đãi đặt trước trị giá lên đến 5 triệu đồng khi mua tại Thế Giới Di Động.

REDMI Note 15 Series hứa hẹn bùng nổ với những nâng cấp mạnh mẽ cùng bộ quà tặng cực hot từ Thế Giới Di Động

Đáng chú ý nhất trong bộ quà tặng của Thế Giới Di Động chính là combo bảo hành toàn diện dành cho khách hàng đặt hàng trước REDMI Note 15 Series. Theo đó, toàn bộ các model đều được hưởng gói bảo hành tiêu chuẩn 2 năm, kèm bảo hành đặc biệt 2 năm cho rơi vỡ màn hình hoặc nắp lưng. Riêng 2 phiên bản cận cao cấp là Note 15 Pro 5G và Pro+ 5G khách hàng sẽ được tặng thêm gói bảo hành vào nước 2 năm và bảo hành pin 4 năm.

Đây là một ưu đãi mang đến sự yên tâm tuyệt đối cho người dùng, thể hiện cam kết cũng như sự tự tin mà nhãn hàng dành cho sản phẩm của mình. Đại diện REDMI chia sẻ, dòng sản phẩm mới sử dụng viên pin khủng với dung lượng lên đến 6.580 mAh với khả năng duy trì hiệu suất sau 1.600 chu kỳ sạc - tương đương khoảng 6 năm sử dụng.

REDMI Note 15 Pro+5G hỗ trợ sạc nhanh lên đến 100W và sạc ngược 22.5W đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cường độ cao

Bên cạnh đó, REDMI Note 15 Series còn được định vị là dòng smartphone "bền vô đối", đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về kháng nước, kháng bụi và khả năng chịu va đập trong quá trình sử dụng hằng ngày. Nổi bật trong đó, 2 phiên bản Pro 5G và Pro+ 5G đạt chứng nhận IP69K - chuẩn kháng nước toàn diện hàng đầu hiện nay.

Không dừng lại ở đó, REDMI Note 15 Pro 5G và Pro+ 5G còn đạt chứng nhận SGS Thụy Sĩ về khả năng chống rơi vỡ từ độ cao 2,5 mét trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn SGS. Máy được trang bị màn hình có khả năng chống trầy xước cao gấp 4 lần, đóng vai trò như một lớp "bảo hiểm phần cứng", giúp người dùng an tâm hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Gói bảo hành VIP không chỉ là cách Xiaomi và Thế Giới Di Động bảo vệ quyền lợi và nâng cấp trải nghiệm người dùng, đây còn là lời khẳng định đanh thép về độ bền của REDMI Note 15 Series

Ngoài combo bảo hành VIP, khách hàng đặt trước REDMI Note 15 Series tại Thế Giới Di Động còn được tặng ngay một chiếc loa Bluetooth Xiaomi chính hãng trị giá 1.270.000 đồng hoặc nhận phiếu mua hàng 300.000 đồng. Việc tặng kèm loa không đơn thuần là một món quà vật lý, mà là cách Xiaomi và Thế Giới Di Động hoàn thiện hệ sinh thái giải trí cho người dùng.

Mặc dù có kích thước nhỏ, loa Xiaomi Sound Outdoor vẫn mang lại âm thanh mạnh mẽ với công suất 30W

Với những khách hàng đang "bù đầu" với các khoản chi tiêu Tết nhưng vẫn muốn nâng cấp smartphone chơi Xuân thì gói ưu đãi trả chậm 0% lãi suất trả trước 0 đồng là giải pháp tài chính thiết thực mà Thế Giới Di Động dành tặng giúp người dùng thảnh thơi quản lý ngân sách cá nhân.

Chương trình ưu đãi được áp dụng cho khách hàng nhanh tay sắm REDMI Note 15 Series từ nay đến hết ngày 23.2.2026 tại Thế Giới Di Động. Hãy nhanh tay đặt trước để kịp thời săn cho mình những món "quà Tết" siêu hời!