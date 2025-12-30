Nếu mô hình Mena Cosmetics & Perfumes tích hợp trong chuỗi siêu thị Mena Gourmet tập trung vào sự tiện lợi cùng các dòng mỹ phẩm cao cấp, thì cửa hàng pop-up là "thánh đường" dành riêng cho phân khúc xa xỉ, với những thương hiệu Haute Couture danh tiếng: Gucci, Burberry, Chloé, Dolce & Gabbana.

Đây là tọa độ chuẩn mực cho khách hàng trải nghiệm chăm sóc bản thân, mua sắm cao cấp, văn hóa thưởng trà hảo hạng

Đặc biệt là dòng nước hoa nghệ thuật D&G Velvet (Niche Collection), biểu tượng của sự độc bản, tinh tế và đẳng cấp thượng lưu.

Khách hàng trải nghiệm không gian mua sắm đúng chuẩn luxury retail với tiêu chuẩn trưng bày và tuyển chọn sản phẩm khắt khe.

Sức mạnh hệ sinh thái Menas Group còn thể hiện ở danh mục hàng trăm thương hiệu và hơn 2.000 sản phẩm

Trong khi đó, thương hiệu trà xa xỉ hàng đầu thế giới từ Singapore TWG Tea mang đến bộ sưu tập hơn 1.000 loại trà thượng hạng, biểu tượng phong cách sống thanh lịch, tinh tế, nghệ thuật và cảm xúc hội tụ.

Việc kết hợp Mena Cosmetics & Perfumes và TWG Tea trong cùng một địa điểm đã tạo nên mô hình "one-stop luxury experience": mua sắm mỹ phẩm cao cấp và thưởng thức trà đẳng cấp trong cùng một điểm đến, nâng tầm trải nghiệm khách hàng tại khu vực sân bay, nơi nhịp sống nhanh nhưng vẫn cần những điểm chạm tinh tế.

Năm 2025, Menas ghi dấu ấn chiến lược tăng trưởng mạnh mẽ, mở rộng hệ sinh thái phong cách sống, nâng tầm trải nghiệm khách hàng, khẳng định vị thế tiên phong trong phân khúc bán lẻ.