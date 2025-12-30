Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Mua sắm mỹ phẩm cao cấp và thưởng thức trà đẳng cấp trong cùng một điểm đến

Đại Thắng
Đại Thắng
30/12/2025 08:32 GMT+7

Ngày 29.12, Menas Group khai trương đồng thời 2 điểm bán lẻ mới: cửa hàng pop-up Mena Cosmetics & Perfumes và không gian trải nghiệm trà xa xỉ TWG Tea tại tầng 1 Menas Mall Saigon Airport.

Nếu mô hình Mena Cosmetics & Perfumes tích hợp trong chuỗi siêu thị Mena Gourmet tập trung vào sự tiện lợi cùng các dòng mỹ phẩm cao cấp, thì cửa hàng pop-up là "thánh đường" dành riêng cho phân khúc xa xỉ, với những thương hiệu Haute Couture danh tiếng: Gucci, Burberry, Chloé, Dolce & Gabbana.

- Ảnh 1.

Đây là tọa độ chuẩn mực cho khách hàng trải nghiệm chăm sóc bản thân, mua sắm cao cấp, văn hóa thưởng trà hảo hạng

Đặc biệt là dòng nước hoa nghệ thuật D&G Velvet (Niche Collection), biểu tượng của sự độc bản, tinh tế và đẳng cấp thượng lưu.

Khách hàng trải nghiệm không gian mua sắm đúng chuẩn luxury retail với tiêu chuẩn trưng bày và tuyển chọn sản phẩm khắt khe.

- Ảnh 2.

Sức mạnh hệ sinh thái Menas Group còn thể hiện ở danh mục hàng trăm thương hiệu và hơn 2.000 sản phẩm

Trong khi đó, thương hiệu trà xa xỉ hàng đầu thế giới từ Singapore TWG Tea mang đến bộ sưu tập hơn 1.000 loại trà thượng hạng, biểu tượng phong cách sống thanh lịch, tinh tế, nghệ thuật và cảm xúc hội tụ.

Việc kết hợp Mena Cosmetics & Perfumes và TWG Tea trong cùng một địa điểm đã tạo nên mô hình "one-stop luxury experience": mua sắm mỹ phẩm cao cấp và thưởng thức trà đẳng cấp trong cùng một điểm đến, nâng tầm trải nghiệm khách hàng tại khu vực sân bay, nơi nhịp sống nhanh nhưng vẫn cần những điểm chạm tinh tế.

Năm 2025, Menas ghi dấu ấn chiến lược tăng trưởng mạnh mẽ, mở rộng hệ sinh thái phong cách sống, nâng tầm trải nghiệm khách hàng, khẳng định vị thế tiên phong trong phân khúc bán lẻ.

Khám phá thêm chủ đề

Menas Group Khai trương điểm bán lẻ mới pop-up Mena Cosmetics & Perfumes không gian trải nghiệm trà
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận