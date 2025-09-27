Mua sắm, thanh toán tự động tại cửa hàng MENA TAP & GO

MENA TAP & GO khác biệt với mô hình công nghệ tiên tiến "Seamless Shopping" (trải nghiệm mua sắm không tiếp xúc, nơi công nghệ thanh toán thay thế hoàn toàn vai trò con người).

Hệ thống AI-powered retail tự động nhận diện, thanh toán các món hàng khách chọn qua ứng dụng

Cửa hàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu thiết yếu của khách hàng, nhất là cộng đồng làm việc tại khu công nghệ cao, với hơn 2.000 sản phẩm thực phẩm tiện lợi từ nước giải khát, sữa, đồ ăn nhẹ, mì ăn liền, hàng nhập khẩu.

Đây là bước tiến mạnh mẽ hướng tới mô hình bán lẻ thông minh, tối ưu hóa thời gian và đưa trải nghiệm khách hàng lên tầm cao mới.

Không còn quầy thu ngân, khách hàng không chờ đợi xếp hàng, mà chỉ cần 3 bước đơn giản: Tạo mã QR trên ứng dụng để vào cửa, chọn sản phẩm và rời cửa hàng (Tap & Go)

Ông Nguyễn Ngọc Quý, Phó tổng giám đốc Menas, chia sẻ: "Cửa hàng tự động đầu tiên này cho thấy AI và các giải pháp công nghệ mở ra kỷ nguyên mới, định hình tương lai của ngành bán lẻ, mang lại hiệu quả vận hành vượt trội và sự tiện lợi cho người tiêu dùng, thúc đẩy doanh nghiệp khác nhanh chóng ứng dụng công nghệ để nâng cao sức cạnh tranh và chất lượng dịch vụ".