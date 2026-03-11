Mua sản phẩm Jonsbo chính hãng: Minh bạch nguồn gốc - An tâm bảo hành

Minh bạch nguồn gốc - Nhập khẩu chính ngạch 100%

Toàn bộ sản phẩm Jonsbo do Song Hùng phân phối đều là hàng nhập khẩu chính ngạch 100%, nguyên hộp, được sản xuất bởi Jonsplus International Co., Ltd - đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như quyền lợi của khách hàng khi sử dụng.

Nhập khẩu chính hãng, nguồn gốc rõ ràng

Hệ thống nhận diện chính hãng - Kiểm tra bảo hành trực tuyến

Trên mỗi sản phẩm Jonsbo đều được dán bộ nhận diện gồm:

Tem chính hãng hiển thị logo và thời gian bảo hành Mã QR truy xuất nguồn gốc dẫn tới website chính thức Tem phụ tiếng Việt ghi rõ model, mã IMEI, nhà sản xuất và đơn vị nhập khẩu

Để kiểm tra thời gian bảo hành, khách hàng chỉ cần nhập mã IMEI tại mục "Bảo hành" trên website songhung.vn

An tâm sử dụng với thời gian bảo hành 2 năm

Mua sản phẩm chính hãng từ Jonsbo, khách hàng được hưởng chính sách bảo hành 2 năm, đảm bảo quá trình sử dụng an tâm và thuận tiện.

Lựa chọn Jonsbo chính hãng không chỉ là lựa chọn linh kiện chất lượng mà còn là sự đảm bảo về nguồn gốc rõ ràng và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp.

Tham khảo sản phẩm tại: www.jonsbo.vn

Hotline: 089 915 95 68

Email: son.nguyen@songhung.vn