Mua smartphone 2026: Làm sao để không 'rẻ hóa đắt'

Gần đây quy định an ninh mới tại Việt Nam đồng thời tạo thêm một bước siết chặt hơn nữa. Những thay đổi này đang khiến không ít người dùng phải cân nhắc lại bài toán "giá rẻ" so với sự an tâm khi sử dụng lâu dài.

Trước đây, người dùng, nhất là các tín đồ công nghệ chọn "bản nội địa" để có thể trải nghiệm sớm công nghệ mới hoặc tiết kiệm chi phí, chấp nhận một vài bất tiện để đổi lấy mức giá tốt. Thế nhưng hiện nay, sự thay đổi của môi trường công nghệ và các quy định mới khiến người dùng cần cân nhắc kỹ hơn khi đưa ra lựa chọn này.

Đơn cử như việc Xiaomi siết chặt quy trình can thiệp hệ thống trên phiên bản Trung Quốc vào năm ngoái khiến quá trình mở khóa có phần khó hơn và phí dịch vụ tăng lên, thì sự xuất hiện của Thông tư 77/2025/TT-NHNN sắp có hiệu lực lại đóng vai trò như một "cú bồi" quyết định. Quy định này yêu cầu các ứng dụng ngân hàng bắt buộc phải ngắt hoạt động trên những thiết bị đã bị can thiệp hệ điều hành nhằm đảm bảo an toàn tài sản cho người dân.

Nhiều người dùng lo ngại khi điện thoại bị chặn ứng dụng ngân hàng theo quy định bảo mật mới, gây gián đoạn giao dịch hằng ngày

Việc này khiến những người sở hữu những chiếc smartphone "bản nội địa" rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan". Nếu giữ nguyên hiện trạng máy gốc để dùng được app ngân hàng, họ phải chấp nhận chiếc điện thoại không có tiếng Việt, không có các dịch vụ Google thiết yếu như Google Maps, Google Chrome… và hàng loạt bất tiện khác. Ngược lại, nếu chấp nhận can thiệp máy, họ lại mất quyền sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử, ví điện tử và cả ứng dụng định danh VNeID. Một chiếc smartphone mà không thể dùng công cụ hành chính, chuyển khoản hay thanh toán thì chẳng khác nào tự làm khó chính mình trong thời đại số hóa này.

Việc bị từ chối bảo hành tại các trung tâm chính hãng khi máy có sự cố cũng đồng nghĩa với việc người dùng máy “nội địa” sẽ phải tự chịu chi phí khi gặp lỗi

Từ tất cả những yếu tố đó, một nghịch lý dần hình thành: nhiều người sở hữu smartphone "nội địa" cao cấp nhưng lại chỉ dám dùng làm điện thoại phụ. Chiếc máy chính - để cài ứng dụng ngân hàng, VNeID, Zalo hay phục vụ công việc hằng ngày - lại là một thiết bị khác. Khi đó, lựa chọn này dần không còn thực sự tiết kiệm, mà thậm chí có phần tốn kém và cồng kềnh.

Người dùng thiết bị phân phối chính hãng không chỉ tiết kiệm được thời gian, công sức mà còn được hưởng trọn vẹn các đặc quyền hậu mãi

Chính những nghịch lý này khiến nhiều người phải hết sức cân nhắc khi quyết định mua sắm nên mua hàng chính hãng, nhất là với các dòng smartphone cao cấp như Xiaomi 17 sắp ra mắt chính thức tại Việt Nam đầu năm nay. Để khai thác trọn vẹn sức mạnh phần cứng và tận hưởng những công nghệ tiên tiến nhất mà nhà sản xuất gửi gắm, phiên bản thương mại chính thức dành cho thị trường là lựa chọn đảm bảo sự an tâm tuyệt đối. Tại Việt Nam, Thế Giới Di Động là địa chỉ mua hàng chính hãng tin cậy và tránh rủi ro cho người tiêu dùng.

Với mức giá hứa hẹn rất tốt cùng đầy đủ các chế độ bảo hành chính hãng, người dùng hoàn toàn có thể yên tâm "xuống tiền". Việc chờ đợi thêm một chút thời gian ngắn để sở hữu phiên bản chính hãng hoàn hảo, an toàn tuyệt đối về phần mềm và tài chính chắc chắn là quyết định sáng suốt nhất cho người tiêu dùng thông thái lúc này.